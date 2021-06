HANDLET RASKT: Odd Olav Pettersen (55) og Jon Vetrhus (56) tenkte ikke på hvorvidt de satte seg selv i fare da de løp rundt for å berge kollegaer ut av gjenvinningsanlegget etter eksplosjonen i torsdag. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Jon (56) og Odd Olav (55) om eksplosjonsdramaet: − Veggen falt mot oss

Jon Vetrhus (56) og Odd Olav Pettersen (55) forteller om dramatiske scener da det plutselig smalt i gjenvinningsanlegget i Kristiansand.

Torsdag denne uken begynner helt vanlig for Jon Vetrhus (56). I tolv år har sørlendingen jobbet i Returkraft, et gjenvinningsanlegg like utenfor Kristiansand.

Plutselig smeller det. Ut av vinduet ser han en stor del av veggen av bygningen fly gjennom luften.

– Da skjønner jeg at det er veldig alvorlig, sier 56-åringen til VG fredag ettermiddag.

Vetrhus er assisterende driftssjef på gjenvinningsanlegget. Idet det smeller, vet han at sønnen hans på 18 år, som har sommerjobb hos Returkraft, befinner seg i bygget.

Sammen med vedlikeholdssjef og kollega Odd Olav Pettersen (55), forteller han VG om hvordan de, i minuttene etter eksplosjonen, før brann- og redningsmannskap ankommer stedet, gjør alt de kan for å berge venner og kolleger i sikkerhet.

Vetrhus løper opp på kontrollrommet, som ligger i 6. etasje der han skal møte opp i krisesituasjoner.

– Men vi har ikke noe kontrollrom mer. Det er blåst ut, sier Vetrhus.

To skadede personer er på vei ut av rommet, forteller han. De blir evakuert med hjelp fra ansatte og senere fraktet til sykehus.

– TUNGT: Begge de to ansatte hos Returkraft syntes det var vanskelig å se kolleger skadet i eksplosjonen. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Vetrhus får en tekstmelding fra sønnen, som er lenger unna og har det bra. Han begynner da å lete etter andre gjenværende.

Det er 42 faste ansatte skal møte i krisesituasjoner. Torsdag er 27 personer på jobb der, et tall som inkluderer noen eksterne arbeidere.

Returkraft er et stort bygg. Mens Vetrhus sitter i 5. etasje og ser ned mot tømmehallen i 4. etasje da eksplosjonen skjer, befinner Pettersen seg på kontoret sitt i 2. etasje, omtrent 20 meter fra eksplosjonen, forteller han.

– Det kommer bare et kjempestort smell og en rystelse, så faller deler av veggen mot oss, sier Pettersen.

Røyken står i taket.

– Vi rømmer etasjen og løper ut på møteplassen og prøver å få kontroll på folk, fortsetter han.

Han forteller at han hører rop om hjelp utenfra tømmehallen og løper opp dit sammen med en annen kollega. De finner en brannskadet person, en ekstern sjåfør.

INTAKT: Bilene inne i tømmehallen er dekket av skum, men ikke blåst i filler etter brannen inne i gjenvinningsanlegget. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen

Sjåføren er én av de to som senere flys til Haukeland universitetssykehus og som fortsatt befinner seg i kritisk tilstand. Ingen av de to er ansatt ved Returkraft.

Etter at de har forsikret seg om at sjåføren får hjelp, hører Pettersen og kollegaen rop om hjelp inne fra der det brenner i tømmehallen. De løper mot flammene.

– Du handler på refleks. Det var ikke tid til å tenke så mye, sier Pettersen, som har jobbet på anlegget i knappe syv måneder.

To personer inne i hallen har blitt kastet ned i flammehavet, forteller Pettersen.

Sammen får de alle ut.

DRAMATISK: Anlegget var fullt av røyk etter eksplosjonen og det tok flere timer å slukke brannen. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen

Den ene som reddes ut av flammene er nå i kritisk tilstand på Haukeland. Vetrhus kjenner han godt.

– Det er veldig tungt. Det er en god venn som jeg har kjent lenge. Odd Olav kom ut med ham, jeg fikk se ham, det har satt sine spor, forteller han.

Det tok omtrent 30 minutter å få redegjort for alle personene inne i bygget, forteller de to arbeidskollegaene.

Syv av de 27 evakuerte måtte på sykehus etter hendelsen. Fem personer er utskrevet, deriblant de to Vetrhus hjalp ut fra kontrollrommet.

VG og andre medier har tidligere meldt at en tankbil eksploderte inne i tømmehallen. Imidlertid viser bilder av bilene der inne er intakte.

Vetrhus og Pettersen sier ingen bil eksploderte, og at noe annet må ha gått i luften. Men hva det var, er for tidlig å si.

Politiet i Agder etterforsker saken.