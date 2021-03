VAR TAUS: Haug har lenge fryktet å bli stemplet som ekstrem eller uforsiktig fordi hun er uenig med helsemyndighetenes corona-håndtering. Foto: Hallgeir Vågenes

Forsker: Høyt smittetall er misvisende – vil vite hvor mange som blir syke

Immunolog Charlotte Haug (61) er kritisk til helsemyndighetenes corona-strategi. Hun mener vi må styre etter hvor mange som blir syke og dør, og ikke smittetall alene.

Med det spør hun hvordan man faglig kan forsvare nedstengning for barn, unge og friske voksne, når de eldste, helsepersonell og etter hvert mange i risikogruppen er vaksinert.

– Jeg tror det er veldig viktig å holde hodet kaldt i denne situasjonen. Det er ikke snakk om å ha skikkelig kalas og la smitten spre seg vilt. Men jeg mener hovedtiltaket bør være å skjerme utsatte grupper.

Det sier lege Charlotte Haug (61) til VG. Hun har doktorgrad i immunologi og infeksjonssykdommer, er tidligere redaktør av Tidsskrift for den norske legeforeningen og jobber i dag som forsker.

Nå har hun sett seg lei av det hun mener er en misforstått bruk av smitte-begrepet og stadig nye runder med tiltak, og reagerer på at det nok en gang varsles innstramninger for barn og unge.

– Hvorfor kan vi ikke gjøre noe mer målrettet med dem som vi vet er utsatt? Det er denne strategien vi følger med vaksineringen, så hvorfor ikke med resten av tiltakene, spør legen.

– Står jo ikke ille til i Norge

Hun mener at dagens tiltak ikke henger på greip med det vi vet om hvem som blir syke, og hvordan vi håndterer andre, like dødelige og smittsomme sykdommer.

– Det står jo ikke ille til i Norge. Det gjør det jo ikke. Vi har hatt veldig lite coronasykdom i Norge på et år. Vi har få innlagte, sier forskeren og presiserer samtidig:

– Det er aldri null risiko for å bli syk og dø noe sted i samfunnet, og vi må alltid gjøre avveininger.

Forskeren har lite tiltro til at strategien om å slå ned på smitte og mutert virus vil fungere, med mindre hele verdens befolkningen blir vaksinert samtidig.

– Nei, den fungerer ikke til syvende og sist. Mest sannsynlig vil viruset fortsette å være der, men det vil etter hvert bli det vi kaller endemisk, slik som vanlige forkjølelsesvirus.

FHI og Helsedirektoratet som utarbeider råd til regjeringen om smitteverntiltakene har foreløpig ikke vært tilgjengelig for en kommentar til denne saken.

Hva er et endemisk virus? Et endemisk virus er til stede i befolkningen hele tiden, men er mindre smittsomt og veksler i styrke, forklarer forsker og lege Charlotte Haug.

I medisinen er endemisk sykdom en sykdom som til stadighet opptrer innen et begrenset, større eller mindre, geografisk område, og hyppigere her enn andre steder, skriver store medisinske norske leksikon. Vis mer

Vil se faglig grunnlag for tiltakene

Haug tar til orde for en håndtering med egne tiltak for å skjerme de mest utsatte, slik at vi kan åpne opp for den delen av befolkningen som stort sett ikke blir syke.

Hun har signert det omstridte Great Barrington-oppropet, som argumenterer for nettopp denne strategien. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har tidligere til NRK kalt oppropet «uetisk» og mener strategien bommer.

Hva mener Great Barrington-opproperne? Oppropet er startet av epidemiologer og helseforskere som er bekymret for fysiske og mentale skader fra den gjeldende covid-19-politikken

De mener nedstengning av samfunnet vil føre til større overdødelighet i årene som kommer, der arbeiderklassen og yngre medlemmer av samfunnslet vil bære den tyngste byrden

Oppropet anbefaler en tilnærming de kaller “fokusert beskyttelse”, som handler om å la de som har minimal risiko for å dø leve sine liv normalt.

Mens immuniteten bygges opp hos befolkningen, ønsker de at man beskytter de som er mest utsatt og sårbare for død og sykdom.

Målet er å minimere dødelighet og sosiale skader inntil vi oppnår flokkimmunitet. Oppropet mener at en opprettholdelse av tiltakene til en vaksine er tilgjengelig for alle vil forårsake uopprettelig skade. Kilde: Great Barrington Declaration Vis mer

– Jeg er ikke en som mener at man ikke skal bry seg om dette nye viruset. Man skal ta vanlige smittevernhensyn – slik man bør gjøre ved alle utbrudd av smittsomme sykdommer og slik vi gjorde ved utbruddet av svineinfluensa i 2009, sier forskeren.

Men at det denne uken trolig vil bli innført nye tiltak for barn i skolen, synes hun er trist.

– Det er ikke spesielt farlig for dem å bli smittet, og skolen og det sosiale er svært viktig i den fasen av livet, påpeker hun.

– Men kan man ikke si at man stenger skoler for å forhindre at barn og unge smitter videre til andre som er mer utsatt?

– Barn er de store smittebærerne hver eneste influensasesong. Stenger vi skolene da? Nei. Hvem er det som dør da? Det er stort sett de gamle og noen andre, hvert år. Dette skjer hver sesong, svarer forskeren.

KRITISK: Forsker og immunolog Charlotte Haug (61) mener en bedre håndtering er å skjerme de eldre og andre i risikogruppen, og åpne opp samfunnet for unge og friske voksne, som stort sett ikke tar skade av å bli smittet. Foto: Hallgeir Vågenes

– Hva med Sverige?

