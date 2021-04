Flere fusk-saker blant studenter

— Når vi nå ser at fusketallene stiger nå som eksamener er omgjort fra skole- til hjemmeeksamen tror vi også det kan være en del tilfeller som handler om at det har vært uklart for studentene hva som har vært lov å gjøre og hva som ikke har vært lov, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell til Khrono.