Boksmangel over hele verden Pandemien har sørget for at vi drikker mer fra boks, og mindre på barer og restauranter. Det merker bryggeriene godt. Nå er det mangel på aluminiumsbokser over hele verden. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 09. juli, kl. 15:59 Illustrasjonsfoto / VG Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Mangelen på bokser å tappe øl, cider, brus og annen drikke på kan skape utfordringer for bryggeriene framover. – Det er litt kritisk, sier administrerende direktør i Aass bryggeri, Christian Aass. Aass bryggeri Neste side (3) Forrige side (1)

– Vi risikerer at det ikke blir nok emballasje til øl, forklarer Aass. Også andre drikkevarer på boks som sider, brus og energidrikk er rammet av boksmangelen. Vidar Ruud / NTB Neste side (4) Forrige side (2)

På Reddit deler brukere frustrasjon over å ikke finne favoritt-energidrikken på nærbutikken. Men risikerer vi at det blir helt tomt? Blir det en energidrikk-krise? Illustrasjonsfoto / VG Neste side (5) Forrige side (3)

Gorm Kallestad / NTB Hva frykter du mest at forsvinner fra butikkhyllene? Øl Sider Energidrikk Brus Neste side (6) Forrige side (4)

Boksmangel over hele verden

Ringnes utelukker ikke at de kan bli utsolgt for enkelte varer i perioder.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Selv om situasjonen foreløpig er under kontroll er Christian Aass i Aass Bryggeri klar på at han er bekymret.

– Vi er leveringsdyktige per nå, men det kan hende det blir endringer.

Bryggeriet leverer blant annet flere ulike typer øl og sider, og brusen «Sommerbrus» på aluminiumsbokser.

BEKYMRET: Administrerende direktør i Aass Bryggeri, Christian Aass. Foto: Aass Bryggeri

Økt etterspørsel over hele verden

Nicolay Bruusgaard er kommunikasjonssjef i Ringnes. Han forteller at det for tiden er utfordringer med bokser over hele verden.

Ringnes produserer store mengder øl, sider som «Somersby», og populære drikker som Pepsi Max og Battery, som man kan få kjøpt på boks.

– Det er krevende å få tak i bokser på det internasjonale markedet nå, sier Bruusgaard.

– Det er ikke så mange leverandører, forklarer administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier, Lars Giil.

MER SLIK: Vi er vant til store utvalg, men fremover kan det bli vanlig med halvfulle hyller. Dette bildet er kun et illustrasjonsfoto. Foto: Illustrasjonsfoto / VG

Giil forteller at det er to-tre store i verden, og at de fleste produsenter og bryggerier kjøper fra disse.

– Når boks-etterspørselen øker med nesten 20–25 prosent, slik vi har opplevd nå, slår det ut på kapasiteten til produsentene.

Hansa har selv opplevd økt etterspørsel etter drikkevarer på boks.

De få fabrikkene i Europa sørger ifølge Giil for at kapasiteten på leveranse av aluminiumsboks blir rettferdig fordelt mellom de forskjellige europeiske markedene basert på historikk og tidligere kjøp.

– Så mindre bryggerier vil ikke lide mer enn de store?

– Nei, det ser ut til at det skal gå fint.

OPPLEVER ØKT ETTERSPØRSEL: Administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier, Lars Giil forteller at Hansa Borg må produsere mer på boks for tiden. Foto: Hansa Borg Bryggerier

Kan bli utsolgt for drikkevarer

Situasjonen skal foreløpig gå fint for Ringnes også, men Bruusgaard utelukker ikke at de kan bli utsolgt for enkelte varer i perioder.

– Kan vi få en energidrikk-krise?

– Dersom vi blir utsolgt for en varelinje, kan det like godt være energidrikk som noe annet, men energidrikken vår er ikke mer berørt av boksutfordringene enn andre kategorier.

KAN BLI UTSOLGT: Kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard utelukker ikke at drikkevarer som energidrikk kan bli utsolgt i perioder. Foto: Kilian Munch

Hansa Borg produserer flere ulike typer øl og sider, blant annet det populære sommerølet Hansa Mango IPA. VG har spurt om det er grunn til å frykte Mango IPA-mangel i Norge.

– Vi klarer oss godt, men det krevet at vi er veldig «hands on» og planlegger godt gjennom hele sommeren. Det er ingen grunn til at Mango IPA skal lide noe mer av boksmangelen enn noe annet, sier Lars Giil.

– Det er ingen grunn til panikk.