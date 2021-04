Foran fra venstre: Kameratene Vinh Thanh, Herman Laursen, Ylber Avdiu og Erik Høst fikk med hjelp av naboer (bak) fjernet bommen så bilen kom seg unna. Foto: Mattis Sandblad, VG

Kameratgjeng hjalp bilfører og to hunder fanget i togovergang

SARPSBORG/OSLO (VG) Like etter at Herman Larusen (15) og vennene hans fikk løftet bommen, og sluppet ut bilen, kom lokomotivet.

Publisert: Nå nettopp

De skulle egentlig bare kjøpe mat etter å ha spilt basket sammen, men idet Herman Laursen og vennene hans krysset togovergangen i Sarpsborg, ble det dramatikk.

– Når vi snur oss, ser vi at portene går ned, og ser en svart SUV med en mann og to hunder i. Han kjører, og så klemmer han bilen sin under den ene porten, så han har satt seg fast mellom to, forteller Herman.

Sarpsborg Arbeiderblad omtalte hendelsen først.

15-åringen forteller at de først fikk sjokk, men var raske til å områ seg.

– Jeg hev av meg sekken og løp mot togbanen. Han virket ikke å være i sjokk. Han tittet rundt seg inne i bilen og virket rolig, forteller Herman.

Naboer kom også til, og sammen fikk de løftet opp porten.

– Da vi fikk opp porten, hørte vi en toglyd, forteller Herman.

fullskjerm neste Bildet viser et senere passerende tog, ikke lokomotivet som passerte rett etter at bilen kom seg løs.

Han anslår at det tok 15–20 sekunder fra bilen fikk rygget ut under bommen til et lokomotiv passerte overgangen.

Bane Nor bekrefter hendelsen. Pressevakt Olav Nordli sier at togfører ikke så noen på overgangen da han kom rundt svingen før overgangen, men at det kan stemme at det var 20–30 sekunders margin.

– Det var ikke helt på hekten, men du har ikke mye tid på deg når bommen har gått ned på en planovergang, sier Nordli.

Han sier at det var skiltet til 90 kilometer i timen på strekningen.

– Et tog kan da trengte mange hundre meter på å bremse, hvis det er et godstog; dette var kun ett lokomotiv og kunne bremset på kortere tid, sier Nordli.

Politiet bekrefter at de ble varslet om hendelsen. De har ingen informasjon om bilføreren, som forsvant fra stedet kort tid etterpå. VG har heller ikke klart å spore opp mannen.

– Jeg synes gutta gjorde en veldig impronerede jobb, sier Hermans far, Per Laursen.

Råd om du står fast: Kjør ned bommen

Herman forteller at han først forsøkte å få føreren til å kjøre ned bommen, etter å ha sett en lapp som rådet om dette.

Det er også riktig reaksjon om ulykken er ute, forteller Nordli i Bane Nor.

– Blir du fanget mellom bommene, skal du kjøre ned bommen. Den er laget for å kunne kjøres ned lett. Det blir kanskje noen riper, men det er så uendelig mye bedre enn de andre alternativer.

Får du motorstopp eller kjører deg fast, «stikker du av», forklarer Nordli.

– Ring deretter politiets nødnummer. De har direktelinje til toglederne, som er den raskeste måten å få stoppet toget på.