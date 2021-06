BY-VEDUM: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han skal bruke distriktspolitiske grep for å vinne kampen om Oslo-velgerne. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Storby-Vedum: − NRK skal til Groruddalen

AMMERUD (VG) Med en av de store boligblokkene på Ammerud i Groruddalen i ryggen, går Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ut med storbyløfter og et ambisiøst mål: – Vi skal få to mandater fra Oslo på Stortinget ved høstens valg, sier han.

Av Bjørn Haugan og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at hans fremste verktøy for Groruddalen, hvis han ender i regjering, er å stanse NRKs planer om å flytte til Ensjø, litt nord for Oslo sentrum.

– NRK skal til Groruddalen, fastslår han.

Bøndenes store parti skal også bli byenes store parti, skal vi tro en offensiv Sp-leder, en dag før han åpner partiets landsmøte på Lillehammer fredag.

– Med de kandidatene og svarene vi har, så mener jeg vi kan bli et godt politisk verktøy for folk her i byen, sier Vedum.

Kampen om velgernes gunst i hovedstaden ble heftigere i høst, da Aps mangeårige stortingsrepresentant Jan Bøhler, meldte overgang til Senterpartiet.

Partiet har gjennomgående stor støtte i distriktene og har ikke hatt en innvalgt stortingsrepresentant fra Oslo siden 1997, da Arne Haukvik forlot Stortinget.

Men det tok ikke lang tid etter at Groruddalens store politiske forsvarer, Jan Bøhler, gikk over til Sp, før målinger viste at han ligger an til å komme inn på Stortinget for sitt nye parti.

Enkeltmålinger har sågar vist at Sp er oppe og snuser på en plass nummer to.

– Vi har hatt inne en på alle målinger siden Jan Bøhler meldte overgang. På én måling har vi hatt to, sier Vedum.

Partiets fylkesleder i Oslo, bystyrerepresentant Bjørg Sandkjær, er den som kan slå følge med Bøhler.

Oslo har 19 plasser på Stortinget, hvor Høyre (6) og Ap (5) har flest.

PEKER PÅ UTFORDRING: Trygve Slagsvold Vedum er bekymret over at skoler i Oslo har opp mot 95 prosent elever med innvandrerbakgrunn. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Har gått mest frem i mellomstore byer

– Det kan se ut som folk vi stemme på Bøhler, mer enn på politikken deres?

– Jeg tror det er en blanding. Jan kom over til oss fordi vi har en god distriktsprofil som også er viktig i Oslo.

– Hvordan overbevise byfolk om å stemme på et Sp som i hovedsak er et parti for distriktene?

– Der vi har gått mest frem i det siste er i mellomstore byer, som Kongsvinger og Gjøvik og Kongsberg, hvor vi har gått fra fire-fem til over tyve prosent oppslutning.

Han peker på integreringen.

les også Ber Vedum si S-ordet – men Sp-lederen vil ikke

– Her vi står i Groruddalen er integrering en stor utfordring. Fra 2008 til 2016 har netto fraflytting av innbyggere med norsk bakgrunn i bydelene Grorud, Stovner og Alna vært 9700, mens i netto innflytting av folk med innvandrerbakgrunn har vært 7500, sier han og advarer:

– Gjør vi ikke grep på det får vi en delt by. Skoler har opp mot 95 prosent elever med innvandrerbakgrunn.

Lover omkamp om NRK-flyttingen

– Hvilke grep skal dere ta for å gjøre noe med det?

– Vi må lære av distriktspolitikken: Vår politikk er å legge store statlige virksomheter i områder som trenger det. Rent konkret har vi nå et godt eksempel, sier han og viser til NRKs planer om flytting fra Marienlyst; til en 800-millioners tomt på Ensjø.

les også Vedum-garanti: – Avgiftene skal ned

– Husk hvor stor debatt det var da man skulle utvikle Bjørvika og Operaen ble flyttet dit. Alt var sentrert rundt Aker Brygge, men nå har vi fått en helt ny bydel, hvor beslutningen om å legge Operaen til Bjørvika, var avgjørende.

