BRØDRE: Tommy (48), Robert (45), Kenneth (41) og Marius (36) Norbeck ønsket alle å besøke sin kreftsyke far på Ahus. Foto: HELGE MIKALSEN

Sovnet inn med fire sønner rundt seg: − Virket som han fikk ro i sjelen

To døgn etter at alle fire sønnene likevel fikk lov til å besøke ham på dødsleiet, sovnet Svein Viggo Norbeck (67) inn på Ahus.

Sykehusledelsen hadde først bestemt at bare tre av brødrene fikk besøke faren, men ombestemte seg og lot to og to sitte hos ham.

– De siste timene fikk vi være rundt sengen alle fire, sier Kenneth Norbeck.

Faren var innlagt på palliativ sengepost på Akershus universitetssykehus med nyrekreft med spredning. Alt håp var ute, han lå og ventet på døden.

Av hensyn til smittevern for andre pasienter besluttet sykehuset forrige tirsdag at tre av sønnene fikk være til stede, med mulighet til å gjøre et bytte en gang.

Søskenflokken sto frem i VG og ga uttrykk for at de syntes det var uverdig og trist at de måtte velge hvem som ikke lenger skulle få se faren.

Etter at en rekke fremtredende stortingspolitikere oppfordret helseminister Bent Høie (H) til å gripe inn for at alle skulle få ta farvel, slo sykehuset kontra forrige onsdag.

SOVNET INN: Svein Viggo Norbeck (67) døde med sønnene rundt seg. Foto: PRIVAT

– Vi fortalte at to og to var det beste vi kunne få til – og han ble kjempeglad og spurte hvordan vi hadde klart det, forteller Kenneth Norbeck.

– Alle gutta står rundt deg

Tommy (48), Robert (45), Kenneth (41) og Marius (36) gikk inn nødutgangen ved siden av farens rom og var iført munnbind og hansker til de kom til ham.

– Vi satt to og to, døgnet rundt, mens han ble stadig svakere. Da vi egentlig skulle bytte fredag ettermiddag, fikk jeg en magefølelse og ville ikke hjem, sier 41-åringen.

Etter litt om og men gikk sykehusledelsen med på at alle fire fikk være der.

– Jeg sa til pappa at nå står alle gutta rundt deg. Han hadde ikke lenger språk, men så rundt seg og smilte. Etter det virket det som han fikk ro i sjelen, sier sønnen Kenneth.

Faren døde kokken 20.30 fredag kveld.

– Ikke gjennomtenkt nok

– Det var godt at han fikk slippe å ha det vondt. For oss fire var de siste timene sammen veldig viktige. Vi fikk være der for hverandre, sier Kenneth Norbeck.

Brødrene er takknemlige for all støtte de har fått etter at de sto frem.

– Utrolig rørende, sier Kenneth Norbeck og håper andre er hjulpet over at de ikke ga seg.

Han understreker at brødrene er veldig fornøyd med behandlingen faren fikk.

– Sykepleierne og alle rundt som hare vært der for pappa, har hatt veldig stor forståelse for oss. Det var systemet og reglene som ikke var gjennomtenkt nok, sier 41-åringen.

Publisert: 16.11.20 kl. 19:52

