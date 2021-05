SYKEPLEIER-SJEF: Lill Sverresdatter Larsen er leder i det streikende Sykepleierforbundet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, VG

Tredobler antall streikende kommende uke

Streiken blant lærere og sykepleiere trappes kraftig opp onsdag i kommende uke. Da vil over 20.000 ansatte være i streik i skoler, helseinstitusjoner, barnehager og andre kommunale virksomheter.

Av Frank Ertesvåg

Det viser den siste opptrappingsplanen som kom fredag fra Unio - sammenslutningen for blant andre lærere, barnehagelærere og sykepleiere.

Om lag 20 760 av Unio kommunes medlemmer vil da være tatt ut i streik, etter at over 7000 medlemmer ble tatt ut i streik torsdag og fredag.

Lærere, barnehagelærere, sykepleiere, bibliotekarer og andre kommunalt ansatte fra 16 kommuner og ti fylkeskommuner tas ut fra Alta i nord til Kristiansand.

Kommunene som allerede er berørt, og som nå melder om opptrapping, er:

Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund.

I tillegg blir Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen berørt i det nye uttaket.

Torsdag ble det også kjent at Unio Oslo tok ut drøye 600 ansatte i førsteuttak i streik fra og med i dag fredag.

– Ansvarlig streik

Nestleder i Norsk sykepleierforbund (NSF), Silje Naustvik, er en del av Unios streikeledelse.

– Vår streik er fortsatt ansvarlig. Vi tar også særskilte hensyn til arbeid som direkte berører pandemien, sier hun.

Unio kommune Organisasjonene i Unio kommune, som nå streiker:

Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Forskerforbundet, Det norske Diakonforbund, Norsk Radiografforbund og Presteforeningen har medlemmer på KS’ tariffområde.

Totalt har Unio 136 979 medlemmer per 1. januar 2021. De største gruppene er Utdanningsforbundet (94 591 medlemmer) og Norsk Sykepleierforbund (34 764 medlemmer).

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune. Vis mer

Naustvik minner om at er mulig for kommunene å søke om dispensasjon. Slike søknader blir fortløpende behandlet.

– Det er beklagelig at vi må bruke streik som virkemiddel, men det er KS som ikke har kommet oss i møte. Lønnstilbudet var for dårlig. KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive. KS ga oss i realiteten ikke noe annet valg, sier hun.

