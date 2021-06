BLÅMERKER: Mathias Rafoss har dobbelt syn og mye vondt i hodet etter at han ble sparket og slått etter en krangel med en annen russegruppe. Foto: Privat

Mathias (19) måtte opereres etter russevold: − De kastet seg over ham

Mathias Wiik Rafoss (19) var innlagt på Ullevål i tre dager etter å ha blitt lagt i bakken av rundt åtte russ.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Jeg unner ingen å oppleve at deres eget barn har blitt sparket og slått i hodet, med alvorlig øyenskade og brukket nese som konsekvens, sier Mathias’ far Olav Rafoss.

Saken er politianmeldt, og politiet arbeider med å etterforske hendelsen.

– Vi prøver å kartlegge hva som har skjedd, og har blitt kontaktet av flere som er involverte. Vi har hatt flere avhør, sier påtaleansvarlig i Sør-Øst politidistrikt Sigrun Waage.

Hendelsen skjedde fredag 28. mai. Mathias Rafoss (19) var på rulling sammen med russegruppen sin.

En uke før hendelsen skal to russebusser – en fra Horten og en fra Drammen – ha havnet i klammeri. Diskusjonene skal så ha fortsatt på sosiale medier uken etter. Rafoss sier han var ikke med på ordvekslingen den helgen.

Men helgen etter var Rafoss «rullesjef». Derfor skulle han og en annen gutt på bussen snakke ut med to fra den andre bussen. Slik skulle de få en slutt på krangelen fra forrige helg.

INNLAGT: Mathias Rafoss var innlagt på Ullevål sykehus i tre dager. Foto: Privat

Avtalen skal ha vært at resten av bussenes medlemmer skulle holde seg inne i bussen, men det gjorde ikke medlemmer av den andre bussen.

Ifølge Rafoss kom seks til åtte gutter løpende mot ham, så kom resten av russebussen like bak, mens de bare var to.

– De kastet seg over ham og la ham i bakken. Det er ikke vanskelig for en gjeng med gutter å legge en person i bakken, sier pappa Rafoss.

– I verste fall kan noen dø

Politioverbetjent ved forebyggende seksjon Vestfold, Katrine Henriksen, sier til VG at rivalisering mellom ulike russebusser ikke er uvanlig.

– Som oftest går det bra, men noen ganger fører det til farlige situasjoner, slik som nå. Vold er kriminalitet og har ingenting med russetiden å gjøre. I de straffesakene der russ er involvert skjer hendelsen som regel i eller ved en russebuss, sier Henriksen og beskriver høy grad av rus som en hovedfaktor ved disse hendelsene.

Ifølge Henriksen kan kombinasjonen av alkohol og sosiale medier bidra til at en liten krangel fører til en stor konflikt under russefeiringen.

– Det å ha et publikum på sosiale medier kan ha en effekt på utøvelse av vold. Rus kan også ha en effekt på evnen til å ta dårlige valg, og føre til økt aggresjon, men rus fritar deg ikke fra ansvaret. Uansett hvor ruset du er, må du eie det du har gjort. I verste fall kan noen dø, sier hun.

RUSS: Hendelsen er politianmeldt, og saken er under etterforskning. Foto: Terje Pedersen

Ba om unnskyldning

Rafoss sier han ble slått, sparket og lå med hendene over hodet for å beskytte seg selv. Til slutt klarte han å komme seg opp og løpe av gårde. Han var innlagt på Ullevål sykehus i tre dager etter hendelsen.

Han sier russebussen har bedt han og kompisen – som ble lettere skadet – om unnskyldning i etterkant.

I et innlegg på Facebook oppfordret russepappen foreldre til å ta en alvorsprat med barna sine. Faren mener at denne hendelsen ikke er unik i dagens samfunn, og at terskelen for å bli «krenket» har blitt lavere og lavere.

– Jeg oppfordrer foreldre til å ta en alvorlig prat med sine ungdommer. Hvorfor prøvde ingen å stoppe dette, spør han.

Ifølge Rafoss har det blitt delt en rekke bilder og videoer fra hendelsen i sosiale medier i ettertid. VG har sett noen videoene som har blitt delt.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

Mathias Rafoss setter pris på støtten og omsorgen han har fått fra venner og familie i ettertid.

– Det går greit med meg. Mest sannsynlig blir jeg helt frisk, men legene kan ikke gi noen garantier, sier han.

Rafoss sliter nå med dobbeltsyn og mye hodepine. Han får oppfølging av sykehuset for å prøve å få synet tilbake.

– Han er en robust sjel. Han kommer til å klare seg, sier faren.

VG har vært i kontakt med den andre russebussen, men de ønsker ikke å kommentere saken.