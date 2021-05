MDG-Lan om rasismen Hva skiller kritikken mot Lan Marie Nguyen Berg (MDG) fra kritikk mot andre kvinnelige politikere i Norge? Ingen andre har blitt kalt «vietnamesermegge». Xueqi Pang Av Publisert 02. mai, kl. 12:30 Xueqi Pang Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Den siste tiden har flere norsk-asiater stått frem med sine erfaringer med rasisme i Norge. Dette kommer i lyset av emneknaggen #StopAsianHate og en rekke drap og vold mot mennesker med asiatisk utseende både i Europa og USA. Nå vil også Berg fortelle om sin erfaring. Xueqi Pang Neste side (3) Forrige side (1)

– Bakgrunnen min har på mange måter gjort det vanskeligere. Det har vært voldsomt mye hets, kommentarer i sosiale medier, trusler og et kjør som jeg kanskje hadde sluppet hvis jeg ikke hadde vært en ung kvinne med asiatisk bakgrunn, sier byråden. Xueqi Pang Neste side (4) Forrige side (2)

MDG-Lan om rasismen: Ble kalt «guling»

Publisert: Nå nettopp

Det er ikke lenge siden Miljøpartiet de grønne (MDG)-paret Lan Marie Nguyen Berg (34) og Eivind Trædal (35) flyttet inn i generasjonsboligen som de deler med Bergs foreldre.

Selv om Berg beklager rotet og at ting ikke helt er på plass, har politikerparet likevel rukket å dekorere veggene.

FLERKULTURELL: Lan Marie Nguyen Berg sier: – Hjemme så var det stort sett pappa som lagde maten, og det var stort sett vietnamesisk mat. Mamma lagde kjøttkaker en gang i blant, men ellers så var middagen pappas domene. Foto: Xueqi Pang

Under skråtaket henger det et maleri av en østasiatisk jente. Maleriet heter «Lille Hong», og er malt av norsk-vietnamesiske Dang Van Ty.

Kunstneren kom til Norge sammen med Bergs far på 1960-tallet under Vietnam-krigen. Hun har tidligere fortalt om farens historie i et intervju med VG Helg.

les også Kjente nordmenn med asiatisk bakgrunn støtter unge norsk-asiater

«LILLE HONG»: Kunstneren Dang Van Ty har gitt VG tillatelse til å avbilde maleriet som henger på veggen til Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Xueqi Pang

Fryktet for seg selv og søsteren

Den engasjerte politikeren sliter å finne de riktige ordene når hun blir spurt om hva hun tenker om rasisme mot asiater og utenforskapet i barndommen.

Berg sier ærlig at de er ikke så ofte hun faktisk prater om det.

Likevel er det noen hendelser som sitter klarere i minnet enn andre.

En av episodene som virkelig satte en støkk i Berg, var drapet på Benjamin Hermansen (15) i januar 2001. Hermansen var ett år eldre enn henne og bodde noen hundre meter fra barndomshjemmet hennes.

Foto: Photoline

– Det fikk meg til å føle meg så utrygg og så uvelkommen i det norske samfunnet. At det var noen som kunne hate andre så sterkt at de ville drepe dem på grunn av hudfargen deres.

– I tillegg var jeg var livredd for at noe skulle skje med meg eller med søsteren min, og følte på en sorg fordi jeg forstod at vennene mine ikke hadde forutsetninger for å sette seg inn i hvordan jeg opplevde det, forteller Berg.

Byråden forteller at 22. juli og drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen i august 2019 også har preget henne sterkt. Hun beskriver terroraksjonene som «å åpne et stort sår fra barndommen».

– I hele det moské-angrepet i Bærum, så tror jeg mange har følt på at Johanne har blitt litt glemt bort. At hun faktisk ble drept av broren sin fordi hun var adoptert fra Kina. Det sier også veldig tydelig at dette er et reelt og alvorlig problem som finnes også her i Norge i dag.

DREPT: Politiet har fått styrket sin teori om at Johanne Ihle-Hansen ble drept fordi stebroren Philip Manshaus mente hun var av en annen rase. Foto: Privat

les også Moren til drepte Johanne (17): - Vi må ikke glemme

– 90 prosent norsk og ti prosent vietnamesisk

Lan Marie Nguyen Berg er oppkalt etter en blomst. Lan betyr nemlig orkidé på vietnamesisk. Selv behersker hun ikke språket.

Som barn besøkte hun farens hjem Vietnam flere ganger, og senere har hun bodd i landet et halvt år som student.

