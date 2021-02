SVINESUND: Her er en av de viktigste inngangsportene til Norge. Foto: Gisle Oddstad

Flere bortvist hver eneste dag: − Risikerer fengsel

Over 5000 er bortvist på grensen siden midten av august. Dersom de lyver på innreiseskjemaet, risikerer de opptil seks måneder fengsel.

Storbritannias helseminister Matt Hancock sier tirsdag at innreisende som opplyser feil informasjon om karantene når de kommer inn til landet kan få opptil 10 års fengsel.

Det melder Reuters.

Hancock sier at de også vil gi ut bøter på 1000 pund, litt over 10 000 kroner, til passasjerene som ikke tar en obligatorisk coronatest.

Om noen oppgir feil informasjon på innreiseskjema, og prøver å skjule at de har vært i et rødt land ti dager før de lander i Storbritannia, vil de få en fengselsstraff på opptil 10 år, ifølge Hancock.

ADVARER: Justisminister Monica Mæland (H). Foto: Terje Pedersen

– Risikerer fengsel

Monica Mæland advarer mot at du kan fengsles også i Norge.

– Vi aksepterer ikke at folk lyver seg inn i landet. Folk som bevisst eller grovt uaktsomt lyver på innreiseskjemaet vil straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder, sier justisminister Monica Mæland til VG.

Hun sier at de fleste er lovlydige, men at de slår hardt ned på juks.

– Har dere tatt mange?

– Politiet nekter flere folk innreise til Norge hver eneste dag, og har bøtelagt flere mennesker som bryter smittevernreglene. Nøyaktig hvor mange det gjelder må politiet svare for, sier Mæland, som legger til at de har bedt politiet om å gjennomføre stikkprøver.

STRENGERE: Storbritannias helseminister Matt Hancock. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL

Ikke like strenge

I utgangspunktet skal alle som kommer til Norge sitte i karantene, men de som har fått unntak fordi de er samfunnskritisk personell for eksempel, kan gå på jobb etter å ha blitt testet og sitte i karantene i fritiden.

Det er unntak for samfunnskritisk personell, transportarbeidere, helsepersonell og personer som skal ha samvær med barn.

Justisdepartementet sier at det kreves dokumentasjon for å få unntak, og at det må vises frem på grensen.

– Hvorfor er vi ikke like strenge som Storbritannia, der de nå risikerer ti års fengsel?

– Jeg tror ikke nødvendigvis det maksimale straffenivået er det som er avgjørende, det viktige er at folk forstår at vi ikke aksepterer løgn på skjemaene og brudd på smittevernreglene. Men vi bøtelegger også folk som velger ikke å teste seg, med mindre de har en rimelig grunn, på lik linje med Storbritannia, sier Mæland.

– De få menneskene som kommer til Norge nå skal i utgangspunktet testes og gjennomføre karantene på en skikkelig måte, og jeg forventer at alle som kommer til Norge er sitt ansvar bevisst i disse dager.

PÅ GRENSEN: Monica Mæland på Svinesund i høst. Foto: Eirik Røsvik

Over 5000 bortviste

Totalt ble 4569 personer bortvist fra midten av august 2020 til tredje januar i år. Midlertidig grensekontroll på den indre Schengen-grensen ble innført i uke 34.

I tillegg ble 981 personer bortvist fra uke 1 til utgangen av januar.

Politiet opplyser at det i tillegg er mange personer som har snudd frivillig før de kontaktet grensekontrollen.