FØLGER MED: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) holder nøye oppsyn med Oslos befolkning og smitteutviklingen. Foto: Harald Henden, VG

Raymond etter festhelg: − Unner virkelig folk dette

Selv om Oslo-folk flokket til parker og uteserveringer i helgen, er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) optimistisk med tanke på videre gjenåpning.

Av Lars Hægeland

Publisert: Nå nettopp

– Jeg må si at jeg virkelig unner folk dette etter at byen nå har vært stengt ned så lenge, sier Raymond Johansen til VG.

I helgen fikk Oslo-folket seg en etterlengtet helg med sol og uteservering på byens puber og restauranter.

Det fine været fikk også folk til å strømme til Oslos ulike parker og natt til søndag meldte politiet om 3000 personer samlet på St. Hanshaugen og i Frognerparken. Flere ganger i løpet av natten måtte de rykke ut til festbråk fra både parker og i private hjem.

– Rapportene jeg har fått sier at dette ikke er uvanlig og at det har vært en forholdsvis rolig helg. Det har vært mye folk ute, som det ofte er om sommeren. Politiet sier at folk stort sett overholdt reglene, sier Johansen.

Slik så det ut i Oslo morgenen etter festingen:

Selv om byrådslederen mener helgen har gått bra, er han spent på hvordan festhelgen vil påvirke smittetallene i byen.

– Jeg er alltid litt urolig, men samtidig virker det på de tallene vi har som at det har gått rimelig bra, sier Johansen og presiserer at smitteutviklingen er vanskelig å bedømme før prøvene tatt denne uken blir klare.

– Hva vil du si til de som er bekymret for ansamlingene i parkene?

– Jeg forstår at folk er bekymret for det, men samtidig må vi ære veldig glad for at folk møtes ute. Er det noe pandemien har lært oss er det at viruset smitter mindre ute enn inne.

Folk bruker munnbind

Johansen har den siste tiden hatt flere etater ute i gatene og på kjøpesentre for å skaffe seg et bilde av Oslo-folks etterlevelse av reglene.

De uhøytidelige undersøkelsene viser at Oslo-folk stort sett bruker munnbind der det er påbudt. På kollektivavganger med mye folk brukte 99 prosent av passasjerene munnbind. Byrådslederen understreker at det er den enkeltes ansvar å overholde reglene.

– Det er også et personlig ansvar å tenke på å holde avstand og å være forsiktig. Vi kan ikke gjete folk mer enn å tilrettelegge så godt vi kan, sier Johansen.

OPTIMIST: Raymond Johansen er optimistisk for gjenåpning i sommervarme Oslo. Foto: Harald Henden, VG

Men en ting fra helgen likte byrådslederen dårlig: De store mengdene søppel i Oslos gater og parker.

– Jeg ble ikke imponert. Man bør jo kunne oppføre seg selv om man har det gøy og fester, sier Johansen.

– Når det ser ut som en søppeldynge på lørdag og søndag morgen er det til grov sjenanse for barnefamiliene og de som bruker parkene utover formiddagen.

– Flere har etterlyst flere steder å kaste søppelet sitt. Hva tenker du om det?

– Vi har jo plassert ut flere søppelkasser, men om det fortsatt er en mangel, er det noe vi må se på om vi kan gjøre noe med. Det er likevel ikke en unnskyldning for folk til ikke å prøve å finne en søppelkasse som kan være et annet sted.

HAR TROEN: Johansen tror Oslo-folket holder ut. Foto: Harald Henden, VG

Optimistisk for gjenåpning

Selv var byrådslederen på hytta i helgen. Fra fjellet kunne han på mobilen nyte smittetall nede i 25 tilfeller søndag. Oslo har hatt synkende smittetrend i hele april og mai, dette til tross for store feiringer som påske, id og 17. mai.

– Klarer vi å komme gjennom også denne bøygen?

– Nå får vi se. Det er først neste uke vi kan se hvordan denne helgen har gått, så kanskje må jeg spise ordene mine da. Vi må nok regne med noe økning og så håper vi at denne åpningen er varig.

Byrådet har lagt opp til at Oslo kan gå til steg 3 i gjenåpningsplanene om smittetrykket fortsetter å holde seg lavt. Byrådslederen er optimist.

– Ut ifra alt av data vi har tilgjengelig, er jeg optimistisk til at vi kan fortsette den gradvise og kontrollerte gjenåpningen fra 10. juni.

De siste dagene har den indiske virusmutasjonen spredd seg til Oslo etter et utbrudd på et karantenehotell. FHI mener varianten er noe mer smittsom enn den engelske, men at ikke holdepunkter for at den gir mer alvorlig sykdom.

– Hvilke bekymringer skaper det indiske viruset?

– Det å tro at alt nå er over er nok for optimistisk. Det er mange mulige scenarioer som ikke bare er positive, sier Johansen og slegger til at han er glad for å se at helsemyndighetene følger opp med analyser av smitteprøvene for å avdekke mutert virus.