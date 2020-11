Biden med klar tale til folket: − Det er tydelig at vi vinner i nok stater

En selvsikker Biden kunngjorde for det amerikanske folket at han har troen på seier etter en intens innspurt i valget.

Oppdatert nå nettopp

– Etter lang natt med telling, er det tydelig at vi vinner i nok stater til å nå de 270 valgmannsstemmene vi trenger for å vinne presidentskapet, sier Biden under en tale onsdag.

Han understreker at han ikke ønsker å erklære seg som vinner enda, men han virker likevel ikke i tvil om hva resultatet vil bli.

I tillegg sier Biden at han er stolt av å vinne presidentskapet med en majoritet av stemmene. Ifølge Business Insider har han fått 70 millioner stemmer før valget i det hele tatt er over.

– Nå må alle stemmene telles. Ingen skal ta demokratiet vekk fra oss, hverken nå eller senere. Vi har kommet for langt, sier han under talen.

Tidligere samme dag forsøkte Trumps valgkampanje å stanse stelleopptellingene i Michigan og Pennsylvania, til tross for at flere millioner stemmer ikke har blitt registrert.

– Vi, som ett folk, kommer ikke til å bli gjort til stillhet, vi kommer ikke til å la oss bli bøllet med, sa Biden.

– Vi har forlatt galehuset

Kjell Lars Berge, retorikkprofessor ved Universitetet i Oslo, ble imponert over talen:

– Det var noe annet du, enn det vi så fra Trump for noen minutter siden. Gud bevare meg vel. Vi har forlatt galehuset og kommet tilbake til det normale samfunnet, sier han til VG, og fortsetter:

– Det var en statsmannstale som presidenter normalt holder når valget er avgjort. I den anerkjenner de at de har drevet en tøff valgkamp, men at «vi nå samler vi oss og styrer landet».

IMPONERT: Retorikkprofessor Kjell Lars Berge mener Bidens tale var en tale som presidenter vanligvis holder når de har vunnet valget. Foto: Universitetet i Oslo

Han mener nivåforskjellene mellom talene til Trump og Biden er åpenbare:

– Det Trump leverte tidligere, er jo på grensen til å oppfordre til statskupp, det er sjokkerende. Bidens tale er forsonende og sympatisk fremført. Imponerende, faktisk.

Biden besitter ikke den samme fremføringsevnen som Obama, mener professoren, men den viser at han er velformulert og har gode taleskrivere:

– Biden har bare en ting å gjøre: Å holde den samme etiske standarden som er normalt i amerikanske samfunn. Han gjør ikke noe originalt, sånn sett.

Ber folket om å samles

Biden gjorde et stort poeng ut av den polariserte politiske situasjonen i USA, noe som har blitt tydeliggjort i det jevne presidentkappløpet.

– Jeg vet hvor dype og harde de motstridende synspunktene er på så mange områder, men jeg vet også at vi må slutte å behandle hverandre som fiender for å oppnå fremgang, sier han.

Presidentkandidaten forteller at til tross for at han stiller som kandidat for demokratene, kommer han til å være stille opp som president for hele landet.

– Det vil ikke være noen røde eller blå stater når vi vinner – bare Amerikas forente stater, sier Biden.

– Når valget er ferdig så vil det bli på tide å gjøre det vi alltid har gjort som amerikanere: å legge den harde retorikken fra valgkampene bak oss, og lytte til, respektere og ta vare på hverandre.

Vinner i Michigan

Kort tid etter talen til Biden, melder den amerikanske nyhetskanalen CNN at Biden kommer til å vinne viktige vippestaten Michigan. Det gir ham ytterligere 16 valgmannsstemmer.

Det vil si at han nå er seks valgmenn unna den «magiske grensen» på 270 som trengs for å bli USAs neste president.

Med 99 prosent av stemmene opptalt, viser Fox News’ oversikt at den tidligere visepresidenten har cirka 61.000 flere stemmer enn Donald Trump i delstaten.

Også nyhetskanalene ABC og CBS News slår fast at Biden har vunnet Michigan.

Saken oppdateres

Publisert: 04.11.20 kl. 22:39 Oppdatert: 04.11.20 kl. 23:54