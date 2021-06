I HARDT VÆR: Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Foto: Annemor Larsen, VG

Rødt i møte med Høyre om MDG-Lans fremtid

Fredag ettermiddag møttes alle opposisjonspartiene i Oslo for å diskutere oppfølging av milliardsprekken til byens nye vannforsyning. Saken kan velte MDG-byråd Lan Marie Nguyen Berg.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: Nå nettopp

Fredag ettermiddag var alle opposisjonspartiene i Oslo bystyre, fra Rødt til Fremskrittspartiet, samlet til digitalt møte. Tema var veien videre i oppfølgingen av kostnadssprekken på 5,2 milliarder kroner til Oslos nye reservevannforsyning.

På møtet, som startet klokken 13, deltok blant andre Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg, Rødts gruppeleder Eivor Evenrud, Frps gruppeleder Camilla Wilhelmsen, KrFs gruppeleder Espen Andreas Halse, Folkeaksjonen nei til mer bompengers gruppeleder Bjørn Revil og Oslo Venstres Marit Vea.

Frp fremmet på onsdag et mistillitsforslag mot MDG-byråd Lan Marie Nguyen Berg. Fredag varslet bompengepartiet i Oslo at de vil stemme for forslaget om å kaste byråden. De andre opposisjonspartiene har ennå ikke konkludert i saken.

I MØTE: Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Høyre tok initiativ

Det var Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg som tok initiativ til dagens møte, som en oppfølging etter onsdagens høring i Oslo bystyres finansutvalg der Berg ble grillet om kostnadssprekken.

Rygg bekrefter møtet overfor VG:

– Vi hadde en fin runde på hva som ble sagt i høringen, hva som ble gitt av svar og hva vi fortsatt mangler svar på. Nå er det bedt om innsyn i ulike dokumenter, som vi venter på, sier Rygg.

På mandag vil flere av partiene ha interne møter i bystyregruppene der de skal diskutere saken – og mistillitsforslaget mot Berg.

– Koordinerer dere oppfølging av saken i opposisjonen?

– Vi kommer til å ha kontakt videre. Vi har planlagt et nytt møte på tirsdag i neste uke, sier Rygg.

Avviser koordinering

Også Rødts gruppeleder Eivor Evenrud bekrefter at hun deltok på dagens møte.

– Jeg ble invitert til et møte med alle andre partier som ikke sitter i byråd. Jeg logget på litt sent, men fulgte med på møtet, sier Evenrud.

Hun sier at det ble snakket om ulike ting – blant annet om det finnes alternativer til en ny kostnadsramme på 5,2 milliarder kroner.

I tillegg ble det opplyst om at Frp vil levere inn sitt mistillitsforslag mot Berg førstkommende onsdag, som vil stemmes over i bystyret onsdag 16. juni.

I MØTE: Rødts gruppeleder Eivor Evenrud. Foto: Roger Neumann

– Er det vanlig at Rødt har møter med den borgerlige opposisjonen?

– Nei, men Rødt var også med på kravet for høringen.

Hun avviser at Rødt koordinerer oppfølgingen av mistillitsforslaget med de borgerlige partiene.

– Nei. Rødt skal konkludere helt uten at vi samkjører oss med de borgerlige. Hva de andre partiene lander på, påvirker ikke prosessen som er satt i gang hos oss, sier Evenrud.

– Ingen kommentar

Oslos Venstres Marit Vea er ordknapp om diskusjonene opposisjonen imellom.

– Det var et møte for å snakke litt om hvordan vi opplevde høringen. Nå vi alle partiene gå tilbake til sine grupper tidlig i neste uke. Så får vi se hva som skjer.

– Er det vanlig at hele opposisjonen har slike møter?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Skal dere koordinere oppfølgingen videre?

– Det har jeg heller ingen kommentar til, sier Vea.