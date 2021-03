BEKLAGET: Statsminister Erna Solberg har flere ganger beklaget at hun og ektemannen trolig brøt corona-regler i vinterferien. Foto: Privat

Politiet fortsetter etterforskning av Solberg over påske

Erna Solberg og ektemannen har status som mistenkt for brudd på corona-regelverket etter å ha samlet 14 personer til middag og sushi på hotellrommet på Geilo i vinterferien.

Sør-Øst politidistrikt fredag opplyse at avgjørelsen kommer etter påske, i saken om mulig brudd på smittevernforskriften etter statsministeren og hennes families besøk på Geilo.

– Politiet behøver mer tid til å gjennomgå alle sider av saken, opplyser politiinspektør Per Morten Sending, påtaleleder for Buskerud i Sør-Øst politidistrikt.

Han skriver videre at de sentrale avhørene i saken er foretatt, men at det fremdeles gjenstår noen oppgaver før en påtalemessig beslutning kan fattes.

– Saken har nødvendig prioritet, men vi trenger litt mer tid, og ser derfor at vi vil komme tilbake til dette etter påske. Politiet ønsker ikke nå å uttale seg om detaljer i etterforskningen.

Risikerer 20.000 kroner i bot

Tirsdag bekreftet politiet at de hadde startet avhør med statsminister Erna Solberg for mulig brudd på smittevernloven. Solberg og ektemannen skal ved to ulike anledninger ha samlet flere personer i en leilighet på Geilo, blant annet for å feire 60-årslaget hennes.

Beklaget

Så langt er det ikke tatt ut siktelser i saken. Statsministeren og hennes ektemann har status som mistenkt, for brudd på corona-forskriften. Bøter for slike forhold ligger på opp til 20.000 kroner.

I et lengre Facebook-innlegg skrev Erna Solberg selv om feilene hun begikk på fjellet, blant annet da de var 14 familiemedlemmer i én leilighet på hotellet:

– Det er fire for mange. Vi skulle ikke hatt det sånn, og jeg burde stoppet det. Jeg gjorde ikke det, og kan bare si beklager, skrev Solberg.

Det var NRK som avslørte saken, som vakte stor oppsikt og sinne blant mange nordmenn som har jobbet hardt for å følge lover og regler det siste året og avlyst egne arrangementer.

Eksperter uenige

VG har tidligere intervjuet flere privatpersoner som har fått politiet på døra og store forelegg, fordi for mange var samlet hos dem.

Saken kjerne for Solberg er to feiringer av Solbergs 60-års dag på Geilo i vinterferien:

Fredag 25. februar hadde Solberg-familien bestilt bord på restauranten Hallingstuene. Til sammen 13 personer var til stede. Ifølge statsministeren selv var de fordelt på tre ulike bord, og satt med god avstand. «Vi trodde at denne middagen var innenfor regelverket, men det var det ikke», skrev statsministeren, som ikke selv var til stede på denne middagen fordi hun måtte til Ullevål sykehus.



Lørdag 26. februar var Erna Solberg og 13 familiemedlemmer samlet i en leid leilighet for å spise sushi. «Planen var at alle skulle komme og forsyne seg, og så fordele seg på de to leilighetene igjen. Men istedenfor ble alle værende i vår leilighet», skriver statsministeren.

Eksperter har den siste uken diskutert om corona-forskriften og andre regler har vært klare nok, og om Solberg og Finnes kan gis forelegg sammenkomstene på Geilo.

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, har ment at statsministeren også kan straffes for familiens restaurantbesøk fredag, selv om hun ikke var til stede.

JUSPROFESSOR: Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen. Foto: Rune Sævig

– I utgangspunktet er det tilstrekkelig at hun er innforstått med at det skal arrangeres bursdag og at dette er i strid med reglene. Hvis hun vet at ektemannen trommer sammen en bursdagsmiddag på restaurant, så er den vanlige strenge normen at hun må si «nei, Sindre, det gjør vi ikke», sa jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen til VG torsdag.

Over fjellet, ved Universitetet i Oslo, er jusprofessor Alf Petter Høgberg helt uenig. Han mener at restaurantbesøket ikke omfattes av forskriften.

– Dersom man anser restaurantbesøket som et arrangement, ville medvirkningsansvar vært naturlig. Slik jeg har fått opplyst saken, er imidlertid ikke restaurantbesøket noe annet enn et restaurantbesøk, og et restaurantbesøk er ikke et arrangement uten videre, sier Høgberg.

Katrine Holter, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen sa til VG på generelt grunnlag, at det nok ikke finnes en helt klar konklusjon med to streker under svaret. Covid-19-forskriften bærer preg av hastverksarbeid, og det er ikke alltid like klart hva som er straffbare «arrangement».