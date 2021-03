Festen er avlyst

Det blir ikke mye rai-rai og dans på bordene i år. For «afterski-Norge» ender påsken i tung bakrus.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Før den corona-torpederte høytiden har VG har tatt pulsen på noen av de største og mest kjente utfartsstedene:

Hafjell, Golsfjellet, Trysil, Norefjell og Narvik.

Tusenvis av liter øl må kastes. DJ-ene skrur av anlegget. Og after ski-klassiker på Norefjell skal rives.

Et av landets mest kjente afterski-steder – Gaiastova på Hafjell – har redusert bemanningen i påsken fra 80 ansatte til tre. Dette er ikke en skrivefeil.

– Nei, vi har redusert fra 80 til tre. Pluss meg og min kjære, sier daglig leder Steffen Eggesvik til VG.

Utestedet på Hafjell har tapt stort på pandemien og smitteverntiltakene til regjeringen, til tross for at det har mottatt cirka én million kroner i offentlig krisestøtte.

– Omsetningen har gått ned med 40 millioner, og vi har et tap på fem millioner, sier Eggesvik.

Nå må han også kaste ølet som var kjøpt inn for påsken.

– Vi kommer til å måtte kaste omtrent 1500 liter, konstaterer han.

For å dekke det økonomiske tapet under pandemien har han nå satt sitt eget hus på spill.

– Jeg er en liten aktør og eier 66 prosent av driftsselskapet her. Jeg er ikke en holden mann. Hvis jeg ikke får en god sesong neste år, er jeg personlig ruinert.

Foto: helge

Alkoholsalget er halvparten

– Vi er sjakk matt, sier daglig leder Per Christian Nilseng ved Pellestova på Hafjell til VG.

Det lille hotellet har 39 rom. 15 av dem ble avbestilt samme kveld som regjeringen la frem coronatiltakene som gjelder for påsken – og som inkluderer skjenkeforbud.

– Vi er normalt fullbooket flere måneder i forveien, så for oss er dette begredelig. Vi taper ganske mye på dette her. Alkoholsalget står for nesten halvparten av dagsomsetningen, sier Nilseng.

Ettersom det er 14 dagers varslingsfrist for permitteringer, og bedriften står for lønn for sine ansatte de ti første dagene av en permittering, kom regjeringens tiltak også for sent til at Nilseng kunne spare lønnsutgiftene i påsken.

Pellestovas vinkelner Nemo Baljak har brukt de siste dagene til å lese seg opp på alkoholfrie viner.

– Vi prøver å være positive og har funnet åtte alkoholfrie viner som vi har byttet med våre ordinære på menyen, så gjestene skal i det minste få et glass vin til maten, selv om de kanskje ikke blir lykkelige av den, sier Baljak til VG.

Han er stolt av vinkjelleren til Pellestova, og spesielt utvalget av Bordeaux- og burgundervin, men disse flaskene får ingen nyte godt av nå.

– Det gjør meg trist. – Det er som å kjøre en Ferrari i 30 km/t.

– Vi gjorde alt vi kunne her, for å følge retningslinjene og avstandene, og det ville ikke ha forandret mye om vi serverte vin, mener Baljak.

40 prosent belegg

Et sikkert tegn på at påskefesten uteblir, er at de største hyttene står tomme.

– Vi taper noen millioner på det. Eksakt hvor mange har vi ikke turt å regne på ennå, sier daglig leder Irene Lien hos Hafjell Resort.

Lien og kollega Bjørn Olav Sunde tar VG med inn i en av storhyttene.

I påsken leies storhytta normalt ut for 89.000 kroner per uke. Nå står den tom.

Hafjell Resort har permittert rundt 30 ansatte og ligger på rundt 40 prosent belegg på de mindre hyttene denne påsken.

– Festen er avlyst, sier Lien.

– Men jeg tror likevel at mange trenger å komme seg vekk og nyte fjellet.

Taper opptil 1,5 mill.

På Golsfjellet ligger gigantiske Storefjell Resort Hotell med sine 30.000 kvadratmeter. Her er det blant annet lekeland, svømmebasseng, konserthaller, pianobar og nattklubb.

– Vi har en takeaway ved alpinbakken som vi holder åpent. Hotellet er stengt, forteller hotellvert Andreas Nibstad.

80 ansatte er permittert.

– Det koster oss én til halvannen million kroner når vi må permittere. Vi kunne tatt større risiko og bidratt med å ta mer av belastningen fra staten og Nav – om vi fikk større forutsigbarhet. For hver tiende ansatte vi permitterer, ryker 250.000 kroner. Det er for stor risiko.

Trøst hos mor

I Oslo sitter DJ-en Thomas De Kinder Haakonsen, som også er bookingansvarlig for partyDJs.no og deres rundt 20 DJ-er. Han jobber normalt på Geilo og i Hemsedal i påsketider.

– Jeg har fast jobb ved siden av, så jeg er heldig sånn sett, men det er et betydelig beløp som er borte og vi får ingen kompensasjon fra staten, sier Haakonsen til VG.

