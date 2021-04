Tor Kjærvik drept: Sønnen siktet for drap og drapsforsøk på Kjærviks samboer

Tor Kjærviks sønn er siktet for drap på sin far og drapsforsøk på farens samboer. Han knytter seg til handlingen, ifølge politiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Siktelsen er utvidet til å gjelde drap og drapsforsøk. Dette som følge av etterforskningsskritt, skriver politiet i en pressemelding.

Advokat Ellen Holager Andenæs bekrefter overfor VG at drapsforsøket gjelder hennes klient, Kjærviks samboer.







– Hun var til stede i leiligheten, sier Anne Alræk Solem, seksjonsleder i Oslo politidistrikt, til VG.

Siktede har siden klokken 12 tirsdag sittet i avhør, og han har knyttet seg til handlingen, opplyser politiet.

Avhøret er ennå ikke ferdig og siktede har ikke tatt stilling til straffskyld på nåværende tidspunkt.

Den profilerte advokaten Tor Kjærvik ble skutt og drept i sitt hjem på Røa i Oslo mandag kveld.

Ransakt hjemme hos siktede

Politiet bekreftet tirsdag ettermiddag at det er Kjærviks sønn som er pågrepet og siktet for drapet.

– Dette er svært vanskelig for de pårørende, sier Solem til VG.

Ifølge politiet gjennomførte siktede en kort samtale med dem i forbindelse med pågripelsen mandag kveld.

Ifølge VGs opplysninger var det i denne samtalen at siktede først knyttet seg til drapet.

Ifølge Laagedalsposten ransaket politiet tirsdag morgen drapssiktedes leilighet i Kongsberg.

FORSVARER: Advokat John Christian Elden representerer mannen som er siktet for drapet på Tor Kjærvik. Foto: Gisle Oddstad

Forsvarer: – Dypt tragisk

Mannens forsvarer John Christian Elden bekrefter overfor VG at den siktede mannen selv meldte seg for politiet. Men han ønsker ikke å si noe nærmere om hvorvidt hans klient har knyttet seg til drapet.

– Han har meldt seg selv, men foreløpig ikke vært i avhør. Det er derfor ikke riktig av meg å kommentere dette nå, sier Elden til VG.

– Hendelsen er dypt tragisk, legger han til.

Solem bekrefter at siktede selv ringte til politiet og at det var bakgrunnen for pågripelsen.

– Pågripelsen skjedde ute, i nærheten av åstedet, sier hun.

Politiet vet så langt ikke hva som er motivet eller foranledningen til drapet.

– Det blir sentralt i avhør med siktede, sier Solem.

12.15-tiden ankom advokat Sol Elden politihuset på Grønland i Oslo.

– Jeg er her nå for å snakke med min klient og så får vi se om det blir et avhør, sier Elden til VG.

Hun bistår den siktede ettersom hennes kollega og ektemann John Christian Elden, er utenbys.

– Jeg kan ikke kommentere noen ting på nåværende tidspunkt. Jeg har hatt en kort samtale med ham, men kan ikke si noe om hva som ble sagt, sier Sol Elden.

Like etter klokken 13.30 bekrefter politiet at avhøret av den siktede er i gang. Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling klokken 13 onsdag.

Profilert forsvarer

Tor Kjærvik har hatt en lang karriere som advokat og jobbet i firmaet Advokatene ved Tinghuset i Oslo.

Han har vært forsvarer i en lang rekke drapssaker, deriblant i høyprofilerte saker som trippeldrapet på Orderud gård, der han var forsvarer for Kristin Kirkemo.

Kjærvik har blant annet også jobbet med Landås-saken, NOKAS-ranet og drapet på Kristin Juel Johannessen.

PROFILERT: Kjærvik har vært forsvarer for Kristin Kirkemo, på bildet, under Orderud-rettssaken. Foto: Bjørn Sigurdsøn, NTB

VGs krimekspert Øystein Milli beskriver Kjærvik som en bauta.

Hans advokatkollegene er i sorg, og beskriver ham som en svært solid og tillitvekkende advokat med unik erfaring.

Ifølge NRK var han ferdig utdannet jurist i 1978 og fikk jobb som politifullmektig ved Romerike politidistrikt. Han ble senere konstituert politimester før han etter hvert slo seg opp som forsvarsadvokat.

Onsdag skulle han ifølge berammingslistene ha forsvart en klient i Oslo tingrett.