– Jeg ser du har sagt det, men er det ikke for sent å ta en omkamp på det nå?

– Nei, jeg er uenig i den markedstenkningen hvor store samfunnsbeslutninger bare skal tas i et styre i NRK.

– Hvordan vil du stanse det?

– Det skal vi gjøre hvis vi kommer i regjering. Kulturministeren er generalforsamling i NRK. Vi skal kjempe den kampen, så får vi se hva vi får til sammen med Ap.

Det er dagens kulturminister, Abid Raja (V), som har gitt NRK klarsignal til å kjøpe nytt hovedkontor på Ensjø. I dag er han hele generalforsamlingen i statskanalen, og en ny kulturminister vil ha samme makt.

FORSAMLINGEN, DET ER MEG: Kulturminister Abid Raja er generalforsamlingen i NRK. Her sammen med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Terje Pedersen

Viser til Gardermoen og Ullevål

Vedum viser til hovedflyplassen på Gardermoen, som etter mange års kamp endte på Romerike.

– Hurum ble først valgt, men grunnen til at man endte på Gardermoen var at man ønsket en annen utvikling på Romerike.

– Det har endret hele Romerike, hvor man har opplevd en eventyrlig vekst, i stedet for at hele vekstaksen skulle fortsette å være Drammen/Bærum.

– Poenget er, sier han:

– At når vi skal bygge samfunnet, så må vi ta slike hensyn. Legges NRK til Grorud stasjon, vil vi endre hele samfunnsstrukturen i Groruddalen.

Han sier kampen om nedleggelse av Ullevål sykehus og bygging av et stort nytt Rikshospital, er en annen viktig kamp i Oslo.

les også Voldsomt oppgjør med Vedums OL-flørt: – Nesten så jeg ikke tror det

– Det er samme styringsdiskusjon der, om det er styreleder Svein Gjedrem og styret i Helse sør-øst som skal avgjøre det, eller om det til syvende og sist er politikerne. Vi trenger ikke selge Ullevål for å finansiere et nytt gigantisk sykehus. Staten trenger ikke de pengene.

– Mer tilstedeværende politi

Politiet er det siste distrikts-argumentet han nevner for Oslo.

– Vi må ha et mer tilstedeværende politi i områder i Oslo hvor vi har størst utfordringer med ungdomskriminalitet og utrygghet for folk. Vi trenger også en egen gjengenhet i politiet.

– Du er ikke redd for å miste velgere i distriktene, når dere skal ha såpass fokus på å bruke ressurser i hovedstaden?

– Jeg tror folk ser fordelene. Distriktspolitikk handler om at du skal utjevne og ta hele landet i bruk; der markedet svikter skal vi inn med politikk. Gjør vi ikke grep i Groruddalen, så kommer vi til å få et mye større integreringsproblem i Norge om ti til femten år.

Møte med en Frp-velger

Utenfor blokken på Ammerud møter vi Kristin Gulbrandsen.

– Jeg synes du er en hyggelig mann – blid og positiv, som jeg håper blir statsminister, sier hun.

PÅ STEMMEFISKE: Kristin Gulbrandsen skryter av Vedum, men lover ikke støtte til partiet hans. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Han lyser stolt opp.

Men hun legger til:

– Hvis det blir rødgrønt flertall.

Og fortsetter:

– Jeg har stemt Frp i mange år og planlegger å gjøre det igjen.

VEDUM: Latteren satt som vanlig løst. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Han forteller om sine planer for Groruddalen.

Hun står fortsatt på sitt, men etter hans argumenter og et par Vedum-latterbrøl strekker hun seg litt.

– Jeg skal lese meg opp og gjøre en ny vurdering.

Hun gir ikke mer, men han går glad mot bilen.