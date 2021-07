STUDENTFRIERI: Statsminister Erna Solberg (H), stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim presenterer Høyes løfter til studentene utenfor NTNU i Trondheim. Foto: Terje Bringedal, VG

Her er Høyres løfter til studentene – Vil gi arbeidserfaring til alle

TRONDHEIM (VG) Statsminister Erna Solberg (H) lover flere psykologer, sommerstudier og arbeidserfaring for alle studenter – dersom regjeringen blir gjenvalgt.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er så gammel at det het vekttall og grunnfag da jeg studerte, sier Erna Solberg (H).

Denne uken sparker Solberg i gang valgkampen for fullt i med en rundtur i Trøndelag – og det hun snakker om er det som nå heter studiepoeng og årsenhet.

Sammen med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth, lanserer Solberg Høyres ferske valgløfter til studentene utenfor NTNU i Trondheim.

Hvis løftene blir innfridd, kan det bety store endringer i hverdagen for mange studenter.

Fem løfter

I sitt nye frieri til studentene lover Høyre:

Flere psykologer og rådgivere til studentene.

Å lovfeste en plikt til å drive faglig oppfølging av studentene.

At alle studenter skal få prøve seg i arbeidslivet i løpet av studiene. Det vil si alle universiteter og høyskoler må inkludere et tilbud om arbeidspraksis i alle studier – som skal gi studiepoeng.

Heldigitalisere universiteter og høyskoler innen 2025 og innføre krav om at offentlige universiteter og høyskoler skal legge ut forelesninger gratis

Åpne opp for mer sommerstudier

LØFTER: Erna Solberg på besøk hos NTNU i Trondheim. Foto: Terje Bringedal

Arbeid til alle

Asheim forteller at målet med krav om arbeidserfaring på alle studier er å koble arbeidslivet og studier mer sammen.

– Jeg tror mange studenter opplever at utdanningen er skilt fra det arbeidslivet de skal ut i når de er ferdig. Vårt mål er at alle studenter skal ha en periode ute i arbeidslivet, uansett hva de studerer, sier Asheim.

– Så studenter som går på teoretiske studier, som historie, skal også få arbeidserfaring i løpet av studiet?

– Ja. På historie kan det være helt relevant at du jobber på museum, med formidling eller arkivering, sier Solberg.

Hun understreker at Høyre ikke ønsker at det skal være obligatorisk for studenter å prøve seg i arbeidslivet under studiet, men at alle skal få et tilbud om det.

TRIO: Statsminister Erna Solberg, forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth. Foto: Terje Bringedal

Vil ikke oppgi antall

Selv om Høyre lover flere psykologer og rådgivere, vil ikke partiet gi et tall på hvor mange det er snakk om. Solberg sier det er vanskelig å gi et antall.

– Kan dere si noe om omfanget? Er det snakk om fem flere eller 50 flere psykologer?

– Man trenger et tilbud på hvert enkelt studiested – og det må være et tilbud det ikke er lange køer til. Så du snakker om flere enn fem. De færreste steder i dag har nok et ordentlig tilbud, sier Solberg.

– Så studenter flest vil merke at psykologtilbudet blir bedre?

– Ja, sier Solberg, Lønseth og Asheim i kor.

Sommerstudier

Asheim sier satsingen på sommerstudier innebærer at flere studier kan gå over trimestre der man kan ta studiene på halvannet år.

– Det er et paradoks at vi har svære bygninger med flinke fagfolk som er stengt i to måneder. Det finnes en hel del studenter som kunne tenke seg å bli fortere ferdig og bruke sommeren til undervisning, sier Asheim.

FELLESBILDE: Youssef Aldabak (elektroingeniørstudent ved NTNU) og Shaima Ghannoum (VGS-elev) fikk ta bilde sammen med statsministeren. Foto: Terje Bringedal

Vil ikke tallfeste studiestøtte-økning

– Det du ofte får høre fra studentene er at de sliter med økonomien og at studiestøtten ikke strekker til for å dekke utgiftene. Er det ikke egentlig der dere bør sette inn støtet ved å øke kjøpekraften til studentene?

– For studentene er det også viktig at utdanningen deres er relevant, og derfor er det viktig med de faglige kravene vi stiller, sier Solberg.

Statsministeren viser til at det også er viktig å gjøre ting med studiestøtten – og sier at regjeringen i løpet av de åtte årene både har utvidet studiestøtten fra ti til elleve måneder og har økt studiestøtten med mer enn prisstigningen.

De neste fire årene lover hun at partiet vil fortsette med å øke studiestøtten med mer enn prisstigningen – og å bygge flere studentboliger.

– Hvor mye vil studiestøtten økes med Høyre?

– Vi kan ha et løfte om å øke den mer enn prisstigningen, men vi kan ikke tallfeste det. Men vi har altså økt den betydelig mer enn under den rødgrønne regjeringsperioden, svarer Solberg,