– Sveriges strategi beskyttet ikke de syke og gamle, og de undervurderte hvor dårlig det sto til med eldreomsorgen.

Etterlyser faglig grunnlag

Hun etterlyser et faglig grunnlag for at de enkelte tiltakene faktisk virker, og peker på at Høie torsdag 4. mars gikk ut på Dagsnytt 18 og sa at de ikke vet helt sikkert om hvert enkelttiltak virker.

Haug bekrefter at smitten vil gå ned når man stenger samfunnet, men mener vi må se på om skadevirkningene av tiltakene er større enn fordelene.

– Det er veldig viktig når det gjelder skolestengninger. Hvis man sier at viruset ikke er så farlig for barn, er det mer urimelig at skolene blir stengt, sier Haug.

På spørsmål om dagens tiltak virker, skriver statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc, på en e-post til VG at vi vet at summen av tiltakene har hatt effekt.

Han bekrefter at vi har mindre dokumentasjon på virkningen til enkelttiltak.

Vil vite hvor mange smittede som blir syke

Haug mener også at å styre etter smittetall, slik som myndighetene gjør i dag, er problematisk. Hun påpeker at det vi egentlig bør styre etter, er hvor mange som blir syke og dør.

– Det er på grunnlag av det man anslår hvor mange som er smittet i befolkningen, sier Haug, og viser til at vanligvis er en smittet person også en syk person.

ETTERLYSER ÅPEN DEBATT: Charlotte Haug (61) avbildet i 2007 under et høringsmøte om HPV-vaksinen mot livmorhalskreft. Haug etterlyser nå den samme åpne og faglige diskusjonen om corona-håndteringen i Norge i dag. Foto: Trond Sørås

Forskeren peker på det ikke finnes noe matematisk forhold mellom smittetall og de som blir syke av corona:

– Vi kan ha tusen smittet, men om tusen er smittet på en barneskole har det minimal betydning. Om tusen er smittet på et sykehjem, får det dramatiske følger.

Hun etterlyser tall for hvor mange av de smittede som har blitt syke, og mener dette er noe vi burde fått tilgang til et år inn i pandemien.

– Det må jo finnes tall for dette nå. Først da kan vi se på sammenhengen mellom antall smittede, alder og underliggende sykdommer.

Statssekretæren: Ikke tall på smittede som blir syke

På spørsmål om hva det faglige grunnlaget for nye tiltak i dag, skriver statssekretær Korkunc at helsetjenesten vår vil bli overbelastet hvis R-tallet fortsetter å øke.

Hva betyr R-tallet? R-tallet sier noe om hvor mange personer en smittet person smitter videre

Når R-tallet er på 1,3 vil en smittet person smitte i snitt 1,3 andre – og totalt antall smittede vil fortsette å stige

Helsedirektoratet og FHI har i løpet av den siste uken sett på om de mener vi trenger ytterligere tiltak for å få R-tallet under 1 Vis mer

– Hvorfor styrer vi hovedsakelig etter smittetall, og ikke hvor mange som blir syke?

– Dersom smitten øker vil igjen antallet personer som blir alvorlig syke og trenger sykehusinnleggelse øke. Å stanse smitten er derfor helt sentralt, uavhengig av hvor smitten kommer fra, skriver statssekretæren.

– Vi vet hvor mange som er innlagt, men har vi tall på hvor mange smittede som blir syke? Hvorfor ikke?

– Helt nøyaktig hvor stor andel av de smittede som ikke utvikler symptomer vet vi ikke, men disse utgjør et mindretall av de smittede, skriver Korkunc.

BESTEMT: Statssekretær Saliba Andreas Korkunc mener at R-tallet fortsatt er viktig for å vite hvor mange som blir syke, til tross for at vi i dag har vaksinert de eldste og flere i risikogruppen. Foto: Lise Åserud

– Hva mener helseministeren om skaden av tiltakene, sett i lys av hvor mange som blir alvorlig syke og dør av viruset?

– Håndteringen av covid-19 er en krevende. Vi forsøker hele veien å finne en balanse mellom hva som er forholdsmessige inngrep i lys av smittesituasjonen, avslutter han, og peker på at en uavhengig kommisjon vil gi en evaluering av myndighetenes coronahåndtering i april.

Bekymret for debatt-klimaet

Haug frykter at selv om man uttaler seg på faglig grunnlag, blir man fort stemplet som konspiratorisk, ekstrem eller uforsiktig om noe er i strid med helsemyndighetene.

– Jeg har vært med i mange debatter opp igjennom og er ikke redd for debatt, men skal det bli en ordentlig debatt, så må det være noen som lytter på den andre siden, forteller hun.

– Det som har vært det mest slående er at helsemyndighetene og politikerne får si nesten hva som helst uimotsagt, men vi på den andre siden og begrunne.

At hun må begrunne, har hun i utgangspunktet ikke noe imot:

– Men det blir feil at Nakstad kan stå på Dagsrevyen og si at det blir femti ganger så mange smittede til 17. mai og det betyr femti ganger så mange innlagte og femti ganger så mange døde, uten at noen stiller et kontrollspørsmål om hvor han har disse tallene fra.

Statssekretæren kjenner seg ikke igjen i påstandene til Haug:

– Både fagpersoner og politikere har turt å diskutere ulike tiltak og ulike løsninger. Det er viktig og bra, sier Korkunc.