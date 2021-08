SMITTET: Kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal, Carl Magnus Jensen, ble smittet av corona selv om han var fullvaksinert. Foto: Terje Bringedal

Fullvaksinert kommuneoverlege fikk corona: − Vet ikke hvor jeg har blitt smittet

Kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal, Carl Magnus Jensen, var smittet av corona uten å vite det. – Mye mindre farlig for vaksinerte, sier smittevernoverlege Preben Aavitsland i FHI.

Av Stine Slettås Machlar

Fredag var han på «Feiringsspillet» i Eidsvold og etter han kom hjem kjente han seg syk med hoste og forkjølelsessymptomer.

– Det problematiske er ikke at jeg ble smittet på et kulturarrangement, men at jeg var der som smittet uten symptomer. Så jeg vet ikke hvor jeg har blitt smittet. Det har trolig skjedd noen dager i forkant, sier Jensen til VG mandag morgen.

Da VG snakker med ham har han isolert seg i andre etasjen hjemme og formulerer informasjonsskrivet som skal sendes ut til de 200 deltagerne. Ingen må automatisk i karantene, men alle må være oppmerksomme på symptomer.

– Hovedhensikten med vaksinen er å lette sykdomsbyrden i befolkningen når du er fullvaksinert. Jeg hadde håpet å unngå å bli smittet så klart, men vi vil nok se det i tiden fremover at de fleste som får påvist smitte er vaksinerte voksne. Så det er ikke noe overraskende, men selvsagt kjipt, sier Jensen og legger til:

– Når de fleste i befolkningen er vaksinerte vil mange av dem som blir syke være vaksinerte, i og med at vaksinen ikke gir 100 prosent beskyttelse mot å bli smittet. Men vaksinen gir en god beskyttelse mot alvorlig forløp.

– Vi trenger normalisering

– Du var med å satte opp retningslinjene i forkant. Hva tenker du nå? Var det nok å begrense til 200 deltagere eller skulle det vært begrenset mer?

– Jeg tenker det er nok, og jeg tenker at vi trenger normalisering av kulturliv og andre aktiviteter. Heldigvis så har vi fått god oppslutning av vaksinen i befolkningen både i Eidsvoll og i Norge. Det gjør at man trygt kan gjenåpne selv om det vil være episoder som min nå, der hvor det blir påvist smitte etter at man har vært et sted. Da må vi bare fortsette å være flinke med smittesporingen, sier Jensen.

– Sett i ettertid skulle du ønske du ikke var der?

– Det er et veldig koselig arrangement som jeg har vært på mange år tidligere. Jeg er veldig glad for at vi fikk avholdt det i år etter det ble avlyst i fjor. Så er det en litt ironisk at jeg skulle dukke opp der ukjent smittet og det skulle bli den runden her med informasjon i etterkant.

Han ber alle teste seg om de skulle ha symptomer, og oppfordrer alle til å vaksinere seg.

– Jeg er absolutt sikker på at jeg ville vært dårligere uten vaksine. Så jeg vil på det sterkeste oppfordre de som ikke har latt seg vaksinere til å gjøre det. Det er fortsatt den eneste gode veien ut av pandemien ved å redusere sykdomsbyrden i befolkningen. Selv om det ikke gir en 100 prosent beskyttelse er det fortsatt verdt å vaksinere seg.

VIRKER GODT: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier vaksinene har god effekt. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

FHI: – Mye mindre farlig for vaksinerte

– Det er uvanlig at vaksinerte blir smittet, skriver smittevernoverlege Preben Aavitsland til VG og viser til situasjonsrapporten om corona for uke 29.

I rapporten kommer det frem at i uke 29 var 1 716 742 personer regnet som fullvaksinerte. Av disse hadde 708 personer eller 0,04 prosent fått påvist corona. Dessuten skal forløpet med sykdom være lettere for vaksinerte.

– Det er mye mindre farlig for vaksinerte enn for uvaksinerte å bli smittet, skriver Aavitsland i e-posten.

Han er enig med Jensen i at det fremover vil være størst smitte blant vaksinerte.

– Jeg er enig med kommuneoverlegen. Siden vaksinasjon ikke beskytter 100 prosent mot å bli smittet, vil vi se noen tilfeller blant vaksinerte. Når nesten alle voksne er vaksinert, kan det være at flertallet av tilfellene faktisk forekommer hos vaksinerte, sier Aavitsland og tar frem et eksempel:

– La oss si det er et selskap med 100 gjester, hvorav 90 er vaksinert. Servitøren viser seg å være smittet. Alle blir testet. Det viser seg at av de 90 vaksinerte, ble ni smittet. Av de ti uvaksinerte ble åtte smittet. Det var dermed flere vaksinerte som ble smittet.

Dermed vil risikoen være mindre for vaksinerte sier han.

– Risikoen for vaksinerte var ni av 90, eller ti prosent, Risikoen for uvaksinerte var åtte av ti, eller 80 prosent.

– Vaksinerte hadde dermed bare 13 prosent av risikoen som uvaksinerte. Det blir 87 prosent beskyttelse, konkluderer smittevernoverlegen.

Det er altså ikke nødvendig å miste tiltroen til vaksinene; de virker veldig godt.