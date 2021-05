SMITTEEKSPLOSJON: Nepal sliter med overfylte sykehus, mangel på oksygen og har bedt verden om flere vaksiner. Foto: BIKASH KARKI / AFP

Nepaleser til VG: − Får jeg covid, får jeg ikke hjelp

I Nepal er nå halvparten av coronatestene positive. Nepaleser Shiba Chaulagain frykter utviklingen.

Av Line Fausko

– Det kan bli verre enn India. Der har de begynt å få oksygen og produserer vaksiner selv, mens her bare eskalerer det. Selvsagt er det skremmende, sier nepaleser Shiba Chaulagain til VG over telefonen.

Sammen med kone, barn og mor bor han i hovedstaden Katmandu, der coronatilfellene har skutt i været de siste ukene. Landet med rundt 30 millioner innbyggere har 8–9000 tilfeller daglig, tall som er tredobbelt hva det var under den første bølgen.

Med 5000 dødsfall på kort tid, er Nepal på bristepunktet.

– Den første bølgen var ikke så ille. Men med den indiske varianten har dette nå truffet hardt. Får jeg covid, får jeg ikke hjelp.

Bare de som har råd til å kjøpe seg en sykehusplass, har sjans for å livreddende oksygen hvis de blir syke, forteller Chaulagain.

I tillegg har smitten i denne bølgen også spredt seg ut av de store byene og inn i landsbyer der sykehus ofte er timevis unna.

Må betale for test

HIMALAYA: Shiba Chaulagain bor i Katmandu, og er skremt av utviklingen de siste ukene. Foto: Privat

Han mener det er mye som svikter med landets coronahåndtering:

– Det er et stort problem at coronatestene ikke er gratis. De koster rundt 10 euro på offentlige sykehus og mellom 17–20 euro på private.

Det kan forklare hvorfor 47 prosent av coronatestene er positive: Det er de syke som tester seg.

Statsminister K.P. Sharma Oli har fått kritikk for ikke å implementere helt grunnleggende smitteverntiltak, som sporing, testing og karantene – det vi i Norge kaller TISK. Han har også tidligere sagt at han trodde at nepalesere hadde en naturlig sterk immunitet mot sykdommer, og at han derfor ikke hadde sett for seg at epidemien skulle eskalere slik den har gjort.

Tallene peker oppover

CNN melder at antall daglige smittede har økt med 1200 prosent sammenlignet med midten av april. Ifølge de offisielle tallene i VGs coronaoversikt har Nepal nå flere tilfeller enn India de siste to ukene:

Nepal: 401 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene

India: 361 per 100.000 innbyggere de siste to ukene

Til sammenligning er tallet i Norge 108.

Når andelen vaksinerte er 1,8 prosent, lover det ikke godt.

fullskjerm neste KRISE: Sykehusene er overfylte, og flere får oksygenhjelp utenfor.

– Jeg er en positiv person, men nå er det mange triste historier. Jeg har allerede mistet flere venner og kusiner og fettere. Det er ikke bare eldre som dør, også yngre, understreker han.

Etter at nabolandet India ble truffet av en ny smittebølge har Nepal i tillegg mottatt langt færre vaksiner fordi de ikke eksporterer ut.

Flere internasjonale organisasjoner har gått ut og advart om at en humanitær katastrofe kan skje dersom Nepal ikke får stanset smitten.

VG har tidligere snakket med lege Matala Rimal, som jobber ved det private sykehuset Medicare i hovedstaden Katmandu. Også hun fryktet at Nepal ville bli som India.

– Jeg har vært i Norge og ser hvordan folk bor der. Men i Nepal, bor besteforeldre, foreldre og barn sammen i samme hus. Det er slik det spres.

Han skjønner seg heller ikke på vaksineskepsisen han har sett florere i flere europeiske land:

Vil stoppe Mount Everest-klatring

HIMALAYA: Mount Everest base camp har hatt smitteutbrudd. Foto: Purbu Zhaxi / Xinhua

Viruset har også funnet frem til Mount Everest base camp, der rundt 1500 mennesker har samlet seg for det som ser ut til å bli et av de mest travel klatresesongene noen gang. Så langt er 30 smittet.

– Vi må stanse ekspedisjonene nå, før det blir verre. Jeg skjønner ikke hvorfor det fremdeles er åpent for klatrere, sier han.