Asheim: − Bekymret for studentene

«Studentministeren» erkjenner å ikke greier å gjøre nok for studentene. – Det er vondt å tenke på, sier han.

Nå nettopp

– Jeg er bekymret over situasjonen studentene står i. Mange studenter, særlig førsteårsstudenter, er mye alene nå, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til VG.

Torsdag møtte han studentpolitiske ledere og fungerende helsedirektør Espen Nakstad til digitalt toppmøte, blant annet for å diskutere corona og studenters psykiske helse. I etterkant av møtet tok VG en prat med statsråden.

Asheim mener det er stor forskjell på å være student nå, kontra i vår.

– Da krisen rammet for alvor i mars/april var alle innstilt på at det var totalt unntakstilstand. Nå er vi i en situasjon hvor campus er åpen, noen har fysisk oppmøte, og faren er at vi tar ned «guarden» og tenker at det går greit, sier han.

– Ikke optimalt

Asheim forteller at det gjøres mye forskjellig for å koble studentene sammen ute på studiestedene. Nå jobber departementet med å dele erfaringene på tvers av institusjonene, slik at de kan lære av hverandre. Han mener det er viktig at de tar i bruk løsningene som allerede finnes for å sette studentene i kontakt med hverandre.

– Men selv om vi kan gjøre mye, er det tryggeste sikkerhetsnettet at studentene strekker ut en hånd til hverandre. For dem som er nye og ikke kjenner så mange: Ta kontakt med de du faktisk kjenner. Det er mange som sitter alene og ønsker å finne på noe.

– Har dere et ekstra ansvar for studentene i den situasjonen de er i nå?

– Det har vi absolutt. Dette er en spesiell tid hvor vi må følge tettere opp. Vi har kontinuerlig møter med studielederne, samler informasjon og gir penger til digitale løsninger, sier Asheim, og legger til:

– Vi forsøker så godt vi kan, men det blir ikke optimalt. Det er vondt å tenke på.

Håp for våren

I en undersøkelse gjennomført av Tekna blant norske studenter, svarer nesten halvparten at de har slitt med å henge med i studiene som følge av coronasituasjonen. Asheim mener det er nedslående, men forståelig.

– Mange studenter opplever at undervisningen ikke er fullgod. Vi må sørge for at noe undervisning er med fysisk oppmøte, i tillegg til ordninger som digitale kollokviegrupper hvor studentene kan møtes og diskutere seg imellom.

Budskapet fra ministeren er tydelig:

– Hold ut! Forsøk å gjøre det beste ut av situasjonen, ikke slutt, og avlegg eksamen. Det kommer til å bli bedre etter hvert.

Han mener det er håp om lysere tider allerede neste semester.

– Noe av grunnen til at vi strammer inn nå, er for å få kontroll så vårsemesteret kan bli bedre. Vi kan forhåpentligvis ha mer fysisk undervisning, og mer studentaktivitet på campus. Jeg håper og tror det blir bedre i vår enn nå.

Skal ikke velge mellom eksamen og smittevern

Studenter over hele landet er bekymret for smittesituasjonen nå som høstens eksamensperiode er i gang. Asheim forstår ønsket om forutsigbarhet.

– Vi kunne laget et nasjonalt regelverk om at alle eksamener skal gjennomføres digitalt, men vi har diskutert dette med rektorene, og de ønsker mer lokal selvbestemmelse. Noen studier og eksamener er vanskelig å gjennomføre digitalt, men også rektorer og forelesere må ta høyde for forandring på kort varsel.

Han understreker at studentene ikke skal måtte velge mellom smittevern og å avlegge eksamen.

– Føler du deg syk på eksamensdagen skal du ikke møte opp. Da må du få avlegge ny eksamen så fort som mulig. Det må universitetene og høyskolene prøve å legge til rette for.

Han påpeker at det alltid er noen som må holde seg hjemme på eksamensdagen på grunn av sykdom, men at det kan bli flere enn normalt i år.

– Det finnes allerede ordninger, og det er viktig at vi får til dette. Studentene skal ikke måtte velge.

Publisert: 30.10.20 kl. 12:28