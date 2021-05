KJÆRESTER: Olav Myklebust (53) og hans thailandske kjæreste Chuleeporn Thuksapun (42). Bildet er tatt nær hennes hjemby Kantharalak, nordøst i Thailand. Foto: Privat

Toppdiplomat saksøker staten: Fratatt ambassadørjobb på grunn av thailandsk kjæreste

Toppdiplomaten Olav Myklebust (53) ble glad i en thailandsk kvinne. Det kostet ham jobben som Norges ambassadør til Polen.

I fjor vinter ble den erfarne diplomaten fratatt all sikkerhetsklarering, og beordret hjem til Oslo etter to år som leder for Norges ambassade i Warszawa.

Nå går Myklebust - som i en periode ledet UDs rettsavdeling - til sak mot den norske staten for å få tilbake sikkerhetsklareringen.

Han krever også over 3,8 millioner kroner i erstatning for økonomisk tap. Stevningen til Oslo tingrett ble sendt i begynnelsen av mai.

Norske sikkerhetsmyndigheter mener forholdet til Chuleeporn Thuksapun (42) gjør at det foreligger rimelig tvil om Myklebusts sikkerhetsmessige skikkethet. Det er han sterkt uenig i.

- Tilbakekallet av min sikkerhetsklarering er ikke i samsvar med sikkerhetsloven, sier Myklebust, som har hatt en rekke ledende stillinger i norsk utenrikstjeneste etter at han begynte i UD i 1993.

Hedret av Kongen Olav Myklebust jobbet i ti år i UDs rettsavdeling, der han i en periode var ekspedisjonssjef og leder. Han har representert Norge i en rekke internasjonale fora. Han er ekspert i havrett, og var sentral i delegasjonen som fremforhandlet en avtale med Russland om delelinjen i Barentshavet i 2010. Myklebust har også vært ministerråd ved den norske ambassaden i London, ministerråd ved OECD-delegasjonen i Paris og jobbet ved Norges faste delegasjon til NATO. I juni 2019 ble han utnevnt av Hans Majestet Kong Harald til Ridder av 1. Klasse av Den Kongelige Norske Fortjenesteordenen for embetsfortjeneste som Norges ambassadør til Polen. Vis mer

BLE HJEMKALT: Olav Myklebust (53) er utdannet jurist og har jobbet i Utenriksdepartementet i nesten 30 år. Han har stevnet staten, med støtte fra Norges Juristforbund. Foto: Mattis Sandblad

Myklebust tjenestegjorde som ministerråd og nestleder ved Den norske delegasjonen til OECD i Paris da han ble kjæreste med 42-åringen fra det nordøstlige Thailand i 2017.

Han orienterte sin overordnede om forholdet, og opplyste også at han var i gang med å bygge feriebolig i Thailand.

– Kjæresteforholdet var kjent for UD da jeg ble utnevnt av Kongen i Statsråd til ambassadør til Polen, sier han.

GÅR TIL SAK: Norske myndigheter mener Olav Myklebusts forhold til en thailandsk kvinne gir grunn til å stille spørsmål ved hans sikkerhetsmessige skikkethet. Bildet er tatt i Paris. Foto: Privat

I 2018 ble det etablert et nytt organ, Sivil Klareringsmyndighet (SKM), som fikk ansvar for å behandle alle klareringsspørsmål i sivil sektor.

Ett år senere fikk Norge ny sikkerhetslov. I den nye loven var det krav om at langsiktig sporbarhet også skal gjelde for familie og andre nærstående, så langt tilbake i tid som 10 år.

I mars 2019 ble Myklebust bedt om å informere sikkerhetsmyndighetene skriftlig om kjæresteforholdet. Senere ble han bedt om å fylle ut en ny personopplysningsblankett med opplysninger som kunne være relevante for sikkerhetsklarering.

6. januar 2020 vedtok Sivil Klareringsmyndighet at Myklebust skulle fratas all klarering, med en karantenetid på tre år. Vedtaket var begrunnet med Myklebusts tilknytning til Thailand fordi han har en thailandsk

kjæreste og disponerer en feriebolig i Thailand.

I tillegg ble det lagt vekt på manglende personhistorikk for kjæresten.

- I karanteneperioden kan det ikke søkes klarering på nytt. Siden klarering kreves for alle utsendte diplomater, er det i praksis et yrkesforbud som diplomat, sier Myklebust.

Først ti måneder etter at klareringen ble inndratt, ble han innkalt til sikkerhetssamtale hos SKM. Myklebust mener det er en saksbehandlingsfeil at det ikke ble avholdt en slik samtale før vedtaket ble truffet.

– Jeg mener også at vedtaket er ugyldig fordi det ikke ble foretatt en helhetlig vurdering av min sikkerhetsmessige skikkethet, med vekt på min pålitelighet, lojalitet og dømmekraft. Jeg har plettfritt rulleblad, har jobbet 30 år for Norges beste og Thailand er heller ikke et sikkerhetsmessig problematisk land for Norge.

Etter at Myklebust kom hjem for å jobbe i UD i Oslo i fjor, har han i likhet med andre «avskiltede» diplomater måttet jobbe i et kontorbygg i Kronprinsens gate, et steinkast fra UDs lokaler på Victoria Terrasse.

– Utenrikstjenesten har vært en veldig fin arbeidsplass for meg, og jeg er blitt godt ivaretatt også etter at jeg mistet klareringen. Men det føles absurd å måtte ha påpassere med seg når man skal i et møte eller har annet ærend i UDs hovedlokaler.

I april i år fikk Myklebust, etter å ha klaget på vedtaket, tilbake klarering på laveste nivå, og med klare begrensninger.

