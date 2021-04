Mannen i bilen

Bjørn Andreas Pettersen (39) har gitt og tatt imot tunge slag gjennom et helt liv. Nå er kreftene i ferd med å ebbe ut for eksbokseren, som kjemper sin aller viktigste kamp. Den handler om å få en livsviktig nyre og et fast sted å bo.

Det er sen kveld på parkeringsplassen ved Ekebergsletta i Oslo. Bjørn Andreas lener den svære kroppen så langt bakover setet kommer i den lille el-bilen. Medisinene er tatt. Nå håper han på noen etterlengtede timer med søvn, for å samle krefter til å møte hverdagen – som ser alt annet enn lys ut.

Bjørn Andreas starter dagen med frokost i bilen. Vaskehallen gjelder ikke bare for biler. Også Bjørn Andreas får stelt seg her.

VG har fulgt Bjørn Andreas Pettersen tett i flere uker. I bilen, under dialysebehandling på Ullevål sykehus og da han var tilbake på Nøstret, et behandlingssted ved Tyrifjorden som han påstår at han ble kastet ut ifra.

Vårt første møte med 39-åringen er på en benk utenfor Ullevål sykehus, der han har fått en fire timer lang dialysebehandling. Han puster tungt, behandlingen har tatt på. Så begynner den digre mannen å fortelle.

Tre timer etterpå har vi fått presentert et livsløp som han karakteriserer som «et svik fra omsorgspersoner fra jeg ble meg dette bevisst som 12-åring.»

Dokumenter, som utgjør innholdet i tre store bæreposer, har vi senere fått lese flere av. Her danner det seg et mønster av en stor personlig tragedie hvor Bjørn Andreas Pettersen har hovedrollen.

Persongalleriet rundt ham, familie, skole og samfunnsinstitusjoner er stort. Det inngår i det han selv opplever som systematisk sviktende omsorg. Dette, og ulike og skiftende diagnoser gir et bilde av en mann som har hatt, og åpenbart fortsatt har, mye å stri med.

– Jeg slåss mot vindmøller, sier 39-åringen.

– Ikke bare mot vindmøller, Bjørn Andreas, i dokumentene VG har lest står det også at du har noen dommer på rullebladet for å ha utøvd vold?

– Jada, jeg har klasket til noen folk, men i det verste forholdet banket jeg opp en mann som hadde mobbet meg gjennom flere år på jobben. Det tok da også retten hensyn til. De andre tilfellene skjedde da jeg var ung og dum. Men slikt er uansett ikke bra, innrømmer han.

Nærmest fra han ble født i 1981 har livet vært en kamp for Bjørn Andreas. Han var to år da han fikk diagnosen atypisk autist. Medisinering og en ustabil oppvekst satte dype psykiske spor i guttungen. Som tenåring og voksen befinner han seg ofte i konflikt med omgivelsene.

«Jeg får skikkelig psykisk juling hver dag. Henger i tauene. Står noenlunde oppreist, men jeg har ingen til å kaste inn håndkleet. Snart går jeg skikkelig i dørken.»

Som voksen er livet fortsatt vanskelig. Bjørn Andreas har ikke lenger noe fast bosted. De fleste morgener våkner den alvorlig nyresyke mannen i bilen. Søvnen han får er dårlig. Deretter venter fire timers dialysebehandling på Ullevål sykehus. Slik går dagene.

Men hvordan og hvorfor ble livet slik for 39-åringen fra Oslo?

Tidlig i tenårene kom Bjørn Andreas Pettersen inn i boksemiljøet i Oslo. Selvtillit, kameratskap og trivsel fulgte med. Det gjorde også smaken på et i overkant tøft liv, forteller han.

En godt betalt jobb som heismontør-assistent ga ham personlig økonomi god nok til å frekventere det som var et belastet utemiljø i hovedstaden.

– Jeg var en av de kule dudene i miljøet på utestedene rundt Solli plass i Oslo. Der var det mye leik og moro som jeg tok godt for meg av. I dag er det en tilværelse jeg ikke tenker tilbake på med stolthet, sier han.

Siden har livssituasjonen endret seg til det verre.

Dokumentert manglende medisinsk behandling gjennom flere år, skal ha ført til at Bjørn Andreas Pettersen i 2018 fikk påvist en alvorlig nyresykdom. På Nyremedisinsk avdeling på Ullevål sykehus har han gått til dialysebehandling siden han fikk diagnosen.

Dialyse Dialysebehandling er en metode for å fjerne avfallsprodukter og regulere kroppens vann-, salt- og syrebalanse når egen nyrefunksjon er sterkt nedsatt eller opphørt Vis mer

– Jeg er blitt en kasteball i det norske helsesystemet. Ingen er i stand til å hjelpe meg. Etter at jeg gjennom flere år er blitt feilmedisinert og har opplevd svikt i den medisinske behandlingen, har jeg siden 2018 vært til dialysebehandling fem dager i uken ved Nyremedisinsk avdeling på Ullevål sykehus, sier Pettersen.

