STUDENT: Det er populært å bli sykepleier. Mats Christian Styren (23) er en av dem som skal studere til høsten. Foto: Privat

Vanskeligere å bli sykepleier: − Bra det er flinke folk

Mats Christian Styren er en av 8100 kommende studenter som har fått tilbud om plass på sykepleien til høsten. Poenggrensen for å komme inn på utdanningen fortsetter å stige.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Helsefagene er svært populære blant årets søkere til høyere utdanning. Innenfor denne retningen er det sykepleieutdanningen som har flest søkere. Nesten én av ti ønsker denne utdannelsen, men ikke alle som søker kommer inn.

Populariteten til studiet har nemlig gitt høyere poenggrenser.

Aller vanskeligst er det å komme inn på sykepleieutdanningen ved Universitetet i Tromsø. Der er poenggrensen 59.

I tabellen under kan du se listen over hvor det er vanskeligst å komme inn på utdanningen:

(Ordinær kvote først, førstegangsvitnemål i parentes)

Tromsø, Universitetet i Tromsø – 59.0 (52.9)

Sandvika VID vitenskapelige høgskole – 56.8 (40.5)

Lovisenberg diakonale høgskole – 55.7 (49.0)

Trondheim NTNU – 54.8 (51.1)

Elverum, deltid Høgskolen i Innlandet – 54.3 (39.0)

Bergen, høst Høgskulen på Vestlandet – 54.1 (50.5)

Tynset, deltid Høgskolen i Innlandet – 53.7 (33.8)

Sandnessjøen VID vitenskapelige høgskole – 52.3 (43.3)

Kristiansand Universitetet i Agder – 51.7 (48.4)

Bergen VID vitenskapelige høgskole – 51.2 (47.5)

Oslo OsloMet – 50.6 (45.6)

Kjeller OsloMet – 49.2 (43.0)

Levanger NORD – 49.0 (45.3)

Oslo VID vitenskapelige høgskole – 48.6 (42.1)

Grimstad Universitetet i Agder – 48.6 (45.2)

Slik regnes poengsummene ut For å søke på universitet og høgskoler i Norge kan du søke med førstegangsvitnemål eller i ordinær kvote. For å regne ut poeng for førstegangsvitnemål tar du gjennomsnittet av karakterene dine på videregående skole og ganger med 10. Så legges ulike tilleggspoeng til. + realfagspoeng + språkpoeng + kjønnspoeng + poeng for opptaksprøver = Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål) For å regne ut poengene i ordinær kvote tar du skolepoengene og legger til: + tilleggspoeng (folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste, fagskole eller høyere utdanning) + alderspoeng = Konkurransepoeng (ordinær kvote)

Kilde: Samordna opptak Vis mer

Rekordmange har fått tilbud om studieplass i høst. Øverst på listen over alle studier er det medisin ved Universitetet i Oslo som har høyest snitt, med hele 69,5.

– Mange muligheter

Mats Christian Styren (23) skal studere for første gang i høst. De siste årene har han bodd i Oslo, og nå gleder han seg til å komme i gang med studiene. I høst begynner han på sykepleierutdanningen ved OsloMet.

Etter at han var ferdig med videregående har snittet for sykepleien steget i hovedstaden. Styren begynte å se på poenggrensen for å komme inn allerede i fjor.

– Snittet har gått opp. Det er jo forskjellige måter å måle folk på – men det er jo bra det er flinke folk som skal jobbe som sykepleiere, sier Styren til VG.

Han valgte sykepleien fordi han mener det er en sikker jobb hvor det alltid er behov for folk.

– Det er mange muligheter og forskjellige ting man kan jobbe med. Jeg liker å jobbe med folk og er kanskje mer praktisk anlagt.

SVAR: Denne uken fikk søkere til høyere utdanning svar på Samordna opptak. Flere opplevde at snittet økte fra i fjor. Fristen for å takk ja til tilbudt plass er lørdag. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

– Snittet har steget veldig, men jeg var ganske sikker på at jeg skulle komme inn i år uansett, sier Styren.

– Hva tenker du om at det har økt så mye?

– «Coronakullet» drar opp snittet mye, men det er synd på begge parter. De som har gått ut av videregående nå har mistet mange skoletimer og vært mye hjemme, men det er dumt for det andre kullet også.

– Gledelig at det er flere søkere

Antallet som søker seg inn på sykepleien på har vært økende forteller fungerende rektor ved OsloMet, Nina Waaler.

– Vi har en satsing på utvikling og kvalitet på sykepleierutdanningen vår. Det er veldig gledelig at det er flere søkere. Vi har lange ventelister og vi får fylt opp studieplassen med veldig gode kandidater.

REKTOR: Fungerende rektor ved OsloMet, Nina Waaler, er glad for å kunne ta i mor nye studenter i høst. Foto: Heiko Junge, NTB

Waaler forteller at universitetet har lyst til å utdanne flere sykepleiere, men at det er utfordringer.

– Vi kunne gjerne tatt inn flere studenter, men utfordringer vår er praksisplasser. Vi trenger gode og flere plasser, noe vi har påpekt for departementet.

Studentleder i Norsk Sykepleierforbund, Edel Marlèn Taraldsen, er glad for at flere søker seg til sykepleien.

– Det er et tross alt et mangel på 7.000 sykepleiere i Norge, sier hun.

Taraldsen er enig med Waaler om at det er en utfordring med gode praksisplasser for studentene. Halvparten av utdanningen er obligatorisk praksis.

Utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier til VG at regjeringen har jobbet for flere praksisplasser i kommunene og blant private helseaktører.