«FORBANNA NABO»: En selverklært «forbanna nabo» har begynt å vaske bort taggingen for egen hånd. Foto: Hallgeir Vågenes

Oslo MDGs valgkampkontor tagget ned: − Dette ække Vål’enga!

Valgkampkontoret til Miljøpartiet De Grønne har blitt tagget ned i Oslo. I taggingen blir partiet bedt om å komme seg ut av bydelen: – Trist at folk gjør det, sier Sigrid Heiberg, leder i Oslo MDG, om taggingen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den siste uken har valgkampkontoret til MDG blitt tagget ned fire ganger med ulike beskjeder. Forholdene er anmeldt til Politiet, opplyser MDG.

Når VG ankommer valgkampkontoret på Galgeberg lørdag står en person og vasker bort taggingen som lyder «MDG ut av Vål’enga».

– Dette ække Vål’enga! utbryter mannen som beskriver seg som en «forbanna nabo» overfor VG. Han ønsker å være anonym, men presiserer at han ikke er medlem av partiet. Han har tatt frem kluten for egen maskin.

– Sint pøbel

– Det trist at folk gjør det, sier lederen i Oslo MDG, Sigrid Heiberg, til VG.

– Det er veldig synd når folk vandaliserer. MDG er et populært parti i gamle Oslo og det er viktig at en sint pøbel ikke tar fra folk gleden og viljen til å endre samfunnet til det bedre, sier Heiberg om taggingen.

Lederen av Oslo-MDG er på vei til pride-feiring når VG kontakter henne. Heiberg trekker frem stjeling og brenning av pride-flagg som lignende vandalisme.

– Pride-flaggene skal opp igjen, og valgkampen til MDG skal rulle videre, sier Heiberg og legger til:

– Vi føler oss veldig velkomne på Vålerenga. Det er mange som er fornøyde med den grønne utviklingen som har skjedd i Oslo de siste årene.

– MDG har kommet for å bli, både på Vålerenga og i resten av Oslo, sier hun.

Foto: Hallgeir Vågenes

Har anmeldt

Astri Sjoner, stabssjef for valgkampen til MDG i Oslo, synes taggingen er trist.

– Vi synes det er veldig trist og kjipt at dette skjer. Det har skjedd flere gangen den siste uka. Vi har anmeldt tagging av det vi antar er samme person. Vi kommer til å anmelde i denne runden også, sier Sjoner til VG.

Ifølge Sjoner har en person tagget beskjeden «MDG hater fattige» tidligere denne uken.

– Det er vi selvfølgelig ikke enige i, forsikrer Sjoner om budskapet i taggingen.

Ifølge stabssjefen har ungdom og barn i Grønn Ungdom nylig malt trær og regnbuer på utsiden av lokalet.

– Det er trist når det blir tagget over, sier Sjoner.

Bystyrepolitiker og MDG-profil Eivind Trædal kaller vandaliseringen «skremmende». Trædal publiserte et bilde av taggingen på Twitter lørdag.

– Det er skremmende at enkelte tydeligvis ikke har respekt for politisk uenighet. I valgkampen håper jeg alle partier føler seg trygge til å fremme sine syn, så får velgerne bestemme. Jeg er glad politiet har varslet ekstra innsats for å motarbeide forsøk på å undergrave valgkampen med uakseptable metoder, enten det er trusler, hærverk eller andre ting. Dette er jo et tydelig eksempel, skriver Trædal i en SMS til VG.

I mars annonserte politiet at de vil styrke innsatsen mot trusler og hatefulle ytringer frem mot stortingsvalget 13. september.