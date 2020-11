ERNA BLE LAGERTHA: Helsefagarbeideren Erna Solberg ble til slutt lei av å stilles til ansvar for statsministerens arbeid. Foto: Privat

Erna Solbergs navnesøster bytter navn: − Ble litt dårlig av det

En av statsminister Erna Solbergs tidligere navnesøstre sier hun har fått flere tusen av meldinger siden 2013 – om alt fra trygd til ulv og vindkraft. Nå bytter hun navn til Lagertha Solberg.

– Hei, det er Lagertha, sier en av statsminister Erna Solbergs tidligere navnesøstre når VG ringer henne søndag kveld.

Fredag fikk hun bekreftelse fra Altinn på at navneendringen hun omsider har søkt om har gått gjennom. Siden da har hun brukt sitt nye navn: Lagertha Solberg.

– Det er litt rart, ler hun.

Det var NRK som først omtalte Lagerthas navneendring.

– Glad jeg ikke er politiker

Lagertha er helsefagarbeider og bosatt på Gjøvik. Før hun byttet navn fra Erna til Lagertha har hun i flere år måttet forholde seg til hets og trusler tiltenkt statsministeren. Mye av det har kommet som anrop, men det trykket har vært størst på Messenger, forteller hun.

– Guri meg, det er flere tusen. Jeg orker ikke engang å slette dem, for om jeg setter meg ned med det så kommer jeg meg ikke til bånn. Det bare står og jobber og går, sier Lagertha til VG.

– Og fulle menn i helga som synes det er gøy å flørte med statsministeren. Jeg er glad jeg ikke er politiker.

KONTAKTSØKENDE: Statsministerens navnesøster har opplevd å få så mye som 68 meldinger fra én og samme person. Hun synes det er rart at folk ikke ser at bildene på hennes Facebook-profil ikke er av statsministeren. Foto: Terje Bringedal

Hun forteller at rundt tre meldinger har vært positive. Resten har vært mindre hyggelige.

– Jeg fikk så mye dårlig tilbakemelding at jeg ble nesten litt dårlig av det, forteller Lagertha.

– Jeg tror man tar sånt til seg underbevisst. Man blir litt nedfor av å høre alle disse fæle historiene som folk forteller. Jeg synes veldig synd på andre Erna hvis hun får like mye. Men hun har kanskje litt hardere hud enn meg.

Statsministerens telefonnummer ikke offentlig

Til NRK beklager statsminister Erna Solberg at hennes navnesøster har blitt stilt til ansvar for alt som folk er sinte på statsministeren for.

– Kjære navnesøster: Jeg beklager at jeg har gjort at du får mye tyn. Du skal slippe å ta ansvar for det jeg gjør. Så håper jeg at du lever godt med navnet Lagertha, sier statsministeren til NRK.

Etter et kjapt søk i telefonkatalogen, finner VG at det også er flere andre rundt omkring i Norge som heter Erna Solberg, med og uten mellomnavn. Statsministeren understreker at ingen av telefonnumrene som er å finne der tilhører henne.

– Mitt telefonnummer er hemmelig, så hvis du finner en Erna Solberg i telefonkatalogen så er det feil dame, sier hun til NRK.

SJELDEN NAVNEKOMBINASJON: Inntil fredag var det bare to personer i Norge som hadde nøyaktig samme navn som statsministeren. Foto: Fredrik Solstad

Fikk gratulasjoner etter valget

Blant de andre navnesøstrene er Erna Gunnhild Solberg fra Treungen. Når VG kontakter henne, forteller hun at mannen har lest NRK-saken om Lagertha.

«Det er visst ikke bare du som blir oppringt, for det er en dame på Gjøvik som vil bytte navn», hadde mannen sagt til henne.

For selv om denne Solbergen har mellomnavnet Gunnhild, blir hun stadig oppringt.

– Av og til er det noen unger som ringer meg og av og til er det noen voksne, men jeg tror ikke at de er helt edru når de ringer, sier hun.

– Ved valget var det også litt spesielt at det var noen som ringte for å gratulere meg. Jeg hadde lagt meg, og mannen min tok telefonen. «Nei, har hun lagt seg? Hun har jo vunnet valget!», sa de da, ler Erna Gunnhild Solberg.

– Har det vært plagsomt?

– Nei, jeg har ikke blitt særlig plaget, så jeg er ikke inne på tanken om å bytte navn, i alle fall. Og det er vel ikke så mange månedene før det ikke er så spennende å ringe til Erna Solberg lenger, sier Erna Gunnhild Solberg og sikter til det kommende stortingsvalget.

Hun har aldri tatt i bruk mellomnavnet, men er glad det står oppgitt i telefonkatalogen. Hun forteller at hun og mannen også har det litt artig med navnet hennes.

– Mannen min kan si «Jeg er gift med Erna Solberg». Så vi kan skøye litt med det av og til også.

Mjøndalens Erna Solberg

I Mjøndalen sitter også en annen Erna Solberg – hun er 95 år og har mellomnavnet Marie.

– Jeg er Erna Solberg, men jeg er ingen statsminister, sier Erna Marie Solberg.

Hun forteller at hun ikke plages så mye av den typen henvendelser, men at hun begynte å bruke mellomnavnet jevnlig etter at Solberg ble statsminister. For hun får iblant telefoner som er tiltenkt statsministeren. Noen ganger så sent som klokken to på natten.

– Da har de vel vært på fest, da, og skal drive litt gjøn med statministeren. Da sier jeg til dem at det ikke er statsministeren de snakker med, forteller Erna Marie Solberg, og legger til:

– Og selv om det hadde vært det, så synes jeg ikke det er hyggelig å få telefoner på denne tiden på døgnet. Så jeg sier at jeg synes dere bør tenke litt over det dere gjør.

Hun synes det er rart at folk ikke merker seg at adressen hennes i Mjøndalen stemmer dårlig overens med statsministerens.

– Artig med forandring

Lagertha er ikke overrasket over at også disse to må forholde seg til henvendelser til statsministeren.

– Hvordan vil du råde de andre Erna Solbergene til å håndtere det?

– De får bruke mellomnavnene, synes jeg da. Du får hilse dem om du prater med dem igjen, sier hun, og legger til at navnesøstrene ikke bør kaste bort tid på å svare på alle henvendelsene.

Selv om Lagertha selv ikke stemmer Høyre, synes hun ikke statsministeren fortjener så mye tyn.

– Hun gjør sikkert en god jobb. Hun må ha mye energi, i hvert fall. Hun bestemmer sikkert ikke så mye som folk tror. Hun kan jo ikke gå inn i hver sak og hjelpe alle, sier Lagertha.

– Hva om det blir regjeringsskifte neste år, kommer du til å angre på navnebyttet da?

– Neida, jeg får bare vende meg til det. Jeg synes det er artig med forandring, jeg.

Til personer som av en eller annen grunn vurderer å kontakte statsministeren, er Lagerthas tale klar:

– Jeg vil råde folk til å heller ta ansvar for livet sitt selv, istedenfor å bare sitte og klage til statsministeren.