– I Norge så ble jeg stort sett spurt: «Hvor er du kommer fra?», og folk ville snakke om bakgrunnen til foreldrene mine først, og det fikk meg til å føle meg annerledes.

– Mens i Vietnam sa de: «Du er 90 prosent vietnamesisk, og ti prosent norsk», og det var fordi de var stolte, og de ville inkludere meg og ha meg med. Men jeg snakket ikke vietnamesisk og jeg kunne nesten ingenting om kulturen. Jeg var jo egentlig kanskje 90 prosent norsk og ti prosent vietnamesisk.

BUSSTUR: Berg forteller at hun husker at fremmede menn snakket med henne på bussen, for å fortelle henne om kvinner de hadde vært sammen med i Sørøst-Asia. Dette skjedde før hun ble en kjent byråd. Foto: Xueqi Pang

I Vietnam opplevde hun at det var et sterkt ønske om at hun skulle være en del av deres samfunn og en del av dem.

– Det var så spesielt at det var det motsatte jeg hadde blitt møtt med i hele livet. At jeg hele tiden måtte bevise at jeg var norsk nok.

Hun forteller likevel at det tok tid å både forstå og akseptere at hun var annerledes. Under oppveksten i Oppegård oppsøkte hun ofte plasser der hun følte hun kunne gå inn i mengden.

Istedenfor å gå turer på Kolbotn, krysset hun over til Holmlia. Der var hun i det minste ikke alene om å se «annerledes» ut. På barneskolen ble hun kalt «guling», og de andre barna lurte på hun hadde mark i matpakken, når det i realiteten bare var bønneskudd.

BESØK: Bergs første tur til Vietnam sammen med familien i 1998. De sitter i Xycloer – eller sykkeldrosjer. Foto: Privat

– Aldri skammet meg

Ifølge MDG-politikeren er det sjeldent at politikere har fire navn, og helst skal det være to, - maks tre. Det har vært snakk om hun skulle droppe «Nguyen» i fordel for bare Berg.

– Jeg har vært veldig bevisst på at jeg skal beholde Nguyen, fordi jeg mener det er viktig å vise frem at vi med asiatisk bakgrunn har også en plass i norsk politikk, og kunne bidra til kanskje få flere til å engasjere seg.

SAMMEN: Etter at hun og Trædal ble sammen har de reist til farens hjemland sammen i 2015. – Vietnam er et veldig vakkert land, og det betyr veldig mye for meg å kjenne det landet pappa kommer fra, sier hun. Bildet er fra parfymefloden i Hue. Foto: Privat

– Jeg har aldri skammet meg over den vietnamesiske siden av meg. Jeg har vært veldig stolt av pappa, som var foreldreløs og lutfattig i Vietnam, og kom til Norge og skapte seg et liv her. Jeg er veldig stolt av å ha det som en del av bakgrunnen min.

Ektemannen Eivind Trædal forteller at svigerfar ser på «Peppa Gris» med barnebarnet Ragna Mai (2) på vietnamesisk.

– Han får henne til å lære litt. Ta igjen litt tapte takter. Hun har ikke lært seg noe vietnamesisk enda, men hun er jo så vidt i gang med å lære noe norsk. Kanskje vi klarer å kjøre litt parallelt. Det er fint og koselig hvis hun kan litt vietnamesisk også, sier Trædal.

Kaller bakgrunnen sin en ulempe

– Rasismen mot de som har bakgrunn fra Afrika eller Midtøsten er så mye grovere og tydeligere i samfunnet. Kanskje det er grunnen til at rasisme mot folk fra Sørøst-Asia ikke har vært diskutert på samme måte tidligere.

LIVSERFARING: Berg tror det hadde vært lettere å komme med det budskapet hun har som politiker, om hun hadde vært en hvit middelaldrende mann. Foto: Xueqi Pang

– Kanskje har også vi, som har følt på utenforskap, rasisme eller diskriminering i oppveksten, tenkt at vi ikke burde klage når det er så mange som har det så mye verre, sier Berg.

Hun svarer ærlig og tydelig «ja», når hun får spørsmål om hun frykter at hennes asiatiske bakgrunn skal stjele oppmerksomheten fra politikken hun driver.

– Men har din flerkulturelle bakgrunn gitt deg fordeler som politiker?

– Jeg tror det dessverre har gitt meg aller mest ulemper. Jeg har ofte tenkt på om det ville vært bedre for partiet mitt om jeg hadde vært en hvit, middelaldrende mann, istedenfor en relativt ung, kvinne med litt skjeve øyne og gyllen hud.

