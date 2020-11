Biden: − Det er tydelig at vi vinner i nok stater

En selvsikker Biden kunngjør for det amerikanske folket at han har troen på seier etter en intens innspurt i valget.

– Etter lang natt med telling, er det tydelig at vi vinner i nok stater til å nå de 270 valgmannstemmene vi trenger for å vinne presidentskapet, sier Biden under en tale onsdag.

Han understreker at han ikke ønsker å erklære seg som vinner enda, men han virker likevel ikke i tvil om hva resultatet vil bli.

I tillegg sier Biden at han er stolt av å vinne presidentskapet med en majoritet av stemmene.

Ifølge Business Insider er han faktisk den som har fått flest stemmer enn noen annen presidentkandidat i USAs historie, med over 70 millioner stemmer før valget i det hele tatt er over.

– Når valget er ferdig så vil det bli på tide å gjøre det vi alltid har gjort som amerikanere: å legge den harde retorikken fra valgkampene bak oss, og lytte til, respektere og ta vare på hverandre.

– Jeg stiller til valg som demokratisk kandidat, men vil styre som en amerikansk president. Jeg skal kjempe like hardt for de som ikke stemte på meg, som de som gjorde det, sier Biden.

Kort tid etter talen til Biden, melder den amerikanske nyhetskanalen CNN at Biden kommer til å vinne viktige vippestaten Michigan. Det gir ham ytterligere 16 valgmansstemmer.

Det vil si at han nå er seks valgmenn unna den «magiske grensen» på 270 som trengs for å bli USAs neste president.

Med 99 prosent av stemmene opptalt, viser Fox News’ oversikt at den tidligere visepresidenten har cirka 61.000 flere stemmer enn Donald Trump i delstaten.

Også nyhetskanalene ABC og CBS News slår fast at Biden har vunnet Michigan.

Publisert: 04.11.20 kl. 22:39