Norsk pasientskadeerstatning skriver dette som svar på en søknad der Bjørn Andreas Pettersen krever erstatning for feilbehandling:

«Vi har kommet til at oppfølgingen av blodtrykk og nyrefunksjon i perioden fra mars 2016 til august 2018, ikke var etter god medisinsk praksis”........”

Det ble målt høyt blodtrykk i mars 2016, men dette er ikke journalført og ble ikke målt senere. Det er dokumentert at du hadde hyppig kontakt med legesenteret og blodtrykk og nyrefunksjon burde vært kontrollert minst to ganger i året fra mars 2016 til august 2018.

På bakgrunn av sykehistorien, medisinering og overvekt burde også blodsukkeret vært målt årlig. Oppfølgingen var ikke i tråd med god medisinsk praksis. Vi har kommet til at det var svikt i oppfølgingen i perioden mars 2016 til august 2018», hevder Norsk pasienterstatning.

I samme skriv heter det også:

«En tidligere utredning og behandling av høyt blodtrykk, ville mest sannsynlig resultert i en mindre alvorlig nyresvikt uten behov for nyreerstattende behandling i form av dialyse eller nyretransplantasjon.

En tidligere utredning ville likevel mest sannsynlig ført til at du hadde utviklet høyt blodtrykk og diabetes og som ville gitt behov for medikamentell behandling. Vår foreløpige vurdering er derfor at du har fått en pasientskade som følge av svikt i behandlingen, og du har da rett til erstatning.»

I dag er all trening over, det er det sosiale livet også. Tilbake sitter Bjørn Andreas Pettersen blakk, deprimert og alvorlig syk. En liten el-bil er det eneste faste holdepunktet.

I bilen sover og spiser han, og der finner han møysommelig fram i et arsenal av ulike piller han tar for det som feiler den store kroppen hans.

Det er like før Bjørn Andreas går til ro. Rekesmørbrød er en favoritt alle tider på døgnet. Bjørn Andreas håper søvnen tar ham i natt.

– Det er ikke et liv jeg vil anbefale, sier Bjørn Andreas.

– Det hender jeg får lånt litt penger av en gammel kompis og tar inn på Anker hotell. Da får jeg en seng og mulighet for en dusj noen dager.

Men det er i bilen jeg lever det merkelige livet mitt, sier han.

– Og det er ikke få parkeringshus- og plasser i Oslo jeg og bilen har søkt ly for natten, påstår den store mannen.

I en periode bodde han på Nøstret Bo- og omsorgssenter ved Tyrifjorden, som har beboere med mange forskjellige utfordringer, men der fant han seg ikke til rette.

– Folk der var stort sett greie, men jeg følte aldri at jeg hørte hjemme der. Det er slik jeg har opplevd de såkalte tilbudene som bydel Østensjø i Oslo har gitt meg. Jeg er blitt forsøkt plassert på institusjoner som i hovedsak behandler rusavhengige. Legene på Ullevål har ved flere anledninger understreket at jeg som nyrepasient er avhengig av stabile og rolige boforhold, forteller han.

– Hva skjedde da du var plassert på Nøstret for behandling i naturskjønne omgivelser ved Tyrifjorden?

– Jeg ble regelrett kastet ut etter å ha vært der i fem måneder, påstår Pettersen. Det er derfor jeg måtte bo i bilen, sier han.

– Du fikk deretter et tilbud om å bo på Borger Gård, også det på Ringerike?

– Ja, men også der er behandlingen ment for folk med rusavhengighet og psykiatri. Jeg trenger hjelp til å bearbeide traumer fra oppveksten og sorgen over å ha mistet moren min.

Du blir ikke frisk av fin natur når omgivelsene også består av psykisk sjuke folk, vektere og salmesang.

– Alt jeg ber om er en leilighet, leie eller kjøpe hvis erstatningen jeg håper på å få er stor nok. Og ikke minst ber jeg om å bli tatt på alvor.

Hvis du spør nyrelegene og sosionomene på Ullevål, så sier de alle at stabile forhold i rolige omgivelser er det jeg trenger, sier Bjørn Andreas.

VG har vært i kontakt med administrerende direktør ved Nøstret Bo- og omsorgssenter, Håvard B. Jacobsen.

Han sier at Bjørn Andreas Pettersen ved noen tilfeller rettet trusler mot beboere og personale. Ved ett tilfelle var truslene så alvorlige at forholdet ble politianmeldt.

– Vår faglige vurdering ut ifra de erfaringene vi gjorde med Bjørn Andreas Pettersen, er at han er en person som trykker på alle knapper for å bli hørt og for å få hjelp.

Han trenger et tilbud i en mindre enhet og et mer oversiktlig miljø, og med andre rammer enn det vi kunne tilby, sier direktør Jacobsen.

