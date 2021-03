STENGT: Bjøråsen skole på Romsås ble stengt lørdag, etter avgjørelse fra bydelsoverlegen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Økt smitte på skolene i Bydel Grorud: − Slitne

Smittetrykket i Oslo øker, og aller høyest er det nå i bydel Grorud. Så langt har én skole stengt mens en annen har omtrent 200 personer i karantene.

Publisert: Nå nettopp

– Vi måtte stenge ned fordi smittetallet blant elevene har hatt en kraftig økning. Akkurat nå er over 20 elever og én ansatt smittet, sier rektor ved Bjøråsen skole, Rachid Sealiti, til VG.

Til sammen ble syv klasser satt i karantene, og nå er skolen stengt fram til etter påske. Dette er en avgjørelse som ble tatt av bydelsoverlege i Grorud.

– Jeg synes det er en god og klok avgjørelse, slik at vi kan forhindre smitte blant elevene. Jeg vil minne folk på hvor alvorlig situasjonen er og om tiltakene som gjelder, sier han.

Fremover skal de ha digital undervisning og har satt i gang flere tiltak for å gjøre hjemmeundervisningen bedre.

– Det har blitt ansatt to lærerstudenter som skal tilby digital leksehjelp. I tillegg har vi opprettet hjelpetelefon for å ivareta den sosiale støtten. Der stiller vi opp med rådgivere, miljøarbeidere og en barnevernspedagog, sier Sealiti.

– Det er en kjempetøff tid for ungdommen nå, og de trenger noen å prate med. Jeg håper flere benytter seg av tilbudet, legger han til.

En prekær situasjon

Også Ammerud skole som ligger omtrent tre kilometer fra Bjøråsen skole har fått økt smitte. Rektoren sendte ut brev til foreldrene med overskriften «Informasjon om den prekære coronasituasjonen på Ammerud skole».

– Skolen har 14 elever og to ansatte som er smittet. Til sammen er 168 elever og ansatte satt i karantene fra vår skole, sier rektor Kiet Minh Dang.

– Vi har hatt kontroll siden mars i fjor, men denne uken var det en økning. Derfor har vi sendt ut et brev til alle foreldrene. Vi er foreløpig ikke stengt, legger han til.

Nesten 200 i karantene og avventende karantene

På Apalløkka skole er det få tilfeller av smitte, men nesten 200 elever og lærere som er i karantene og avventende karantene.

– Forskjellen fra nå til før jul er at veldig mange havner i avventende karantene. Hvis for eksempel en elev har vært nærkontakt med en smittet, så må jo hele familien i avventende karantene, sier rektor ved Apalløkka, Elisabeth Dullum.

– Det krever mye omorganisering når lærere og elever plutselig havner i karantene, og det begynner å tære på. Vi prøver å være positive, men vi er også slitne, sier hun.

Hun vil også takke alle foreldre og lærere for tålmodigheten.

– Jeg blir helt uvel hver gang jeg må sende melding om karantenesituasjonen, men jeg blir kun møtt med tålmodighet og fine tilbakemeldinger, sier hun.

GRORUDDALEN: Bydel Grorud sliter med høye smittetall og planlegger å innføre coronaverter for å informere befolkningen. Foto: Helge Mikalsen, VG

«Svært høyt»

Smittetrykket er nå klart høyest i Grorud bydel med 953 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, noe bydelen selv beskriver som «svært høyt». Bydelen har dermed gått forbi Stovner der tallet er 913, ifølge Oslo kommune.

– Vi kan se av tallene at vi tester langt flere, og det gjør at vi selvfølgelig identifiserer flere smittede. Men andelen som faktisk har smitte øker også, det gjør den i hele landet, sier kommunikasjonsansvarlig Gry Sjødin Neander til VG.

Utenom sykehjemsbeboere hadde 454 personer i aldersgruppen 75–84 fått to vaksinedoser mens 150 hadde fått en, fikk VG opplyst fredag ettermiddag. Tallene for de over 85 år var henholdsvis 324 og 51.

– Mange tiltak

– Vi har veldig mange tiltak og bruker nå aktivt mobile teststasjoner som står sentralt i bydelen to ganger i uken. Vi har også mulighet til å sette inn en mobil teststasjon på fredager ved mistanke om smitteutbrudd, forteller Neander og legger til at smittesporingsteamet fungerer godt.

– Nå skal vi også sette i gang med coronaverter, sier Neander.

Dette er ungdom mellom 16 og 19 som skal bidra til å informere befolkningen. Akkurat hva de skal gjøre er ikke helt klart ennå. Men på Stovner gjør de det lille ekstra som flygeblader, meldinger fra kommunen og uendelige mengder informasjon på nett ikke klarer. Som å tilby folk munnbind og en antibac-dusj i hendene.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) uttrykker bekymring for den stigende smitten i hovedstaden.

– Det er nå veldig høyt smittetrykk i byen, i alle bydeler. Vi ser en stor økning i hvor mange som blir så syke at de legges inn på sykehus, skriver han i en e-post til VG fredag.