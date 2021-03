I KARANTENE: Aamir Javed Sheikh (H) tok frivillig inn på karantenehotell etter en femdagers reise til Pakistan. Foto: Privat

Gikk frivillig i hotellkarantene etter omstridt reise

Samtidig som Høyre-politiker Afshan Rafiq på NRK ba folk om ikke å reise utenlands, var ektemannen Aamir Sheikh (H) i Pakistan. Nå er Sheikh tilbake i Norge - og har frivillig tatt inn på karantenehotell.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I Debatten på NRK på torsdag, kom Høyre-politiker Afshan Rafiq med en sterk oppfordring til alle om ikke å reise i påsken.

– Vi har et felles ansvar om å få ned smitten, og da må alle gjøre det, sa Rafiq på NRK.

I etterkant kom det fram flere videoer på sosiale medier som viste Rafiqs ektemann, Høyre-politiker Aamir Javed Sheikh, i et bryllup i Pakistan. I videoene er det flere personer som ikke holder avstand og som er uten munnbind. Sheikh selv bruker munnbind når han er i nærheten av andre.

Overfor VG på lørdag sa Sheikh at arrangementet overholdt de pakistanske retningslinjene. Videre sa han at han reiste fordi faren hans var syk.

les også Høyre-politiker ba folk om å ikke reise mens mannen var i Pakistan

Unntak fra karantenehotell Plikt til å gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell gjelder ikke for: De som kan dokumentere at de er bosatt i Norge, og har vært på en nødvendig reise. Karantene må gjennomføres i boligen eller på annet egnet oppholdssted det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. De som ikke kan dokumentere at reisen var nødvendig, må oppholde seg på karantenehotell.

De som kan dokumentere at de eier eller leier fast bopel i Norge hvor de kan gjennomføre karantenen i en egen boenhet med soverom, bad og kjøkken, og at reisen var nødvendig. De som leier bolig må ha en leiekontrakt med en varighet på minst 6 måneder.

Arbeids- og oppdragstagere der arbeids- eller oppdragsgiveren sørger for et egnet oppholdssted som før innreise er godkjent av Arbeidstilsynet. Det skal legges frem dokumentasjon for godkjenning ved innreise.

De som kan dokumentere sterke velferdshensyn, og har et egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. De må ved innreise kunne fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller disse kravene fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon.

Foreldre og mindreårige barn som krysser grensen i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær.

Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.

Noen særskilte ordninger for sjåfører i langtransport, allierte militære avdelinger og arbeidstager på fartøy i norsk havn.

Utenlandske diplomater som nevnt i utlendingsforskriften § 1–4 eller § 1–5 og sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer. Kilde: Regjeringen.no. Les mer her Vis mer

Søndag landet både Sheikh og faren på Oslo Lufthavn. Ifølge innreisereglene må man på karantenehotell dersom man har vært på en «unødvendig» utenlandsreise, mens de som har vært på en «nødvendig» reise kan tilbringe karantenetiden hjemme.

For både Sheikh og faren ble reisen definert som «nødvendig», forteller Sheikh til VG. Likevel gikk Sheikh i hotellkarantene.

– Det var lange køer og streng kontroll. Politiet spurte alle om hvorfor de hadde reist. De fleste måtte på karantenehotell, mens noen ikke måtte det. Både far og jeg fikk en avgjørelse om at vi hadde vært på en nødvendig reise og kunne reise hjem, sier Sheikh.

– Jeg valgte selv ikke å reise hjem og frivillig dra på karantenehotell. Det satte politiet stor pris på, og de sa at beslutningen jeg selv hadde tatt var prisverdig, legger han til.

POLITIKER: Her er Aamir Sheikh sammen med statsminister Erna Solberg (H) i forbindelse med Pakistans nasjonaldag i 2018. Foto: Mattis Sandblad

– Hvorfor valgte du å ta inn på karantenehotell frivillig?

– Dette var noe jeg fra starten av reisen min hadde bestemt meg for av hensyn til at jeg ikke bærer smitten og sprer den videre.

– Ville du tatt inn på karantenehotell uavhengig av om reisen hadde fått all oppmerksomheten den har fått?

– Ja, selvfølgelig. Det var jeg innstilt på, svarer Sheikh.

Han forteller at planen nå er å teste seg etter tre dager på karantenehotellet, slik reglene er. Dersom testen er negativ, vil han reise hjem.

– Jeg kommer til å følge de retningslinjene som gjelder. På hotellet er man ganske isolert. Man er på rommet hele tida og får maten servert på et lite bord utenfor døra, sier Sheikh.

les også Frp ber regjeringen innføre utreiseforbud

– Hva tenker du om all oppmerksomheten reisen har fått?

– Jeg forstår godt at det stilles spørsmål. Det var et dilemma for meg også. Jeg var veldig i tvil om jeg skulle reise eller ikke. Det var opprinnelig en arbeidsreise, men så fikk jeg vite at far ble syk. Med min fars sykdom vurderte jeg min reise som nødvendig, sier Sheikh.

Han sier han var i Pakistan i fem dager.

– Så var jeg i den seremonien for meget kort tid hvor jeg møtte min far, som var syk, for å få ham tilbake til Norge. Hvis han hadde blitt værende der lenger, kunne det fått alvorlige konsekvenser for hans helse, sier Sheikh

Aamir Sheikh. Foto: Privat

Sheikh tror at all medieoppmerksomheten rundt hans reise kan ha bidratt positivt til å spre informasjon i minoritetsmiljøer rundt myndighetenes råd om ikke å reise.

– Det bidrar til at saken kommer på dagsorden. Man er opptatt av at minoriteter ikke følger godt nok med. Dette kan ha bidratt til at flere som ikke visste hvordan reglene er, kan ha fått med seg hvor viktig det er ikke å reise, sier Sheikh.

– Raymond Johansen har sagt at han er bekymret for mange utenlandsreiser til Pakistan og Polen i påsken. Hvordan opplever du at bevisstheten er i det norskpakistanske miljøet rundt dette?

– Da jeg reiste til Pakistan, var det ganske mange som reiste. Etter at denne saken har fått bred mediedekning og gått hjem til mange, tror jeg mange vil tenke seg godt om før de reiser, sier Sheikh.