Støre krever at lærerne må flyttes frem i vaksinekøen

Ap-leder Jonas Gahr Støre krever at lærere og skoleansatte nå flyttes frem i vaksinekøen. Statsminister Erna Solberg (H) svarer, og sier at andre grupper er mer utsatt for smitte.

Støre sa i januar at man må prioritere lærere og skoleansatte i vaksinekøen. Kravet ble da avvist.

FHI skal i midten av mai gi svar om man skal prioritere opp enkelte yrkesgrupper i vaksinekøen.

Jonas Gahr Støre krever at regjeringen da flytter lærerne frem i køen.

– Ansatte i skoler, barnehager og barnevern går hver dag på jobb for å gi barna våre mest mulig trygghet i en utrygg tid. De kan ikke holde avstand og skjerme seg mot smitte.

– Derfor mener vi at nå når eldre, sårbare og helsepersonell er vaksinert, må de som jobber tett på ungene våre, prioriteres i fase 2, sier Støre til VG.

– Lovlig sent

Støre stilte en rekke spørsmål til Solberg om lærere i Stortingets spørretime.

Han pekte blant annet på at Verdens helseorganisasjon (WHO) tidligere har sagt at personell som jobber med barn og unge bør prioriteres.

Støre spør regjeringen hvorfor det tar så lang tid å avgjøre dette.

– Vi har fått høre at det kommer en ny vurdering i slutten av mai. Det er lovlig sent. Vi nærmer oss snart sommerferie. Hvorfor tar det så lang tid?

Støre fikk kontant svar fra statsminister Erna Solberg.

– Vi er ikke kommet i fase 2 av vaksinearbeidet enda. Mener Arbeiderpartiet at lærerne skal prioriteres før noen av de ni gruppene vi nå prioriterer. Eller er det i neste fase, spør Solberg.

– Andre mer utsatt

Solberg sier at de fremdeles vaksinerer folk med underliggende sykdommer.

– Jeg merker meg at Ap ikke har noe svar på hvor de mener lærerne skal settes si prioriteringsgruppen. Det er det avgjørende. Vi vaksinerer fortsatt folk fra 18 til 65 år med underliggende sykdommer, pluss folk ned til 45 år. Slik vi hele tiden har sagt vi skal prioritere vaksinene, sa Solberg.

Her er regjeringens vaksine-prioritering, slik den ble satt i desember i fjor.

Solberg la til at de kan prioritere lærere, men først etter at man er ferdig med dem som har underliggende sykdommer som gjør dem mer utsatt.

– Vi starter massevaksinering når vi er ferdig med dem. På det tidspunktet får vi en rapport hvor vi ser på om vi skal prioritere lærere, sier Solberg og legger til:

– Det er ikke overhyppighet av smitte blant lærere, bortsett fra i et par utsatte bydeler i Oslo. Statistisk sett er andre grupper mer utsatt.

