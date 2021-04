ANALYSE: For å finne ut hvilken virusvariant noen er smittet med, må prøvene analyseres. Her ved laboratoriet ved Oslo universitetssykehus Ullevål. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

FHI har oppdaget en ny undergruppe av coronaviruset

Virusundergruppen, som ble oppdaget i Tønsberg, har en av de samme mutasjonene som den indiske varianten.

Av Yasmin Sfrintzeris

I ukesrapporten for uke 15 skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at det i mars påvist fem tilfeller med virus som har E484Q-mutasjon i spike-proteinet.

Denne mutasjonen finnes også i den indiske varianten og ligner på E484K-mutasjonen, som blant annet finnes i den sørafrikanske varianten.

I den sørafrikanske varianten knyttes mutasjonen til økt smittsomhet og unndragelse av immunitet.

FØLGER MED: FHIs Line Vold sier at de følger med på undergruppen for å plukke opp eventuell videre utvikling. Foto: Janne Møller-Hansen

Alle de fem tilfellene er påvist i Tønsberg. De er foreløpig ikke kategorisert og har derfor fått samlebetegnelsen «B. 1.1».

– Er dette den indiske varianten, eller er det grunn til å mistenke at dere har funnet en ny variant?

– Dette er ikke den indiske varianten. Da ville vi sett mutasjon L452R og de andre endringene som kjennetegner den, i tillegg til E484Q. Dette er en genetisk undergruppe av B. 1, og vi har ikke sett at denne undergruppen har fått noe videre utbredelse, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Det er altså ikke snakk om en ny variant av coronaviruset, men en ny undergruppe. Det finnes hundrevis av undergrupper.

FHI følger med på utviklingen

Det er vanskelig på peke på hvordan mutasjonene E484K og E484Q påvirker virusets egenskaper ulikt.

Mutasjonene er på samme sted i viruset, og har derfor samme nummer, forklarer Vold.

– Bokstavene angir aminosyreendring, så forskjellen her er at det er endring til to ulike aminosyrer. Ut fra publisert litteratur kan det se ut til at virus med mutasjon E484K har større endringer i egenskaper enn de med E484Q, men dette vil også avhenge av hvilke andre endringer som sees i viruset, sier hun.

Begge mutasjonene er i spikeproteinet til viruset, altså «taggene» på viruset, i området som kan ha betydning for virusets evne til å binde seg til kroppens celler.

Mutasjoner i dette området kan derfor påvirke viktige egenskaper ved viruset som smittsomhet.

– Er det andre endringer i dette viruset som kan være vesentlige?

– Ikke i henhold til det vi vet om endringene ut fra helgenomsekvenseringen (analyse for å finne mutasjoner, red.anm.), det er E484Q som er av størst interesse i henhold til vurderingene om dette nå, sier Vold.

– Henger de fem tilfellene sammen – og kan de spores til utlandet?

– Dette anses som et lukket smittekluster av mindre betydning per nå, men vi følger med for å plukke opp eventuell videre utvikling, sier Line Vold.