BEKYMRET: Byråd Robert Steen. Foto: Heiko Junge

352 registrert coronasmittet i Oslo siste døgn: Byråden urolig

Det siste døgnet har 352 personer fått påvist corona i Oslo. Byråd Robert Steen er bekymret for økningen i antall innleggelser på sykehus.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er registrert 352 nye smittetilfeller i Oslo siste døgn, viser VGs coronaoversikt. Det er 116 tilfeller flere enn dagen før, og 117 flere enn gjennomsnittet de siste syv dagene.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) uttrykker bekymring for situasjonen.

– Det er nå veldig høyt smittetrykk i byen, i alle bydeler. Vi ser en stor økning i hvor mange som blir så syke at de legges inn på sykehus, skriver han i en e-post til VG.

84 personer er innlagt på sykehus tilknyttet kommunen, viser VGs oversikt.

– Det er viktig at sykehusene våre ikke får for mange koronapasienter, også fordi de skal sikre behandling av pasienter som trenger hjelp med for eksempel kronisk sykdom, kreft eller skader.

VG henter data for hver kommune direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som oppdateres to ganger i døgnet.

Tallet er blant de høyeste tallene på ett døgn i Oslo siden pandemien startet, like bak 8. mars da det ble registrert 368 nye smittede ifølge VGs oversikt. Tallet 352 er imidlertid det høyeste døgnsmittetallet Oslo kommune har registrert i sin oversikt.

Steen er urolig for at omfanget av personer i karantene kan ramme samfunnsfunksjonene.

– Når mange er i karantene, er det også høyere sykefravær blant de vi trenger for å holde samfunnet i gang: ansatte i eldreomsorgen, barnehager, skoler, kollektivtransport, renhold og mange andre viktige tjenester. Derfor gjør smitten meg urolig, og vi må alle gjøre det vi kan for å få den ned.

Beskjeden fra Steen er klar:

– Fortsett å teste dere, hold avstand og hold antall kontakter nede.

Smittetrenden er stigende i Oslo.

Under kan du se VGs oversikt over smitten i byen: