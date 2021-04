STREKKER SEG MOT SPERREGRENSEN: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og nestleder Ingelin Noresjø vender seg til barnefamiliene i håp om å finne nye velgere. Foto: Helge Mikalsen

Mer lek og valgfag i KrF-skolen: Vil endre første og siste skoleår

KrF vil endre grunnskolen i begge ender: I sitt nye valgprogram vil partiet omgjøre førsteklassen til en førskole med hovedvekt på lek. På slutten legger KrF til et 11. frivillig skoleår med mye valgfag.

– Det er store variasjoner i tilbudet i første klasse. Det er for mye stillesitting for de aller minste barna. Vårt svar på det er å endre første skoleår til det vi kaller en førskoleklasse med mer lek, og da gjerne utendørs, sier KrF-leder og barneminister Kjell Ingolf Ropstad til VG.

KrF var aldri noen varm tilhenger av seksårsreformen med skolestart for seksåringene.

Skolereformer

Foran KrFs landsmøte som starter torsdag tar Ropstad til orde for ut flere endringer som partiet ønsker å gjøre i grunnskolen:

En førsteklasse med mindre undervisning og fag i klasserommet, og bedre tilpasset de barna som ikke er klare for stillesitting og undervisning i klasserommet.

En fleksibel skolestart, hvor det er mulig å sende småbarna til skolen både ett år tidligere og ett år senere enn resten av årskullet.

Et frivillig påbyggingsår mellom ungdomsskole og videregående skole, et 11. skoleår som KrF vil legge til videregående opplæring.

Brannslukking

– Det 11. skoleåret er brannslukking, sier Ropstad.

Han viser til forsøk som er gjort både i Drammen og Oslo med et påbyggingsår etter ungdomsskolen.

– Av dem som går ut av ungdomsskolen med svakest karakterer, er det bare en tredel som klarer å fullføre videregående, legger han til.

KrF-lederen ser for seg et skoleår med halvparten av timene i basisfagene norsk, matematikk og engelsk for å styrke elevens faglige grunnlag.

– Den andre halvparten skal være valgfag, der elevene har spesielle interesser. VI tror at et kan motivere mange flere til å modnes, og etter hvert sette dem i stand til å fullføre videregående, sier KrF-lederen.

KrFs «drømmeregjering»

Høsten 2018 var KrF nær å revne på midten i valget mellom regjeringsalternativene. Eks-leder Knut Arild Hareide tapte, mens Kjell Ingolf Ropstad og hans fløy fikk det knappest mulige flertall for å forhandle seg inn i Solberg-regjeringen hvor «erkefienden» Frp også var med.

Men ett år senere marsjerte Frp ut. Solberg regjerte videre med KrF og Venstre - altså KrFs «drømmeregjering»:

– Dette er sentrum-høyre regjeringen som vi har gått til valg på helt siden 2005. Derfor går vi til valg i år også på å fortsette i denne regjeringen. Og når KrF kommer til, merkes det godt i familiepolitikken, sier Ropstad.

En av partiets største seire i regjeringsforhandlingene, var økningen i barnetrygden som kommer til utbetaling i 2021.

HEISEN GÅR OPP? ELLER NED? KrF har etablert seg godt under sperregrensen på VGs partibarometer de siste månedene. Men Kjell Ingolf Ropstad og Ingelin Noresjø vil gjerne fortsette i Solberg-regjeringen etter valget. Han er barneminister, hun er statssekretær i Samferdselsdepartementet. Foto: Helge Mikalsen

3,2 prosent i april

KrFs gjennomsnittlige oppslutning på målingene har hittil i år ligger godt under fire prosent. På VGs partibarometer for april oppnådde KrF 3,2 prosent. Dersom det blir valgresultatet, erstattes Solberg-regjeringen av et rødgrønt flertall, og KrF får to mandager på Stortinget: Ropstad fra Agder, og nestleder Olaug Bollestad fra Rogaland.

Gratis for barn nummer tre

KrF har valgt familiepolitikken og eldrepolitikken til sine hovedsatsinger foran 2021-valget. Det blir hovedsakene på partiets digitale landsmøte torsdag, fredag og lørdag.

KrF-Nestleder Ingelin Noresjø ligger an til å få landsmøtets støtte til å programfeste søskenmoderasjon for barnehage og SFO – og dermed premiere familier som får tre eller flere barn:

– Mange oppgir økonomien som årsak til at de ikke får mer enn ett eller to barn. Nå foreslår vi søskenmoderasjon på tvers av barnehagen og SFO, sier Noresjø.

Her går KrF inn for gratis barnehageplass og SFO-plass for barn nummer tre og oppover. I dag kan tre barn i barnehage og SFO koste familien rundt 10 000 kroner i måneden.

– Jeg fikk selv tre barn i løpet av fire år, og i en periode var alle tre i barnehagen samtidig, sier KrF-nestlederen.

– Nå er de tenåringer og det koster også. Men nå har vi langt bedre økonomi enn da de var små og var i etableringsfasen med ny bolig og lav ansiennitet på jobb. Mange stopper etter barn nummer to av rent økonomiske årsaker, sier hun.

Flertallet i programkomiteen vil også skrote tredelingen av foreldrepermisjonen; De vil i stedet gi 10 uker til far, og så la resten av permisjons-uttaket bestemmes av familiene selv.

Firkantet

– Ordningen med tredeling av permisjonen er altfor firkantet. Det er viktig at far er til stede i barnets første levetid. Men for noen funker det bare ikke, når det er maksimalt 31 uker permisjon igjen for mor. Og så er det mange som ser at far ikke kan ta ut så mye perm som dagens modell forutsetter, sier Kjell Ingolf Ropstad.

KrF vil utvide foreldrepermisjonen med fire uker, heve barnetrygden ytterligere, øke engangsstønaden ved fødsel, og videreføre kontantstøtten. På toppen av det legger KrF en ekstra uke med fri etter fødselen for far.