EKTEPAR: – Jeg er veldige lite fresh nå. Jeg har kjempebustete hår og… sier Trædal til konen sin og kameraet. – Veldig søt, sier hun tilbake. Foto: Xueqi Pang

– Men du står jo for en politikk som er kan oppleves veldig inngripende i folks hverdag. Kan ikke hetsen skyldes politikken og ikke bakgrunnen din?

– Det er helt klart at MDG står en politikk som er uvant og det skaper debatt. Spørsmålet er hadde den debatten vært bedre, mer konstruktiv og mindre preget av hets og usaklige kommentarer hvis jeg hadde vært en hvit mann? Det tror jeg.

– Jeg er klar hver dag, jeg, - for å diskutere politikken til MDG på en saklig måte. At debattene i sosiale medier ofte avsporer i irrelevante kommentarer om min hudfarge, bakgrunn eller kjønn er uakseptabelt.

Ble kalt «vietnamesermegge»

I 2017 publiserte Frp-politiker Kristin Brataas en Facebook-status der hun kalte Oslos miljøbyråd for «vietnamesermegge» og «fittetryne». Brataas skrev også at Berg burde sendes til Vietnam eller Nord-Korea.

Skjellsordene kom i sammenheng av at Brataas var uenig i Bergs miljøpolitikk i hovedstaden. Selv mener Frp-politikeren at dette er «trønderske» banneord, og er en typisk «trøndersk» måte å uttale seg på.

Berg, som er født i Norge, har senere beskrevet hatmeldingen som «et gufs fra fortiden».

STOLT: Selv om det er vanlig i asiatisk kultur å bære familienavnet til far, vokste Berg opp med en feministisk mor på 80-tallet som mente at barna skulle bære kvinnens navn. Det var jo tross alt de som hadde bært fram, mente hun. Det var pappa Nguyen enig i. Foto: Xueqi Pang

– Hva følte du da «vietnamesermegge» ble brukt imot deg?

– Jeg føler ikke så mye av den type kommentarer lenger dessverre. Det er på mange måter også trist, for det skal ikke være slik at dette blir normalisert. Men hvis jeg tenker tilbake på de første årene jeg var politiker, så er det klart det gikk hardt inn på meg at det var så mange skjellsord i kommentarfeltene.

– Og jeg ble ganske provosert på tidspunktet av at dette ble forsøkt bortforklart, med at det var «trøndersk banneord», og at Frp-eren ikke kunne skjønne at uttalelsen var rasistisk.

MAMMA: Berg rydder i barneklærne til datteren. Hun er i barnehagen mens foreldrene har hjemmekontor under pandemien. Foto: Xueqi Pang

– Hva sier det om det politiske klimaet?

– I tillegg til debattklimaet i sosiale medier som er totalt uakseptabelt, har vi også en offentlig debatt der fordommer og nedvurdering av folk med innvandrerbakgrunn til tider kodes inn i pene fraser. Rasisme finnes overalt i Norge i dag og vi har fortsatt en lang vei å gå. Derfor trenger vi dette opprøret, som nå bæres frem av unge stemmer.

Lan Marie Nguyen Berg er bekymret for at et slikt ordskifte vil få unge asiatere og andre med ikke-vestlig bakgrunn til å ikke føle seg som en del av fellesskapet.

– Derfor er jeg veldig imponert over alle de som har stått frem og delt av sine historier, for det koster veldig mye å gjøre det. Og det som gjør meg forbanna er alle de som kommer ut i kommentarfeltet og vil latterliggjøre de eller avskrive det de forteller om som uviktig, fordi det er det ikke.

EIERSKAP: – Jeg er norsk og føler meg norsk, men det burde være fullstendig unødvendig å si, sier Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Xueqi Pang

Ba om unnskyldning

Til VG forteller Kristin Brataas at hun skal ha bedt om unnskyldning like etter hun innså feilen ved å kalle Berg for «vietnamesermegge».

– Jeg la meg flat, ba om unnskyldning på Facebook nesten med en gang jeg la ut det første innlegget, men det ble ikke notert noen plass, sier Brataas.

– Ville du uttalt deg annerledes i dag?

– Det var galt av meg selv. Det hele skjedde fort og galt, og var ikke noe jeg mente. Det ligger ikke hos meg å si rasistisk greier. Som sagt tidligere så har jeg halvsøsken som er halvt filippinske. Hudfarge bryr jeg meg ikke noe om, så lenge folk er snille og gode.

Kristin Brataas har ingen verv i Frp i dag.