– Jeg var en vanskelig fyr for de på Nøstret fordi jeg ikke hørte hjemme der. Dere ser jo hvordan jeg ser ut, et levende maleri av tatoveringer. Jeg snakket høyt, men jeg opptrådte ikke truende, hevder Bjørn Andreas.

Bjørn Andreas Pettersen har ved en rekke anledninger tatt opp samtaler med saksbehandlere i Oslo kommune og ansvarlige ved ulike institusjoner og lagt det ut på Facebook.

Noe av dette kan etterlate et inntrykk av to forskjellige verdener, hvor et tilsynelatende irritert og firkantet byråkrati møter en fortvilet pasient som opptrer både usaklig og direkte uhøflig.

– Jeg vet at dette kanskje ikke er så lurt og at det kan skade saken min, men når måneder blir til år og alt rundt meg står på stedet hvil, vet jeg rett og slett ikke min arme råd.

Veien fram til at jeg kan få en nyretransplantasjon synes stadig lengre og mer kronglete, sier han.

I desember 2018 skriver Marta Morawska-Zegzdryn, lege ved avdeling for nyremedisin ved Oslo universitetssykehus, at Bjørn Andreas Pettersen i tillegg til “rask progredierende nyresykdom grad 5”...” har en ADHD-diagnose i tillegg til hypertensjon.

Av hensyn til sykdommen er det viktig med et rolig nabolag, oversiktlige boforhold, gjerne uten støy”

VG har vært i kontakt med nyremedisinsk avdeling på Ullevål sykehus hvor Bjørn Andreas Pettersen har vært pasient siden 2018. På spørsmål om hvor viktig det er for en nyrepasient som Pettersen å ha stabile boforhold, sier avdelingsleder Aud Stenehjem dette:

– På generelt grunnlag er det den medisinske behandlingen som er helt avgjørende, men den psykosomatiske situasjonen spiller også inn. Det er mye å holde orden på for en kronisk syk person som trenger nyreerstattende behandling.

Flere typer medisin skal tas på riktig tid, og man må passe på å holde et riktig kosthold. Når det gjelder bolig så er det Oslo kommune som tar seg av dette, sier Aud Stenehjem.

VG har gjentatte ganger prøvd å få Bydel Østensjø i tale om hvorvidt de har prøvd å skaffe Bjørn Andreas Pettersen en bolig som tilfredsstiller kriteriene for hvordan en person med en alvorlig nyresykdom skal kunne bo.

Etter en tid får vi dette svaret på e-post:

“Selv om BAP har fritatt bydelen fra taushetsplikten, mener bydelen at det ikke er riktig å kommentere denne saken i media. Det kan imidlertid opplyses om at BAP har klaget på botilbudet bydelen har gitt tilbud om.

Klagen vil bli håndtert i henhold til gjeldende regelverk og oversendt Statsforvalteren for videre behandling”, skriver avdelingsdirektør Anette Skjellum-Kokkim i Bydel Østensjø, Velferd og fritid.

Et forsøk på å få et muntlig svar på telefon fra avdelingsdirektøren, ender slik: “Jeg har hørt på hva du spør om, men du har allerede fått vårt svar skriftlig.”

Bjørn Andreas Pettersen har sendt flere klager til Statsforvalteren hvor han hevder at botilbudene Bydel Østensjø har gitt ham svekker hans helsetilstand.

– Det eneste som skjer da er at Statsforvalteren sender mine klager over til Bydel Østensjø. Med andre ord så ender klagen hos den jeg klager på, sier han.

Slik ser Bjørn Andreas Pettersen på sin situasjon i dag:

– Jeg har sikkert opptrådt spesielt og vært en vanskelig person for kommunen. Flere ganger har jeg fått såkalt besøksforbud, det vil si at jeg ikke har lov til å forholde meg til enkelte personer. Jeg skal også ha opptrådt og uttrykt meg truende.

– Men når tilbudene jeg har fått gjør meg så dårlig at jeg må velge å overnatte og bo i bilen, så burde alarmen ha gått for lenge siden.

– I stedet må jeg forholde meg til en rekke ulike saksbehandlere som igjen viser til andre saksbehandlere. Klager fører ikke fram. Bydelen har stor makt, men tar lite ansvar, slik jeg ser det.

– Kanskje vinner de til slutt. Jeg begynner å bli for sliten til å fortsette å slåss med dem. Dialysebehandling over flere år er en stor fysisk påkjenning, men også psykisk.

– Blir jeg noen gang frisk igjen?

Om det skulle ordne seg for deg, hva tror du da om fremtiden?

– Jeg har stor tro på at jeg vil få erstatning for alt jeg uforskyldt er påført av helseplager. Norsk pasientskadeerstatning har innstilt på at jeg får det.

Og blir jeg nyretransplantert ville jo livet begynne på nytt. Å komme meg i arbeid, være sammen med dem som bryr seg om meg og som jeg bryr meg om.

Noe mer enn det ønsker jeg meg ikke.