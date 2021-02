KRITISK: Ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde kommune retter sterk kritikk mot coronahåndteringen til Oslo byråd. Foto: Helge Mikalsen, VG

Molde-ordfører om smitten: − Lite imponert over hva Oslo har fått til

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H), mener det går ut over andre kommuner at Oslo nå igjen har stigende smittetrend. – Usmakelig angrep, kaller byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kritikken.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Oslo kommune er inne i en ny smitteoppblomstring. Fredag ble det registrert 216 nye smittetilfeller i hovedstaden. Dagen før ble det satt rekord for antall nye registrerte tilfeller på én dag – 244, ifølge oversikten til VG. Kommunens tall viser 231 torsdag, 224 fredag og 138 lørdag.

Byrådet har allerede kunngjort en forlengelse av smitteverntiltakene, og har varslet en pressekonferanse søndag hvor de vil legge frem nye og strengere tiltak.

Ordfører i Molde kommune, Torgeir Dahl, går lørdag hardt ut mot hvordan Oslo byråd håndterer pandemien.

– Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet, sier han.

Dahl mener at ledelsen i hovedstaden ber om en «slags omvendt premiering» når de uttrykker at de bør få flere vaksiner som følge av smittetrykket.

– Da er det naturlig fra mitt perspektiv å spørre byrådet i Oslo om de ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene, sier ordføreren.

Han mener at pandemihåndteringen av byrådet «svikter» og trekker sammenligner med de andre storbyene, «som Bergen og Trondheim».

– De har hatt sine utfordringer, men greier å få smitten under kontroll, sier han.

HOVEDSTADEN: Smittetallene i Oslo stiger, søndag er det ventet kunngjøring av nye og strengere tiltak. Foto: Thomas Andreassen, VG

Johansen: – Verdensklasse

Kritikken faller ikke i god jord hos byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

– Jeg synes Torgeir Dahls angrep på Oslo-folk er usmakelig. Oslo er en av storbyene i Europa som har håndtert coronapandemien best, og ansatte i Oslo kommune har gjort en jobb i verdensklasse, skriver byrådslederen i en e-post til VG.

Johansen får støtte av Folkehelseinstituttet (FHI) som mener at Oslo «gjør en veldig sterk innsats» mot pandemien – les mer om hva de mener om håndteringen i Oslo lenger nede i saken.

BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen (Ap) i Oslo er ikke enig i at de har håndtert pandemien dårlig. Foto: Line Møller, VG

Byrådslederen trekker frem at Oslo har «færre smittede og færre dødsfall enn de fleste andre storbyer» og at innbyggerne i hovedstaden «har levd med strenge restriksjoner svært lenge» – noe han uttrykket sterk bekymring for senest for to uker siden.

Johansen mener at innbyggerne i hovedstaden har tatt på seg et «stort ansvar» og at dette er «mye av forklaringen på at Norge samlet sett har kommet seg relativt bra gjennom pandemien».

– Dahl burde benytte anledningen til å takke Oslo-folk for den innsatsen de har gjort og den tiltaksbyrden de har båret for å bremse smittespredning til resten av landet, mener byrådslederen.

Fikk importsmitte fra Oslo

Om Oslo ikke har kontroll på smitten, mener ordfører Dahl i Molde at det øker risikoen for utbrudd andre steder i landet.

Han påpeker at Molde kommune ikke registrerte noen tilfeller fra 18. januar i år til 22. februar. Da registrerte de to nye smittetilfeller, begge hadde vært på jobbreiser på Østlandet.

Ifølge ordføreren stammet begge tilfellene fra Oslo. Det ene av tilfellene var av en mutert variant.

«Spørsmålet er om Oslo bruker ressursene på en god nok måte», sier Dahl med henvisning til at trenden er stigende.

Han mener at det ser ut som at kommunen «ikke greier å kommunisere med alle for å få helhetlig smittesporing og dialog om reglene som til enhver tid gjelder».

– Jeg er lite imponert over hva Oslo har fått til. I det ene øyeblikket skriker de etter flere forskrifter fra regjeringen og i det andre etter mer frihet. Det er dårlig lederskap, etter min mening.

– Mener du Oslo har mistet kontroll?

– Jeg merker meg bare at smittetallene er høye nokså kontinuerlig. Det er tydelig at man ikke har evnet å få full kontroll, sier han og legger til:

– Vi er avhengig av at Oslo får kontroll. Det ligger en frustrasjon hos oss over at de ikke makter det.

Peker på regjeringen

Byrådsleder Johansen mener på sin side at smitten i Oslo «som regel» stiger på grunn av «smittebølger ute i Europa og manglende tiltak mot importsmitte»

– Det er faktisk akkurat det vi ser nå, det er den importerte, britiske varianten som nå sprer seg.

Han peker samtidig på regjeringen og deres beslutning om å la grensene være åpne for noen bransjer.

– Det er godt kjent at Dahls egen regjering ga romslige fripass til industrilobbyister som var avhengig av utenlandsk arbeidskraft fremfor å sikre grensene og gi vanlige folk beskyttelse mot importerte varianter av viruset, skriver han.

OVERLEGE: Preben Aavitsland roser innsatsen til Oslo. Foto: Annemor Larsen / VG

FHI: – Oslo har gjort en veldig sterk innsats

Overlege Preben Aavitsland ved FHI skriver i en e-post til VG at «Oslo og nabokommunene har gjort og gjør en veldig sterkt innsats mot epidemien.»

– Befolkningen der har levd under veldig strenge tiltak lenge, fortsetter han.

Han skriver videre at Oslo-området i høst og vinter har hatt en «verre situasjon enn resten av landet».

– Det kan skyldes større befolkningen og større befolkningstetthet. Også ellers i Europa er jo corona kjent som en storbysykdom.

Samtidig vedgår Aavitsland at man ser at andre kommuner «får smitte med reisende fra Oslo-området». Han mener derfor at det er i «hele landets interesse at epidemien kommer under kontroll i Oslo-området».

– Oslo og nabokommunene har gjort og gjør en veldig sterkt innsats mot epidemien. Befolkningen der har levd under veldig strenge tiltak lenge. Vi forstår at kommunene må vurdere lettelser når de kan, men også at de slår til igjen når det er nødvendig. Dette er ingen lett oppgave.