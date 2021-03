Snøskred i Hemsedal: − Tyder på at det ikke er noen i skredet

Brannvesenet har rykket ut til melding om et snøskred ved Systerskardfjellet i Hemsedal, opplyser Sør-Øst 110 på Twitter.

Politiet fikk melding om snøskredet klokken 14.30.

– Det er uklart om det er noen som er tatt av skredet, men det er startet søk i området, skrev Sør Øst politidistrikt i en oppdatering lørdag ettermiddag.

Redningsleder i HRS Sør-Norge, Edvard Middelton, opplyste at store redningsmannskaper tok seg inn i området, blant annet to luftambulanser og to redningshelikoptre.

– Det er observert skispor inn i skredområdet, uten at det er noen skispor på vei ut. I tillegg har vi plukket opp signaler fra skredsøkere, fortalte redningslederen til VG.

Beredskapsleder Stig Mebust i Norske Redningshunder opplyser til VG at flere hunder deltar i søket.

– Det er en lavinehund fra oss og en politihund som driver aktivt søk nå.

Han forteller at skredet skal være mellom 50 og 100 meter bredt.

Siste rapport fra Innsatsleder er at mer og mer tyder på at det ikke er noen i skredet.

– Vi holder fortsatt samme trøkk på søket, inntil vi kan være sikre, melder politiet på Twitter.