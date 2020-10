VIL SPANDERE ABORT: SVs Nicholas Wilkinson vil at Norge og andre europeiske land skal gi polske kvinner muligheten til å ta abort der, etter enda en innstramming i en av verdens strengeste abortlover. Foto: Vidar Ruud

SV vil gi polske kvinner gratis abort i Norge

Etter enda en innstramming er abort nærmest totalforbudt i Polen. Nå bør Norge og andre europeiske land strekke ut en hjelpende hånd til polske kvinner, mener SV.

– Det er forferdelig. Kvinners rettigheter blir trampet på i Polen. Norge kan ikke se på uretten. Vi må, og kan, handle nå, sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV.

Forrige uke sørget en grunnlovsdomstol for at abort i praksis er forbudt i landet.

– Folk kan kjøre fra Polen til Norge. Vi kan hjelpe disse kvinnene hvis vi samarbeider med andre land i Europa for å åpne opp sykehusene og gi medisinene som disse kvinnene trenger.

I dag må utenlandske statsborgere uten opphold i Norge betale for abort. Men nå bør Norge spandere på polske kvinner, mener Wilkinson.

– Det er ikke dyrt for Norge. Det er lett for oss, og veldig viktig for disse kvinnene.

– Skal følge smittevernreglene

Selv om Polen er langt fra det eneste landet i verden der abort er helt eller delvis forbudt, peker Wilkinson ut nettopp Polen fordi det er et EU-land – og polakker derfor kan reise fritt over grensen til Norge.

– Kan Norge blande seg inn i et annet lands politikk på den måten?

– Vi blander oss ikke inn i hva Polen gjør, men vi blander oss inn i hva kvinnene skal ha rett til.

Nå demonstrerer tusenvis i polske gater, tross smitterekord i landet.

– Noen vil være bekymret for smittevernet?

– Ja, og det er viktig at vi skal følge smittevernreglene. Hvis de kommer til Norge, må de få en coronatest og være i karantene.

Dette er den nye abortloven i Polen Polen har fra før hatt svært streng abortlovgivning, men torsdag i forrige uke vedtok grunnlovsdomstolen at det heller ikke skal tillates med abort dersom fosteret har skader.

Det var denne lovbestemmelsen som fra før dannet grunnlaget for flesteparten av abortene i landet.

Abort kan i prinsippet tillates dersom graviditeten skyldes incest, voldtekt eller er til fare for kvinnens helse.

Polske leger har reservasjonsrett mot å utføre aborter eller skrive ut piller på resept. Det kan derfor ta svært lang tid å finne noen som faktisk vil hjelpe. Vis mer

Frykter livsfarlige forsøk

– Vi må ikke gå tilbake til strikkepinner og livsfare.

Det gamle slagordet «kloke koner, vonde minner, aldri mere strikkepinner» viser til to av de mest kjente metodene i norsk historie.

Gravide kvinner gikk til såkalte kloke koner i hemmelighet, eller forsøkte å selv fremprovosere en abort ved hjelp av strikkepinner.

Wilkinson frykter at polske kvinner vil ty til slike risikable og ulovlige aborter.

– Noen tror at når de endrer loven, så blir det færre som tar abort. Det er helt feil. Vi har lært gjennom hele historien at kvinner gjør det de må gjøre, for eksempel med strikkepinner, og det er livsfarlig.

PÅ GJERDET: Aps Ingvild Kjerkol. Foto: David Engmo

Ap og Sp: Tja

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap, gir ikke et klart svar på om partiet vil støtte forslaget fra SV.

– Polens kvinner kan i dag få utført abort i Norge. Det er bra at EØS-avtalen gir håp og muligheter for kvinner i land som begrenser kvinners grunnleggende rett til helsehjelp, sier Kjerkol til VG.

Hun mener at Norge bør lede an i den internasjonale abortkampen.

– I Norge er helsetjenesten finansiert for å dekke norske innbyggeres behov for helsehjelp, så det vil jo måtte gå utover andre prioriteringer.

– Så dere vil ikke støtte forslaget?

– Det er jo et ganske uforpliktende forslag fra SV, det viktigste for Ap er at denne retten finnes for polske kvinner i Norge i dag.

– Så tja?

– SV skal ha for initiativ. Men polske kvinner trenger en langsiktig løsning i eget land. De får utført abort trygt hos oss.

PÅ GJERDET: Sps Kjersti Toppe. Foto: Odin Jæger

Heller ikke Sp vil forplikte seg til å støtte SVs forslag.

– Jeg skjønner hvorfor det blir fremmet, og støtter intensjonen bak forslaget, sier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe.

– Det er en del spørsmål om dette, for da vil det være et tilbud til alle polske kvinner å komme til Norge for å få abort.

Hun sier det er problematiske sider ved forslaget.

– Det er at vi skal aktivt tilby kvinner i et annet land å reise til Norge for å få utført et medisinsk inngrep. Jeg vil ikke si hverken ja eller nei til det nå, vi må diskutere det i stortingsgruppen først.