– Dette gir meg igjen adgang til UDs lokaler uten å bli fulgt, men jeg får ikke lese dokumenter som er gradert med det klareringsnivået jeg har fått innvilget. Jeg kan heller ikke søke stillinger ute eller lederstillinger hjemme, så det betyr egentlig lite for meg.

Myklebust og kjæresten har aldri bodd sammen, men har møtt hverandre i Norge, Thailand og i land Myklebust har tjenestegjort i. Han sier at det er flere ting ved klareringsmyndighetenes praksis som bekymrer ham.

– Det er nå svært vanskelig for personer med annen hudfarge enn hvit å bli sikkerhetsklarert. Og er du, som jeg, glad i noen med annen hudfarge, er det også stor sannsynlighet for at klareringen ryker. Det betyr at vi kan få et korps av diplomater som skal representere Norge i andre land som er nesten helt hvitt og bare har hvite ektefeller, samboere eller kjærester.

Myklebust sier dette ikke representerer det mangfoldige Norge han har jobbet for i snart 30 år.

– Jeg kjenner ikke til noen statistikk på dette og tror overholde ikke det er tilsiktet, men jeg er dessverre overbevist om at dette er realiteten etter det jeg har lært fra min egen sak og mange andres.

NYE OPPGAVER: I dag jobber Olav Myklebust (53) som seniorrådgiver i Avdeling for kompetanse og ressurser i Utenriksdepartementet. Foto: Mattis Sandblad

Siden 2018 har Oslo tingrett avsagt to dommer der vedtak om å frata personer sikkerhetsklareringen, er blitt kjent ugyldige. Den ene ble tilkjent over 200.000 kroner i saksomkostninger, den andre 850.000 kroner i erstatning. Begge dommene er rettskraftige.

Myklebust mener dagens praksis kan skade Norges sikkerhetsinteresser.

– Et grunnleggende element i forebyggende sikkerhetsarbeid er tillit. Tillit fra myndighetene til at klarerte personer er lojale, og tillit fra de klarerte personene til at myndighetene behandler alt de vet om dem på en klok måte i tråd med lover og regler. Når klareringsmyndighetene gang på gang bryter denne tilliten, kan skaden bli stor også for Norges sikkerhet.

Han sier han håper denne saken kan bidra til å endre praksisen i klareringssaker.

– Sikkerhetsmyndighetene gjør en svært viktig jobb for Norge på en rekke områder, og dersom de bare gjør den jobben de skal gjøre med sikkerhetsklareringer, vil vi alle tjene på det.

Myklebust mener inndragelse eller nekting av sikkerhetsklarering er blitt et omfattende problem.

– Vi snakker om et stort antall mennesker som ikke får brukt sin kompetanse til Norges beste, bare fordi de har en begrenset tilknytning til et annet land, for eksempel gjennom utenlandsk kjæreste eller ektefelle. De utgjør en stor ressurs som jeg mener vi ikke har råd til å la stå ubrukt.

Myklebust sier han kjenner til sikkerhetsklarerte som ikke informerer om forhold de kanskje burde informert om, fordi de ikke vil miste jobben.

– Det er ikke bra, men lett å forstå når klareringsmyndighetenes praksis oppleves urimelig. Og når sikkerhetsklarerte holder relevante forhold hemmelig for sikkerhetsmyndighetene for ikke selv å bli skadelidende, svekker det Norges sikkerhet.

DIREKTØR: Gudmund Gjølstad er direktør i Sivil klareringsmyndighet (SKM). Foto: SKM

Direktør Gudmund Gjølstad i Sivil klareringsmyndighet (SKM) skriver i en e-post til VG at de ikke kan kommentere innholdet i en enkelt klareringssak, og derfor heller ikke kan kommentere Myklebust sine refleksjoner.

– På generelt grunnlag kan jeg si at alle saker blir behandlet individuelt, og i tråd med de føringer og rammer som settes av lov, forskrift og veiledninger.

– I våre vurderinger skal det legges vekt på forhold som er relevante for personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft i forbindelse med behandling av gradert informasjon og tilgang til skjermingsverdige objekter og infrastruktur. Denne vurderingen gjøres på grunnlag av en personkontroll som omfatter både den som skal klareres og relevante nærstående.

Gjølstad skriver at SKM har forståelse for at det kan oppleves som både utfordrende og vanskelig for de som ikke kan gis klarering.

– For de personene dette gjelder er det etablert gode rettssikkerhetsordninger, innledningsvis ved at alle som ikke får innvilget klarering får en begrunnelse direkte fra SKM.

Ifølge Gjølstad har ikke SKM vært involvert i de to sakene som har vært gjenstand for behandling i Oslo tingrett.

Pressetalsperson Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet skriver at det ikke er naturlig at departementet kommenterer en konkret sak der det er tatt ut stevning mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet.

– Utenriksdepartementet er ikke part i saken og er heller ikke part i den omtalte klareringssaken/klagesaken.

– Vi har stor forståelse for at dette er en utfordrende og vanskelig situasjon for de medarbeiderne det gjelder, men Utenriksdepartementet er underlagt sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter, og virksomheten må innrettes slik at krav og føringer i lov og forskrift etterleves. Dette kan få enkelte praktiske konsekvenser for medarbeidere som mister sin klarering. Personell uten gyldig sikkerhetsklarering kan for eksempel ikke ha kontorplass innenfor områder definert som beskyttet sone.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til VG at de er kjent med stevningen, men at de ikke kan kommentere nærmere på en sak der departementet er stevnet for retten.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet opplyser til VG at de ikke kan kommentere enkeltsaker.