FULL FYR: Huset blir slukt av flammene. Foto: Bergen brannvesen/ David Engmo

Nabohuset brant ned: − Jeg hadde tårer i øynene

ÅGOTNES (VG) Hege Algrøy var vitne til at nabohuset sto i full fyr. – Jeg var forberedt på at huset vårt også ville brenne ned, sier hun.

Av Emma Fondenes Øvrebø , Andrea Rognstrand og David Engmo (foto)

Publisert: Nå nettopp

Ti meter fra den nybygde garasjen til familien Algrøy, ligger marken svidd og nedbrent. Takket være helikopterdropp av vann rundt eiendommen og brannmannskapenes innsats, står huset – i motsetningen til hos naboen.

Der er det bare grunnmuren igjen.

– Ingen garantier

Over et døgn etter at gressbrannen på Sotra brøt ut, er brannmannskapene fremdeles på jobb. Rundt 500 personer har vært evakuert i området. Fredag klokken 16 fikk de beskjed om at de får vende hjem.

Hege Algrøy beskriver situasjonen som forferdelig.

– Jeg hadde tårer i øynene. Mens jeg så nabohuset brenne ned, visste jeg ikke om det samme ville skje med vårt hus. Vi hadde ingen garantier på at det ville gå bra, sier hun.

Hun valgte selv å evakuere sammen med mannen sin og barna deres på fem og åtte år da brannen nærmet seg hjemmet deres. Familien har bodd i huset de siste fem årene.

De søkte tilflukt hos familie i Telavåg, i Øygarden kommune.

Kaotisk

Ifølge ektemannen Ståle Johan Telle er det rundt 20 meter mellom huset og brannen.

– Vårt hus et det som ligger nærmest det som har brent ned. Det er kun lyng og grantrær mellom husene, sier han.

Brannvesenet spylte ned området rundt huset med store vannslanger og helikopter.

Da VG besøker familien går det et tydelig skille i terrenget. På den ene siden er det totalt svidd ned, på den andre siden – der mannskapene slapp vann– er det grønt og frodig inn mot huset.

Se bildegalleri fra eiendommen:

fullskjerm neste EVAKUERT: Hege Algrøy er overveldet av støtten hun og familien har mottatt etter brannen på Sotra.

Algrøy evakuerte først til moren sin, men ble deretter bedt om å evakuere derfra.

– Jeg så at det brant et stykke unna, så jeg tenkte det kom til å gå fint, men brannen spredte seg fort.

Hun kastet seg i bilen sammen med barna, mens mannen var på jobb, og kjørte vekk fra området. Algrøy beskriver situasjonen som kaotisk.

– Det var røykskyer over oss. Barna syntes det var dramatisk å reise fra hjemmet sitt. Jeg var forberedt på at huset vårt ville brenne ned, sier hun.

NEDBRENT: Det er nesten ingenting igjen av huset. Foto: NTB

– En glede å komme tilbake

De fikk ikke tatt med seg noe fra huset da de evakuerte. Nå har Hege vendt tilbake til huset for å plukke med seg et par ting. De blir hos familien en natt til.

– Jeg er overveldet av støtten og omsorgen vi har fått fra folk i lokalsamfunnet. Vi blir godt tatt vare på, sier ektemann Telle.

– Hva tenkte du da du fikk beskjed om at dere kunne vende hjem?

– Jeg ble positivt overrasket med tanke på alle småbrannene. Jeg trodde kanskje at vi ville bli noen av de siste som fikk komme tilbake. Det er en glede å komme tilbake, sier han.

De er utrolig takknemlige for at huset ble reddet.

– Det viktigste for meg er at kone og barn er i behold.

Ikke kontroll

Fredag ettermiddag var rundt 70 personer ute i terrenget i tillegg til at flere helikoptre drev med slukkingsarbeid.

Ordføreren i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, forteller at det fortsatt er en krevende situasjon.

– Vi er fortsatt i sving med å slukke enkelte småbranner som er rundt omkring i terrenget. Dette er fortsatt en aktiv pågående brann som slukkes, sier Jarl Hestad, innsatsleder for brann- og redningsetaten i Øygarden, på en pressekonferanse.

Redningsmannskapene slåss fortsatt litt med en brann på en fjelltopp.

– Vi kan ikke si at vi har slukket alle branner før vi har slukket alle branner, og dermed kan jeg heller ikke si at vi har kontroll før brannene er slukket, sier Hestad.

Har opprettet undersøkelsessak

Politiet har opprettet en undersøkelsessak for å finne årsaken til brannen som har pågått i Øygarden kommune siden torsdag, opplyser de i en pressemelding.

Det er så langt ingen opplysninger om hvordan brannen startet, og politiet har derfor startet en bred etterforsking.

Kriminalteknikere fra Vest politidistrikt vil i løpet av dagen starte sine undersøkelser, og det vil bli gjennomført vitneavhør av personer som bor i området der brannen startet.

Politiet ber eventuelle tipsere ringe 47696060.