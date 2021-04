INTERN MELDING: Jonas Gahr Støre får høre at «han er ikke en av oss». Foto: Gabriel Aas Skålevik

Ap-sekretær om velgerholdning til Støre: «Jonas er ikke en av oss»

Fylkessekretær Bjørn Jarle Røberg-Larsen har på en lukket Ap-nettside gitt en åpenhjertig vurdering av velgeres inntrykk av Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Av Bjørn Haugan

Det er på det lukkede Facebook-gruppen Arbeiderpartifolk at fylkessekretæren i Innlandet Ap, formidler inntrykkene fra usikre Ap-velgere:

«Når vi ringer velgere i Hedmark og Oppland, er det særlig to innvendinger folk kommer med hvis de tidligere har stemt Ap og er usikre/motvillige nå», skriver han:

«1. Jonas er ikke en av oss, og han er for vinglete.

2. MDG er farlige for landet, og se hvordan Ap lar dem holde på i Oslo».

STØTTER SJEFEN: Fylkessekretær Bjørn Jarle Røberg-Larsen mener Jonas Gahr Støre tar Ap til venstre. Foto: Innlandet Ap

Røberg-Larsen legger til:

«Så kan man skylde så mye man vil på spinn fra høyresiden, ubalansert mediedekning eller hva man vil - fakta er at velgerne har de opplevelsene velgerne har».

Han avslutter innlegget med en klar melding om at han er uenig med velgerne:

«Det eneste som hjelper er å ta det på alvor, og vise dem at Jonas er en av oss og ikke er vinglete - og at MDG ikke skal styre politikken til Ap i regjering».

– Det er normalt

Ap-leder Jonas Gahr Støre lar sin kommunikasjonssjef, Jarle Roheim Håkonsen, svare for seg.

SAMMEN MED SJEFEN: Kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen svarer på vegne av Jonas Gahr Støre. Foto: Krister Sørbø

– Det er normalt at Ap-folk diskuterer seg i mellom hva velgerne snakker om når vi ringer dem. Så hører vi at noen, men heldigvis stadig færre, holder fast ved høyresidens negative karakteristikker av Jonas, sier Håkonsen.

Røberg-Larsen sier han ikke har problemer med å stå inne for sin vurdering.

– Det er urettferdig, men det inntrykket har fått feste seg litt, sier Røberg-Larsen.

Støres forvaltning av sin formue og hans rikdom har blitt et tema i de to siste valgkampene.

– Holdningen har fått feste seg

Nå har Støre plassert pengene sine i banken.

– Du melder til dine egne at inntrykket er at det ikke hjelper; at det er en utfordring at han er såpass rik som han er?

– Ja, det er en holdning vi er nødt til å gripe fatt i, fordi den har fått feste seg. På samme måte som det kan virke som om høyre-sidens spinning om at han var vinglete, heller ikke har sluppet taket.

– Hvordan gjøre det?

– Jeg synes det er en styrke at Jonas ikke er født inn i partiet; han har selv valgt oss. Og han har ledet an i et programarbeid i år, hvor vi skal gå til valg på et godt sosialdemokratisk program, hvor et samlet parti står bak Jonas.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er mye ute og møter folk fra fagbevegelsen. Her fra et møte med 40 tillitsvalgte i 2019, hvor han fikk klare meldinger, blant annet fra Roar Abrahamsen (th), avdelingsleder i Bergen Fellesforbund og Richard Storevik i Fellesforbundet (tv). Foto: Hallgeir Vågenes

Han påstår at myten om at Jonas også kunne vært Høyre-mann er langt fra sannheten.

– Jeg opplever at han nå tar partiet til venstre i for eksempel spørsmålet om veiene videre etter coronaen: Han vil ha sterk statlig eierskap og styring i fremtidig industrireisning.

– Vanskelig å endre

Han sier at det ikke er lett å fjerne inntrykk når de først har fått satt seg.

– Vi som er engasjert i politikk i det daglige, får med oss mange flere detaljer enn velgere flest. De fester seg ved noe og da er det vanskelig å endre. Men det skal vi klare, sier mannen som leder an i valgkamparbeidet i Hedmark og Oppland.

– Vi er allerede godt i gang; vi har begynt å ringe rundt til folk. Vi har planer om å ringe 50 000 velgere før valget, i tillegg til stands og hjemmebesøk hvis vi etterhvert får anledning til det.

– Giske-saken hører vi lite til nå

Røberg-Larsen sier ankepunktene til velgere på gjerdet har forandret seg.

– Tidligere var det mange som nevnte Giske-saken da vi ringte. Det hører vi lite om nå.

Han legger til:

–Det at Jonas ikke er en av oss og vinglete har vi hørt mindre av i det siste.

Dog ser han at slikt spiller inn.

– Vi er omtrent like store på meningsmålingene, men Solberg gjør det mye bedre på statsministermålingene.