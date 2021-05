PÅ VALG: Lørdag begynner landsmøtet i Fremskrittspartiet der Sylvi Listhaug skal velges som ny leder, sammen med Ketil Solvik-Olsen som nestleder. Foto: Fredrik Solstad

Frp-forslag: Vil gå til kamp mot «krenkelseshysteri» og «woke»

Frps landsmøte skal ta stilling til et Listhaug-støttet forslag som kobler Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) til en «pågående kampanje om å fremstille Norge som et rasistisk samfunn».

Av Andreas Haakonsen

«De siste årene har vi sett en ny kultur vokse frem. Flere hevder å være krenket, enten på vegne av seg selv eller andre. Ofte må selskaper eller kjente personer unnskylde seg, trekke produkter, endre logo eller fjerne noe som har gått på TV. Dette hysteriet er importvare fra USA, som Frp tar tydelig avstand fra».

Slik starter et av resolusjonsforslagene som Fremskrittspartiets landsmøte skal ta stilling til i helgen. Forslaget går kraftig ut mot den såkalte «woke-bevegelsen», identitetspolitikk og det som omtales som et «krenkelseshysteri» i Norge.

Resolusjonen er ført i pennen av Fremskrittspartiets ungdom (FpU), og anbefales vedtatt av redaksjonskomiteen på landsmøtet. Komiteen ledes av påtroppende partileder Sylvi Listhaug.

Listhaug vil ikke uttale seg om forslaget, men VG kjenner til at hun støttet resolusjonen i komiteen.

FpU-leder Andreas Brännström forklarer bakgrunnen for forslaget.

– Det er ikke noen tvil om at identitetspolitikken og krenkelseshysteriet har gått for langt, sier Brännström til VG.

– Har du noen eksempler på «krenkelseshysteriet»?

– At Mads Hansen ble kalt rasist fordi han hadde tatt spraytan, synes jeg er håpløst. At man innfører et forbud mot å ha mannlige gatenavn i Bergen er håpløst. Det beste eksempelet er den krenkebenken i Botanisk hage hvor noen ønsket å fjerne en benk fordi noen ble krenket av den, sier han.

FORSLAGSSTILLER: Andreas Brännström, leder av Fremskrittspartiets Ungdom. Foto: Helge Mikalsen

I forslaget heter det at utviklingen er skremmende og truer ytringsfriheten.

– Vi opplever at venstresiden er veldig opptatt av å snakke ned samfunnet og fortelle at samfunnet er rasistisk, forferdelig og diskriminerende. Men jeg tror de aller fleste opplever at samfunnet er godt og inkluderende. Så skal vi selvfølgelig ta utfordringene på alvor, men vi må ikke utvanne begreper som rasisme, sier Brännström.

Trekker fram Oslos varaordfører

I resolusjonen trekkes Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet frem som et eksempel på utviklingen.

«Et annet begrep som er direkte importvare fra USA er strukturell rasisme. Nylig kunne vi lese at varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap) vil kurse kommunale ansatte i strukturell rasisme. Dette er del av en pågående kampanje om å fremstille Norge som et rasistisk samfunn. Det er det ikke», står det i forslaget.

– Hva mener dere med at det er en pågående kampanje om å fremstille Norge som Norge et rasistisk samfunn?

– Jeg tror noen er tjent med å løfte frem identitetspolitikk som en viktig debatt. Det må vi slutte med, for det kommer til å splitte oss som samfunn. Jeg opplever også at woke- og cancel-kulturen er et forsøk på å tie stemmer man er uenig med, sier Brännström.

– Mener dere at Kamzy er med på en kampanje som hevder at Norge er et rasistisk samfunn?

– Nei, jeg vet ikke om Kamzy driver en kampanje, men venstresiden har en kampanje for identitetspolitikk. Den politikken er i ferd med å rive USA i fillebiter, og da reagerer jeg sterkt på at venstresiden ønsker den samme polariserende og radikale politikken velkommen til Norge, sier han.

VARAORDFØRER: Kamzy Gunaratnam er varaordfører i Oslo og annenkandidat til Stortinget fra Oslo Ap. Foto: Line Møller

– Frp har forakt for kunnskap

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) reagerer på Frp-kritikken mot forslaget hennes om å kurse kommunale ansatte i strukturell rasisme. Hun sier at Frp har en «forakt for kunnskap».

– Hvis jeg hadde vært en næringslivsleder eller en etatsleder i Oslo kommune, må jeg for eksempel ha kunnskap om hvordan jeg tilrettelegger for en person med nedsatt funksjonsevne. På samme måte trenger vi mangfoldskompetanse i vårt samfunn. Det handler om at når man ikke er bevisst inkluderende, blir man ubevisst ekskluderende, sier Gunaratnam.

Hun legger til at hun forholder seg til at folk opplever rasisme i Norge, og sier at politikere må spørre seg selv hva de kan stille opp med.

– Forslagsstillerne skriver at det du driver med er en del av en pågående kampanje om å fremstille Norge som et rasistisk samfunn. Hva tenker du om det?

– Nei, det er en kampanje for å øke kunnskap om at veldig mange mennesker opplever rasisme. I stedet for å diskutere om det er rasisme eller ikke i Norge, bør Frp prøve å fremme ett tiltak for å forebygge rasisme.

– Er du en del av den såkalte «woke-bevegelsen», som Frp vil gå til kamp mot?

– Jeg vet ikke hva det er en gang, sier Gunaratnam før hun tar en pause for å google begrepet.

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam. Foto: Kyrre Lien

– Jeg vet ikke hva Frp legger i «woke-bevegelsen», men med noen kjappe Google-søk ser det ut til å handle om bevisstgjøring. Jeg skjønner ikke hvorfor bevisstgjøring rundt folk og mennesker er en dårlig ting. Jeg skjønner ikke problemet med å være bevisst på egne privilegier, på hva vi kan gjøre i samfunnet og hvordan vi kan tilrettelegge for et bedre fellesskap, sier hun.

Gunaratnam sier at hun uansett ikke er interessert i «den ene og den andre bevegelsen».

– Jeg er interessert i at det skjer rasisme i Norge og at vår oppgave som politikere er å fremme tiltak som forebygger rasisme, sier hun.

Sparker tilbake

Gunaratnam kommer samtidig med et spark tilbake til Frp.

– For ti år siden diskuterte de om vi skulle være et flerkulturelt samfunn eller ikke. Da var de allerede sent ute med å diskutere om vi skal være et flerkulturelt samfunn, fremfor å diskutere hvordan vi skal være det.

– På samme måte sitter de nå og diskuterer om det er rasisme i Norge, fremfor å diskutere hvordan vi skal forebygge rasisme. Det er så gammeldags. Kom dere tilbake til 2021, sier Gunaratnam.