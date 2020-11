LEDER STIFTELSE: Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman. Foto: Helge Mikalsen, VG

Brukte 1,45 millioner på å granske Rehman-stiftelse

Revisjonsselskapet EY har fakturert Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 1.45 millioner kroner for granskingen av Shabana Rehmans stiftelse Født Fri.

Nå nettopp

I forrige uke ble det kjent at IMDi holder tilbake tre millioner kroner i statsstøtte for 2020 til den omstridte stiftelsen Født Fri.

– Grundige undersøkelser av stiftelsens økonomi viser klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd, har IMDi-direktør, Libe Rieber-Mohn forklart til VG.

Bakteppet er at regjeringen den 21. september gikk ut med at de kutter støtten til «Født Fri». Stiftelsen skal ha brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til, og mangler god økonomistyring, hevdet en rapport fra Ernst og Young, ifølge en pressemelding fra Regjeringen.

les også Shabana Rehman til VG: – Jeg gir meg ikke

Men den 6. oktober leverte stiftelsen et tilsvar til IMDi, og under en pressekonferanse slo Rehman hardt tilbake mot både rapporten og de som hadde varslet om stiftelsen. Født Fri-lederen fikk støtte fra flere eksperter, og IMDi satte i gang en ny gjennomgang.

forrige







fullskjerm neste

Dyr revisjon

Nå viser et innsyn VG har fått i fakturaene som EY har sendt til IMDi at revisjonen er blitt kostbar: Første runde kostet 298.338 kroner, den neste 482.551 kroner og den siste regningen kom på 687.736 kroner.

Til sammen har det altså kostet 1.468.625 kroner å bruke det private konsulentfirmaet til å granske om Født Fri har rotet med økonomien.

les også Shabana Rehman: Dannet stiftelse etter telefon fra Abid Raja

– Det er kostbart å drive revisjon, men alternativet er at vi ikke oppdager brudd på retningslinjene for statlige tilskudd. Saksbehandlingen er nå avsluttet for IMDis del. Vedtaket kan påklages til Kunnskapsdepartementet og vi henviser dit for kommentarer til eventuell klagebehandling, skriver direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Katarina Heradstveit til VG.

Frode Skårmo Krabbesund i EY har tidligere forklart VG at de ikke kan kommentere en rapport de har avlevert.

– Dyrt og unødvendig

Shaban Rehman reagerer på at revisjonen har vært så kostbar.

– Særlig at de etter den første revisjonen har brukt over en million skattekroner på å bekrefte en rapport som vi mener vi tilbakeviste. Vi føler det var dyrt og unødvendig, sier Rehman til VG.

Rehman har tidligere vedgått overfor VG at stiftelsen Født Fri kan bli bedre på økonomiske rutiner, men hevder at det ikke har vært dårlig økonomistyring og at det ikke har skjedd noe ulovlig.

EY anbefalte først IMDi å politianmelde forholdet, men etter den nye gjennomgangen konkluderte IMDi med at det ikke blir noen politianmeldelse.

Vil klage

Rehman sier stiftelsen har fått støtte fra to advokater som vil jobbe gratis for organisasjonen med et nytt tilsvar.

– Vi planlegger å klage saken videre til departementet og til sivilombudsmannen, sier Rehman.

Økonomiprofessor ved BI, Petter Gottschalk, er blant dem som har kritisert EY-rapporten og mener den bygger på flere feilslutninger. I en skriftlig kommentar sendt til VG uttrykker han overraskelse over at IMDi har brukt så mye penger på en ekstern revisjon.

– IMDi kan umulig være et sterkt fagdirektorat i oppfølgingen av stiftelser som får statsstøtte. Normalt skulle IMDi selv hatt kompetanse til å undersøke Født Fri. I stedet har regningen fra EY vokst kraftig i løpet av høsten for arbeid som er blitt slaktet av en rekke fagfolk, sier Gottschalk.

«Født Fri» ble etablert høsten 2017 som en stiftelse med mål om å arbeide mot negativ sosial kontroll og likestilling på tvers av kjønn, tro og etnisitet.

Siden 2017 har stiftelsen mottatt i overkant av 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet og gjennom tilskuddsordninger forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), blant annet som nasjonalt ressursmiljø.

Anklagene fra EY

Undersøkelsene av Født Fris økonomi foretatt av revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) og har blant annet avdekket følgende, skriver IMDi i sin oppsummering av saken:

Sammenblanding mellom stiftelsens økonomi og daglig leders private foretak

Manglende styring og kontroll med anskaffelser og innkjøp

Manglende skille mellom jobbrelaterte og private utgifter

Brudd på bokføringsloven og skattebetalingsforskriften

Mangelfull bruk av prosjektkoder og kostnadsspesifisering i regnskapet som gjør etterprøvbarheten svært vanskelig

Publisert: 12.11.20 kl. 14:30

Mer om Shabana Rehman Gaarder