PLANLEGGER NULLUTSLIPPSSONE: Byrådet ønsker å innføre en nullutslippssone i Oslo. Nå skal det utredes hvordan dette skal skje. Foto: Erik Johansen / NTB

Oslo Frp vil ha folkeavstemning om nullutslippssoner

Oslo Frp vil foreslå at det holdes en folkeavstemning slik at folk får ta stilling til om de ønsker at bensin- og dieselbiler stenges ute fra store områder i hovedstaden.

Publisert: Nå nettopp

Det rødgrønne byrådet jobber for at det allerede neste år skal opprettes en nullutslippssone i hovedstaden og ser for seg at det kan bli ulovlig med fossildrevne biler innenfor hele Ring 2 i løpet av 2026.

Her bor det 155 000 mennesker – eller rundt dobbelt så mange som i Drammen by.

– Ekstremt inngripende

– Vi mener dette er et ekstremt inngripende tiltak og at byrådet fører en miljøpolitikk for de rike som straffer de fattige, folk som ikke bytter bil hyppig, sier tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til VG.

Forslagene til nullutslippssoner skal nå utredes, så skal de behandles politisk, og så må Oslo sende en søknad til staten for å få grønt lys. Fagfolkene foreslår å starte med et begrenset område rundt Rådhuset og Aker Brygge – Bilfritt Byliv – og så utvide sonen til å inkludere Ring 2.

Solvik-Olsen peker på at det blir dyrt for små håndverksbedrifter hvis de må kjøpe seg elbil for å kunne ta jobber i Oslo sentrum.

– Jeg er overbevist om at byrådet vil moderere seg kraftig dersom deres forslag blir gjenstand for folkeavstemning før det implementeres. Om byrådet faktisk våger å la innbyggerne få si sin mening er noe annet. Men dersom de mener deres restriktive politikk har stor tilslutning, så har de intet å frykte, sier han.

Solvik-Olsen sitter i dag i sentralstyret i Frp og er leder av interimsstyret i Oslo Frp. Fylkeslaget ble i desember satt under administrasjon etter en konflikt med partiledelsen og den tidligere samferdselsministeren er en av dem som skal rydde opp. Flere bydelslag har foreslått Solvik-Olsen som ny leder av Oslo Frp.

– Vi tror en folkeavstemning er beste måten å sette litt av den ideologiske politikken eller galskapen på vent, mener Solvik-Olsen.

TRINNVIS UTRULLING: Dette er de forskjellige utstrekningene for nullutslippssone som er vurdert. I Bilfritt Byliv-området, markert med grønt, bor det 2700 personer. I Ring 2-området, som dekker alt innenfor den ytterste rosa streken, bor det 155 000 mennesker. I alle de skraverte områdene kan det bli forbudt å kjøre bensin- og dieselbil. Foto: Grafikk hentet fra rapporten «Utredning nullutslippssoner»

– Unødvendig konflikt

Oslo lot i 2013 folket avgjøre om hovedstaden skulle søke vinter-OL i 2022. Det skjedde etter initiativ fra Frp. Folket sa ja.

– Byrådet lager en unødvendig konflikt og skyver miljøargumentet foran seg, men dette dreier seg om motstanden mot bil og en manglende forståelse for at folk faktisk trenger bil, sier Solvik-Olsen og legger til at de sannsynligvis vil fremme forslaget i løpet av noen måneder.

– Så blir en folkeavstemning avholdt når et konkret forslag til opplegg er ferdig utarbeidet. Utredningen får gå sin gang, men det politiske håndverket deretter bør skje i viten om at resultatet skal vurderes av befolkningen, opplyser Solvik-Olsen.

– Men folk sier jo sin mening i valg, er det nødvendig med en folkeavstemning?

– Ja, fordi dette er så inngripende at det bør kunne få en egen behandling.

MDG vil ta stilling til forslaget når det kommer.

– Vegtrafikkloven gir kommuner lov til å opprette nullutslippssoner, noe FrPs Jon Georg Dale har bekreftet. Byrådet og H, V, KrF, Rødt og Sp i Oslo bystyre ønsker å forby bensin- og dieselbiler i deler av Oslo, og nå har regjeringen sagt at vi skal få mulighet til det. Sånn sett synes jeg det er litt rart at FrP tenker at det er naturlig med en folkeavstemning. Men om FrP fremmer forslag om dette, så får partiene i bystyret ta stilling til dette da, skriver Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel, i en sms formidlet via sin pressekontakt.

Høyre avviser folkeavstemning

Høyres Nicolai Øyen Langfeldt i Oslo bystyre sier nei til folkeavstemning.

– Det er ikke aktuelt for oss. Vi har folkeavstemning annethvert år. Blant annet til høsten. Og nytt lokalvalg i 2023. Det er da man har mulighetene til å bytte ut den politikken man ikke liker, skriver Langfeldt i en SMS til VG.

– Jeg tror også Frp skjønner at det er forskjell på norsk EU-medlemskap og om man skal kunne kjøre dieselbiler overalt innenfor Ring 2 i Oslo, legger han til.

Solvik-Olsen mener den teknologiske utviklingen med stadig bedre elbiler gjør at befolkningen frivillig kommer til å velge elbil når de skal bytte bil.

– MDG er så opptatt av å slåss mot bilen at den blir brukt som fanesak selv om det ikke gir store utslippsreduksjoner. Under det borgerlige byrådet gikk klimautslippene ned 10 prosent, under det rødgrønne 2,5 prosent, sier han.

– Litt symbolhandling

Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands forening, liker ikke forslaget som nå som skal utredes og som kan innebære at det blir forbud mot biler som bruker fossilt brennstoff innenfor hele Ring 2.

– Det er litt symbolhandling, tror jeg. Å lage et slikt forbud høres dramatisk og unødvendig ut, sier Næss til VG, men viser også til at Stortingets mål er at alle nye biler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler.

– Hva vil effekten av en nullutslippssone være for handelsstanden?

– Det første trinnet, innenfor Bilfritt Byliv, tror jeg ikke så mange bekymrer seg for. Her er det liten biltrafikk å snakke om. Men det neste trinnet er mye mer inngripende når gjelder handel og servering.

Næss forteller at innenfor Bilfritt Byliv har mange forretninger omstilt seg til å selge varer som ikke krever biltransport.

– Slik er det ikke i sonene utenfor det bilfrie området, og det tvinger mye handel ut av byen. Det er konsekvensen, og det har til dels allerede skjedd. Ta Møllergaten som har vært en møbelgate i Oslo sentrum. Den er borte. Tidligere kunne man kjøre inn med bilen og hente tyngre ting, det er ikke mulig lenger.