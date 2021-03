Snøskred i Hemsedal: Usikkert om noen er tatt

Brannvesenet har rykket ut til melding om et snøskred ved Systerskardfjellet i Hemsedal, opplyser Sør-Øst 110 på Twitter.

– Det er uklart om det er noen som er tatt av skredet, men det er startet søk i området, skriver Sør Øst politidistrikt i en senere oppdatering.

Redningsleder i HRS Sør-Norge, Edvard Middelton, opplyser at store redningsmannskaper er på vei inn i området, blant annet to luftambulanser og to redningshelikoptre.

– Det er observert skispor inn i skredområdet, uten at det er noen skispor på vei ut. I tillegg har vi plukket opp signaler fra skredsøkere, forteller redningslederen til VG.

– Det er en massiv innsats på vei dit nå, og vi håper å få en avklaring snart, legger han til.

Beredskapsleder Stig Mebust i Norske Redningshunder opplyser til VG at det er flere hunder som deltar i søket.

– Det er en lavinehund fra oss og en politihund som driver aktivt søk nå.

Han forteller at skredet skal være mellom 50 og 100 meter bredt.

– Vi har en lavinehund til som er på vei inn med helikopter, legger Mebust til.