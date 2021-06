VIL HA FLEKSI-AFP: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ha en AFP-ordning som gjør at man kan ta med AFP-pensjonen mellom ulike arbeidsplasser – også mellom det offentlige og private. Foto: Eirik Røsvik

Vedum: − Vil redde AFP

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum går ut og støtter Ap-leder Jonas Gahr Støres løfte om å redde AFP-ordningen.

Av Bjørn Haugan

– Vi kommer til å støtte opp under det initiativet Jonas Gahr Støre har tatt for å bidra til å redde AFP-ordningen: Vi ønsker å styrke AFP-ordningen og at den skal omfatte flere, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Når Vedum bekrefter at hans Senterparti blir med på AFP-laget, vil et regjeringsskifte kunne få AFP-floken ut av dødvannet:

Det har foregått en årelang kamp for å fornye ordningen for over 800.000 ansatte med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor.

AFP er en tidligpensjonsordning ansatte i private og offentlige virksomheter kan få fra fylte 62 år, hvis de jobber i en virksomhet med tariffavtale. Den kommer i tillegg til tjenestepensjonsordninger og alderspensjonen fra folketrygden.

Problemer med finansieringen

Anført av LO og NHO kom partene til enighet i vinter om en felles utredning om en reformert AFP-ordning.

Om den kan du lese mer her:

AFP-utredningen Her en sentrale punkter i utredningen: Reformert AFP vil tidligst kunne innføres fra 2023, for årskull født i 1961 og senere, mens årskull født i 1960 og tidligere blir værende i den gjeldende ordningen.

Reformert AFP skal fortsatt være en kvalifiseringsordning: AFP-ytelsen vil tjenes opp gradvis gjennom yrkeskarrieren, men vil ikke utgjøre en rettighet for den enkelte før tidligst ved 62 år.

Utredningsarbeidet har pågått i perioden august 2018 til april 2021 og har vært ledet av en styringsgruppe med LO og NHO, Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Dagens ordning omfatter om lag 22 prosent av alderspensjonistene i privat sektor.

66 prosent av alderspensjonistene i privat sektor vil i fremtiden kunne være omfattet av en nye ordningen.

AFP-ordningen i offentlig sektor kan komme til å bli justert når en endelig avtale i privat sektor er klar. Målet er at arbeidstagere kan gå frem og tilbake i jobber i offentlig og privat sektor, uten å miste AFP-opptjeningen.

Fri fagbevegelse skriver at 835.000 arbeidstagere ved utgangen av 2019 jobbet i 10.700 bedrifter som har en AFP-ordning. Det var i 2019 nesten 86.000 som mottok AFP fra fondet. Vis mer

Hovedproblemet er at finansieringen fortsatt ikke er på plass.

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk ut i mai og forpliktet seg til å redde AFP-ordningen og bidra med finansiering, hvis han og hans parti får regjeringsmakt etter stortingsvalget 13. september.

Vedum sier at dette først og fremst er en diskusjon mellom NHO og LO, men at det er viktig at myndighetene bidrar.

– Gir trygghet

Vedum er ikke bekymret over at AFP-ordningen i all hovedsak gjelder for dem som er fagorganisert, de som jobber i bedrifter som har tariffavtale.

– NHO og LO har nå synliggjort en vei hvor de vil forsøke å komme til enighet om en ny AFP-ordning. Så må vi sette oss ned med partene. Vi mener det er en stor styrke i Norge og blir de enige, så skal vi stille opp og være med på finansieringen. Det er vel slik det er: LO og NHO blir enige og vi må ta regningen, ler han.

PENSJONSENIGHET: Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre vil bidra med penger, men vil ikke si hvor mye, for å løse AFP-floken. Foto: Mattis Sandblad

Vedum sier trygghet for pensjon er viktig.

– AFP-er en viktig sak. Det gir trygghet for dem som blir eldre. Når det gjelder detaljene, så skal jeg være varsom med å blande meg inn i dem, men det er viktig for oss at du ikke låser en person til en bedrift i sluttfasen av arbeidslivet, sier Vedum som åpner partiets landsmøte fredag.

– Så er det viktig at vi får en AFP-ordning som gjør at man kan ta med seg ordningen mellom bedrifter og mellom privat og offentlig virksomhet.

Vil tette hull

Han legger til:

– Mange kan være i den situasjonen at de skifter jobb i god tro og så oppdager de at de mister rettighetene sine, altså AFP-pensjonen.

– Det er også en del hull i dagens ordning vi er opptatt av skal tettes, sier han og trekker frem to:

– Hvis du blir syk, eller bedriften din går konkurs like før du skal gå av med AFP, så mister du den. Det må endres, sier han.