Han er misfornøyd med mangelen på støtte fra myndighetene.

– Da tenker jeg på alle DJs musikere, utesteder, restauranter, alle kreative yrker hvor folk samles. Jeg er ikke særlig imponert.

Fjorårets påske var den første han hadde fri på rundt ti år. Årets påske blir den andre.

– Jeg tror jeg skal besøke min mor på Kapp i stedet.

– Driver russisk rulett

I Trysil skulle daglig leder Tommy Åsheim vanligvis ha opptrådt med mikrofonen foran et svett, hoppende menneskehav inne på Restaurant Laaven. Men heller ikke denne påsken får han feste med gjestene på det populære afterski-stedet.

– Vi har vanligvis tre dager med skikkelig trøkk her. Påsken er jo høydepunktet gjennom hele året, sier Åsheim.

– Det å drive afterski og party var nesten dødt i utgangspunktet. Og nå ble det bare enda verre. Det kjennes utrolig trist at vi mister enda en påske.

Afterski-entertaineren mimrer tilbake til påsken 2019.

Laaven har en omsetningssvikt på 90 prosent – og har tapt rundt 19 millioner kroner dette driftsåret.

– Regjeringen burde vist mer ansvar og stengt oss helt ned. Dette er bare seigpining. Nå taper vi enda mer på å holde åpent. Det virker som regjeringen driver russisk rulett med reise- og utelivsbransjen, mener Åsheim.

Han har drevet stedet i snart 20 år. Til tross for mye hard festing gjennom årene har han aldri følt seg så sliten som nå.

– Det var en tung beskjed å få. Jeg har vært langt nede, sier han om den siste nasjonale skjenkestoppen.

Men Tommy Åsheim ser lyst på 2022.

– Det skal bli en gledens dag å stå her foran tusen mennesker når dette er ferdig. Da trenger nok folk en fest.

På toppen av Norefjell ligger en stue med utsikt over hele fjellet. Etter klokken 16 hver påske går stedet fra rolig lunsjplass til knallhard afterski. Men ikke i år.

Etter 21 år må Norefjellstua nå stenge dørene for godt. Over påsken rives bygget.

– Det har vært en katastrofe siste delen av fjoråret og nå. Dette har vært greia mi i alle år. Det blir ganske stusslig, det du sitter igjen med etter to sånne corona-sesonger, sier daglig leder Morten Bråten.

Nå skal det bygges utleieenheter på tomten hvor det pleide å flomme øl. Bråten hadde akkurat fylt på tanken før påsken, men nå går hundrevis liter øl i vasken.

– For min del kunne jeg ikke drive under disse forutsetningene. Jeg føler ikke akkurat at jeg er blitt godt tatt vare på – kompensasjonsordningene har ikke vært bra, mener Bråten.

De to siste sesongene har Norefjellstua tapt rundt tre millioner kroner. Nå er det kroken på døren.

– Det er kjempetrist. Jeg har møtt mange koselige folk og hatt mye moro.

Avlyste tidlig

– For oss er det jo veldig naturlig å servere alkohol til maten, sier daglig leder ved Narvikfjellet, Jim Ove Johansen.

Gondolen i bakken leder helt opp til restauranten på toppen av fjellet.

Det er her mangelen på påskeglade gjester merkes mest:

Foto: NARVIKFJELLET

Narvikfjellet har også opplevd store tap.

– De nye restriksjonene gjør det ikke akkurat enkelt. Det er krav om én meters avstand, men anbefalt to. Vi etterlever det så godt det lar seg gjøre.

Afterski i høytiden hadde de allerede bestemt seg for å avlyse da stedet åpnet i vinter.

– Påsken er et høydepunkt for alle afterski-destinasjoner, men vi er glade for at vi bare får holde åpent. Spesielt med fjoråret friskt i minne, da vi var helt nedstengt, sier Johansen.

Foto: NARVIKFJELLET

– Nå må vi legge til rette for uteservering og andre ting enn alkohol. Så håper jeg alle kan ha et vanlig skiår snart. Det er ikke helt heldig, det her.

«Pandemi-restauranten»

Tilbake på Hafjell: Mens mange hoteller, barer og restauranter holder stengt i påsken, er det åpent helt på toppen, hos den splitter nye restauranten Vidsyn.

Vidsyn åpnet i november – og har altså ikke opplevd noe annet enn pandemi.

Restauranten har fått få avbestillinger, men kjører på grunn av skjenkeforbudet lavere bemanning enn planlagt.

– Vi gjør det beste ut av det, sier daglig leder Mona Godø.

– Vi har jo ikke drevet under andre regimer enn dette, sier eieren Johannes Nermo.

– Meteravstander, kohorter og grupper på mindre enn ti – som det er noen som glemmer – alt dette kan vi. Smittesporing er vi også nøye på.

Han ser seg rundt i det store og folkefattige lokalet.

- Ingen skal fortelle meg at dette er årsaken til smitteoppblomstring.