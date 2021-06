BEKYMRET: Næringsminister Iselin Nybø (V) frykter konsekvensene dersom Trygve Slagsvold Vedum får det som han vil i EØS-spørsmålet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Næringsministeren om Vedums EØS-planer: − Kan sette tusenvis av norske arbeidsplasser i fare

Næringsminister Iselin Nybø (V) mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er naiv når han vil skrote dagens EØS-avtale.

Av Ylva Schwenke

Publisert: Nå nettopp

Trygve Slagsvold Vedum er tydelig på at han vil vrake EØS-avtalen slik den står i dag, mens Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker å beholde avtalen. Næringsminister Iselin Nybø (V) mener at uenigheten på rødgrønn side skaper stor usikkerhet.

– Dette kan potensielt sette tusenvis av norske arbeidsplasser i fare, hevder Nybø.

Hva er EØS? EØS står for det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

EØS-avtalen er en handelsavtale mellom medlemslandene og omfatter handel med varer, investeringer, bank- og forsikring, kjøp og salg av tjenester og rett til å ta arbeid, studere og bo i andre land i området.

Avtalen omfatter EU-landene, samt Norge, Island og Liechtenstein.

Avtalen ble signert i Portugal i 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994. Vis mer

Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at «du ikke ser Arbeiderpartiet i regjering uten at EØS ligger til grunn». Denne EØS-garantien hevder Nybø nå står i fare.

– Vedum ser på Aps uttalelse som «en spissformulering». Det er tydelig at han ikke tar Jonas på alvor.

Arbeiderpartiet som eneste forsvarer

I VGs siste nasjonale måling 15. juni på Sp på 18,2 prosent og SV på 8,2 prosent. Begge partier har i sitt handlingsprogram at de ønsker å erstatte EØS-avtalen. Arbeiderpartiet kom ut som største parti med 23,5 prosent.

– Jeg tror på Jonas, men jeg tror også på Trygve når han sier at han vil ta Norge ut av EØS. Situasjonen nå er annerledes enn for åtte år siden, da Ap var mye større og kunne diktere mer. Vi er i en situasjon der Senterpartiet og SV kan komme i regjering sammen med Arbeiderpartiet, som da blir EØS-avtalens eneste forsvarer, sier Venstre-toppen.

– Vedum har en naiv tilnærming

– Velgerne ser ut til å være mer enige med Senterpartiet enn med Venstre?

– Ikke når det kommer til EØS-avtalen. Der har Trygve en utfordring blant egne velgere. Sp-velgere flest ønsker å bli i EØS. Det har vi målinger på, sier Nybø.

Hun viser til en undersøkelse gjort av Sentio i 2020.

Nybø mener Vedum ikke er tydelig på konsekvensene av å melde seg ut og forhandle frem nye avtaler, og uttrykker bekymring for eksporten fremover.

– Han har en naiv tilnærming til dette. EU er vårt viktigste marked. Vi kan se på utfordringene Storbritannia har hatt. Vi har rapporter som viser av to og tre bedrifter rammes av mer papirarbeid og mer byråkrati. Det er ingen avtaler vi kan gjøre som kan erstatte EØS-avtalen, sier Nybø.

Dette begrunner næringsministeren med at en frihandelsavtale er en statisk avtale, mens EØS-avtalen bunner i et regelverk som gjør at endringer kan skje sømløst.

– Hovedproblemet med dette er usikkerheten som skapes. Det viktigste vi må gjøre nå er å øke eksporten og skape arbeidsplasser, avslutter næringsministeren.

Vil ha gode avtaler – men med eller uten EØS?

Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke å beholde EØS-avtalen slik den står i dag. Sp-lederen sier at han vil ha bedre avtaler og at de skal gjøres med EU-landene.

– Vi vil forbedre avtalene med EU. Det viktigste for oss er mest mulig nasjonal kontroll av energipolitikken og at vi vil stoppe maktoverføring av norsk jernbanepolitikk til EU, sier Vedum.

ØNSKER FORBEDRING: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er Norges tredje mest populære statsministerkandidat. Han sier at om Sp kommer i regjering vil de føre en veldig aktiv europapolitikk, og jobbe for et godt forhold til Norges naboland. Foto: Terje Bringedal

Han legger til at han vil at handlingsrommet til å lage nye avtaler bør brukes mer enn det gjør i dag.

– EUs avtaler i Norge er under utvikling hele tiden. Vi ønsker å styrke norsk industri og våre arbeidsplasser. Venstre ønsker å melde oss inn i EU, men det er ikke et er-lik-tegn mellom EU og EØS, som noen tenker. Norge er ikke medlemmer av EU, og derfor kan vi og ønsker å forhandle fram bedre avtaler.

Vedum legger også til at han tar Støre på alvor:

– Men vi har forskjellige meninger og ulike syn på norsk EU-medlemskap.

Ap-nestleder: – Nybø kan senke skuldrene

Jonas Gahr Støre var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag kveld. Ap-nestleder Bjørnar Skjæran mener saken tyder på at desperasjonen har bredt seg i Venstre og regjeringen, men sier at Nybø kan senke skuldrene.

– Vi har gjort det tydelig at Ap ikke vil sitte i regjering som ikke legger EØS-avtalen til grunn, sier nestlederen.

– Det er interessant at Sp har rygget, og nå snakker om å forhandle fram en annen avtale uten å si opp EØS-avtalen. Folk kan selv vurdere sannsynligheten for at det er mulig å forhandle fram en annen avtale, mens man har en avtale som allerede er der, sier Skjæran.