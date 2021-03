Les dagens VG her!

Usikker på Syden-turen i år? Vurderer du Norges-ferie igjen? Kos deg med vårt 24-siders båtmagasin! Her får du tips om de beste bruktkjøpene til under 100 00 kroner, flere tester, leiebåt-guide og de beste rådene for båtpuss.

Jo mer pollen det er i lufta, dess større sjanse er det for å få covid-19, antyder en fersk studie fra Die Technische Universität München. Norske eksperter er overrasket.

Lillestrøm er en av fem klubber i Eliteserien som er ilagt treningsforbud etter innstramminger i Viken. Nå reagerer klubbens sportssjef Simon Mesfin kraftig på at Bodø/Glimt befinner seg på treningsleir i Spania.

Aldri før har norsk økonomi blitt endevendt som det siste året. Ingen er uberørt av pandemien. Regjeringen ba nordmenn holde seg mest mulig hjemme, holde avstand og ha god håndhygiene. Det kom regler for hvor mange gjester man kan ha i private hjem, hvilke bedrifter som kunne holde åpent, og hvordan man kan reise. Pandemien påvirket hverdagen og økonomien til de fleste, og E24 har samlet de største konsekvensene fra året som gikk.

