Gaming ble redningen for Lise (22)

Etter videregående skole slet Lise Heika (22) med å finne veien videre. Et spillutviklingskurs hjalp henne med å finne en løsning. Nå vil regjeringen satse på gamere.

25.000 nordmenn under 30 år er helt arbeidsledige, ifølge ferske tall fra NAV. Før coronapandemien, februar 2020, var tallet 19.000.

– Vi ser at unge spesielt sliter i arbeidsmarkedet nå under coronapandemien, NAV-sjef Hans Christian Holte.

NAV ønsker at flere unge skal bli bevisst på ferdigheter de har fått gjennom gaming.

Lise Heika (22) er en av dem som har gjort akkurat det. Hun er fra en liten øy nord for Tromsø og har i flere år spilt Assassin's Creed og Skyrim.

– Jeg tenkte aldri at gaming-interessen var noe som kunne hjelpe meg med å få en jobb i fremtiden, sier 22-åringen til VG.

Hun forteller at hun manglet motivasjon og slet med å finne en retning til videre studier etter videregående skole.

– Når jeg satt og spilte så tenke jeg ikke at det var en verdifull kunnskap eller noe jeg kunne bruke videre. Man sitter jo bare og koser seg, sier hun til VG.

– Utdanningsløpet fungerer ikke for alle

I 2017 var Heika blant de første som fikk ta et spillutviklingskurs gjennom NAV.

– Det tradisjonelle utdanningsløpet fungerer ikke for alle, og da er det bra å se at det finnes andre veier inn i arbeidslivet, sier Holte.

NAV-sjefen forteller at de merker at flere arbeidsgivere søker etter unge med digital kompetanse. Flere ser heller ikke bare etter en formell utdanning, men erfaringer fra eksempel gaming, ifølge Holte.

NAV har blant annet samarbeidet med Kunnskapstrening IT siden 2017 for å gi unge kurs i spillutvikling. Både for å få de over i arbeidslivet, men også for videre utdanningsløp. De vil bidra til at unge med spillerfaring eller andre digitale hobbyer ser på kunnskapen som nyttige.

– Jeg hadde ingen aning på hva jeg ville gjøre etter videregående. Jeg var ikke motivert for hard pugging og ville ikke bare begynne på et studie. Så fikk jeg høre om spillerutviklingskurset, og det var bedre enn å sitte hjemme og sture, sier hun.

Etter å ha fullført det første kurset fortsatte hun å dyrke interessen.

– Jeg syntes det var gøy med spill, men tenkte at jeg kunne prøve noe forskjellig, så jeg tok kurs i webdesign, app, cyber-sikkerhet og til slutt så ble det opplæring i HTML for webutvikling.

– Folk med spillerfaring er ofte gode på samarbeid, engelsk, digitale systemer, strategi og det å arbeide fokusert på data, sier Holte.

Han forteller at flere, som Heika, har kommet i jobb etter kursene.

– Erfaringen er at vi har fått mye ut av kursene. For veldig mange øker mestringsfølelsen, de oppleve at samfunnet rundt tenker på gaming som noen annet en tidsfordriv. Du får nødvendigvis ikke en fast jobb av kursene, men de kan være starten på en utdanning og at du finner en vei videre i livet, sier NAV-sjef Hans Christian Holte.

Kunnskapen gjør studiene lettere

Da det siste kurset var ferdig, fikk Heika tilbud om å gå til arbeidstrening for bli lærling i Ramsalt Lab AS, hvor hun fortsatt jobber. Bedrift lager nettsider for andre selskaper.

– Der jobber jeg som web-utvikling. Vi fikser problemer og lager nye ting.

I høst startet hun på Universitetet i Tromsø for å studere til bachelorgrad i informatikk. Der har hun blant annet oppgaver som går på å lage spill.

– Jeg er tilbake til mitt første kurs, så det er en full sirkel med kunnskap. Jeg hadde ikke vært her jeg er i dag uten kurset. Alle sier at informatikk er et vanskelig studie, men det hjelper å ha kursene i bakhånd, jeg hadde ikke klart meg like bra uten den kunnskapen jeg fikk fra kursene.

– Hva slags erfaringer bruker du fra spillene?

– Typen spill jeg liker er veldig likt det jeg liker med jobben min. Det handler om problemløsing. Jeg liker å få hundre prosent på spillene og oppdage alle de skjulte tingene. Om ikke direkte oversatt så går det igjen i det jeg liker med jobben min.

– Tror mange sliter med det samme

22-åringen sier at det å ta utgangspunkt i interessen hun hadde gjorde det lettere å komme seg ut og i gang i arbeidslivet.

– Jeg tror mange sliter med det samme. Det er ikke like lett for alle å bare gå ut og finne seg en jobb, ofte må man ha erfaring. Ikke alle er egnet å jobbe i butikk.

Vil satse på gamere

En undersøkelse fra KPMG, utført for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, viser at små og mellomstore bedrifter i distriktene mangler digital kompetanse.

Sammen med arbeids- og sosialministeren Torbjørn Røe Isaksen (H) vil distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) nå sette i gang et arbeid for å koble gamere som har falt utenfor studier og/eller arbeidsliv med disse bedriftene.

– Vi jobber nå med distriktsstrategier, og også her løftes gamere som ressurs for små og mellomstore bedrifter i distriktene, sier Helleland.

Ministrene mener mange gamere sitter på betydelig digital kompetanse som bedrifter kan dra nytte av, og at coronapandemien har økt oppmerksomheten rundt digitalisering.

– Unge gamere har en viktig kompetanse som kanskje har blitt oversett eller undervurdert på grunn av mangel på studiepoeng eller arbeidserfaring. Men vi kan ikke være så firkantet at vi kaster bort sterke ressurser, som unge gamere er, sier Isaksen.