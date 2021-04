MIDTDELER: Når motgående trafikk er fysisk atskilt fra hverandre, slik som her, blir det færre ulykker. Utstrakt bruk av automatiske fartskontroller, rumlefelt og nyere biler bidrar også. Foto: Lise Åserud / NTB

Derfor dør det stadig færre på norske veier

Aldri tidligere har så få mistet livet eller blitt hardt skadet på norske veier. Lavere fart, tiltak på veinettet og sikrere biler bidrar mest.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Det viser en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Her går det frem at antall drepte har falt 69 prosent de siste ti årene mens antall hardt skadede har gått ned 51 prosent.

– Vi har aldri hatt så lave tall som dette. Vi har lenge vist til året 1947 da det var 94 drepte. I fjor var det 93. Samtidig har trafikken økt voldsomt, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland til VG.

BEDRING: Veidirektør Ingrid Dahl Hovland mener forbedret trafikkatferd og bedre føreropplæring også bidrar til den positive utviklingen. Foto: Statens vegvesen

At stadig flere bruker bilbelte bak rattet og sykkelhjelm på tohjulingen, flere automatiske fartskontroller og saftigere bøter, har også bidratt til å redusere antall drepte og hardt skadede på norske veier.

Målet er null i 2050

Men 93 døde er fortsatt 93 for mange.

– Én drept eller hardt skadet i trafikken, vil alltid være en for mye. Målet er en halvering av antall drepte i 2030 og null i 2050. Det er krevende målsettinger, sier veidirektøren som satser på drahjelp fra ny teknologi for å hindre fremtidens ulykker.

– Jeg pleier å si at hvis vi hadde introdusert bilen i dag, hadde vi nok ikke tillatt 80 km/t på en tofeltsvei med de små marginene du da har, sier Hovland.

FORDELING: Bidrag (i prosent) fra ulike faktorer til nedgang i antall drepte eller hardt skadede fra 2000 til 2019. Rapporten forklarer 73 prosent av nedgangen. Foto: Illustrasjon fra Transportøkonomisk institutt (TØI)

Etter 2006 har det vært en tendens til lavere fart ved de fleste fartsgrenser selv om noen få motorveistrekninger har fått 110 km/t.

les også Frp-duo: Vil ha ny fartsgrense – men da er grensen nådd

– Å avpasse farten etter forholdene er alltid viktig. I tettbygde strøk og i byene er det sterk konkurranse om veibanen med flere gående og syklende, sier Hovland som mener at både bedret trafikkatferd og bedre oppmerking har bidratt til å få ned ulykkesstallene.

– Vi har sett en flott utvikling når det gjelder myke trafikanter.

Fakta rapporten Rapporten «Hva kan forklare nedgangen i antall drepte eller hardt skadde fra 2000 -2019» er utarbeidet av Transport økonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Statens vegvesen. Studien er avgrenset til drepte eller hardt skadde i trafikken i Norge fra og med år 2000 til og med 2019. Man har kun sett på utviklingen i hele landet, ikke regioner. Kilde: Statens vegvesen Vis mer

Veidirektøren peker også på at det har vært en voldsom satsing for å hindre møteulykker med midtrekkverk på både firefelts- og tofeltsveier i tillegg til at man har jobbet for å bedre sideterrenget ved å fjerne trær, ta bort farlige utstikkende fjellpartier og sette opp autovern der hvor dette trengs.

Selv om den norske bilparken har en høy gjennomsnittsalder, ruller det stadig flere nye biler på veiene.

Les også: – Jeg skulle egentlig vært død

– Nye biler har en helt annen kollisjonsbeskyttelse hvor karosseriet tar opp mer energi ved sammenstøtet, sier Hovland.

Flere elsykler

Alle trafikantgrupper, med unntak av lett motorsykkel og sykkel, har betydelige reduksjoner i antallet drepte og hardt skadede.

– Det er flere som sykler og hjelm reduserer hodeskader, men den hjelper ikke hvis du blir påkjørt en lastebil, sier TØI-forsker Alena Katharina Høye som har vært med på å skrive rapporten.

Hun peker også på at det er kommet mange flere elsykler de siste årene.

– De som har størst ulykkesrisiko på elsykler er eldre kvinner med lite sykkelerfaring og de sitter her på tunge og raske sykler, sier forskeren og legger til at det for eksempel i Oslo ikke er godt nok tilrettelagt for sykling i sentrum.

Trafikksikkerhetstiltak som det ikke har vært mulig å inkludere i TØI-analysen er prikkbelastning av førerkort, endringer i føreropplæring og kampanjer. Heller ikke endringer i akuttmedisin, responstid ved ulykker eller om det har vært en endring i antallet førere som kjører med promille, er tatt med.

Norge er for femte året på råd kåret til Europas beste på trafikksikkerhet både når man ser på antall drepte i forhold til innbyggertall og antall drepte per kjørte kilometer. Men vi er fortsatt ikke i mål.

– Vi ser at bilulykker i dag får en helt annen spalteplass enn for få år siden. Vi aksepterer ikke at folk dør i trafikken, og det skal vi heller ikke gjøre, avslutter veidirektøren.