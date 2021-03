Snøskred i Hemsedal: − Avslutter søket

Brannvesenet rykket lørdag ettermiddag ut til melding om snøskred ved Systerskardfjellet i Hemsedal.

Skredområdet er nå kontrollert grundig, melder politiet på Twitter:

– Vi er så sikre på at det ikke er folk i skredet, at vi avslutter. Det er søkt med flere hunder, og vi har gått over med skredsøkere. Aksjonen legges nå ned. Takk for hjelpen til alle frivillige som deltok, kommenterer de i meldingen.

STOR INNSATS: Beredskapsleder Stig Mebust i Norske redningshunder opplyser til VG at flere hunder deltok i søket. Foto: Norske redningshunder

Politiet fikk melding om snøskredet i Hemsedal klokken 14.30.

Redningsleder i HRS Sør-Norge, Edvard Middelton, opplyste at store redningsmannskaper tok seg inn i området, blant annet to luftambulanser og to redningshelikoptre.

– Det er observert skispor inn i skredområdet, uten at det er noen skispor på vei ut. I tillegg har vi plukket opp signaler fra skredsøkere, fortalte redningslederen til VG.

Beredskapsleder Stig Mebust i Norske Redningshunder opplyste til VG at flere hunder deltok i søket.

Han forteller at skredet skal ha vært mellom 50 og 100 meter bredt.

