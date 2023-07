JOBBET FOR STØTTE: Rose Jahanfarah (23) har studert statsvitenskap i Drammen de siste årene. I tillegg har hun kjempet for å få i stand den kommunale studentstøtten som leder for studentrådet i byen.

Kommuner gir tusenlapper til studenter som melder flytting

Utenbys studenter i Drammen kan få 7000 kroner på konto fra kommunen ved å melde flytting dit. Og i Volda og Bergen kan studentene få gavekort på 5000 og 2000 kommunale kroner.

Det er økonomisk gunstig for kommunene som er studiesteder at studenter melder flytting dit.

Kommunene får ekstra penger fra staten når personer som er folkeregistrert i andre kommuner melder flytting. I 2022 var innbyggertilskuddet fra staten på drøyt 26000 kroner per person i Drammen, ifølge Universitetet i Sørøst Norge.

Vinner studiestedene kampen om å fylle studieplassene med tilflytterstudenter, betyr det også inntekter til lokalt næringsliv, utleiere av studentboliger og omdømme-gevinst for universitetet eller høyskolen.

Enstemmig

Drammen huser deler av Universitetet i Sør-Øst Norge. Nylig vedtok et enstemmig kommunestyre at hver heltidsstudent som melder flytting til kommunen, skal få 7000 skattefrie kroner på konto.

Initiativet kom fra studentene. Leder av studentrådet, Rose Jahanfarah (23) liker ordningen, for å si det forsiktig.

– Ordningen er helt fantastisk, jubler studenten.

PAPIRBREDDEN: Biblioteket og Universitetet i Sør-Øst Norge er delvis samlokalisert på Papirbredden i bydelen Grønland i Drammen. Navnet kommer av at det tidligere lå papir- og cellulosefabrikker på rekke og rad langs Drammenselva.

Hun minner om at for å få støtten må studentene ha fullført minst ett studieår og ha vært folkeregistrert i Drammen like lenge.

– 7000 kroner høres kanskje ikke så mye ut. Men det er faktisk på høyde med en snitt-månedsleie for en studenthybel i byen. Støtten hjelper studenter til mer økonomisk fleksibilitet, kommenterer Jahanfarah.

Gavekort

I studentkommunen Volda i Møre og Romsdal har kommunen i tre år hatt en ordning som for noen studenter nærmest har vært en hemmelig tjeneste.

VOLDA: Høgskulen i Volda utdanner blant annet journalister og lærere i disse bygningene i sunnmørskommunen.

Studenter som melder flytting, kan motta Voldakortet til en verdi av 5000 kroner - til kjøp av varer og tjenester i sunnmørskommunen.

I kommunestyret i juni ble ordningen evaluert og viderført.

Men en student som ikke kjente noe særlig til ordningen før vedkommende fikk henvendelse om å vurdere den, bemerket ifølge saksdokumentene at ordningen var ukjent:

– Jeg visste ikke om ordningen før jeg fikk epost om denne undersøkelsen, og jeg har heller ikke hørt noen snakke om det før. Det kan være nyttig å gjøre det bedre kjent, foreslo studenten i Volda.

AGDER UNIVERSITET: Inngangspartiet til Universitetet i Agder i Kristiansand.

I Bergen deler kommunen ut 1000 gavekort på 2000 kroner til studenter som har meldt flytting til Vestlandets hovedstad. Disse kortene var allerede delt ut da VG sjekket tirsdag denne uken.

I Kristiansand er det innført gratis bussransport for studenter som melder flytting til kommunen.

I tre av de tre store studiebyene, Oslo, Trondheim og Tromsø, er det ingen kommunale kroner eller goder å hente for studenter som melder flytting, får VG opplyst.

Studentmelding i Oslo

– Det har vært et vedvarende problem at vi ikke har hatt mål eller planer for hvordan Oslo skal bli en bedre by for studenter, sa leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus Marius Torsvoll etter at Oslopolitikerne i vår besluttet å lage Oslos første studentmelding.

- Jeg håper at vi kan samles om gode tiltak som bedrer velferden til studentene, som jo er over 10 prosent av befolkningen i byen, sa Torsvoll da.

Også studiesteder som Horten, Ås og Molde har- eller har hatt insentiv-ordninger for å få studenter til å melde flytting.

Samtidig har det vært reaksjoner fra spesielt Sp-politikere på at studiesteder gjennom denne typen premiering «tapper» hjemkommunene for sårt tiltrengte innbyggere.

STUDENTSJEF: Oline Sæther er leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Men leder i Norsk studentorganisasjon(NSO), Oline Sæther synes det er positivt at kommunene gir noen goder til studenter som melder flytting dit.

– Vi er derimot usikre på om en engangssum med penger er det som kommer studenter best til gode. Det er flere studenter som etterlyser blant annet kulturkort, gratis kollektivtransport eller bysykkel, bemerker Sæther overfor VG.

Hun legger til at hun forventer at vertskommunene bruker inntektene fra studenter som nye innbyggere på velferdsordninger som kommer studentene til gode, som for eksempel bedre helsetilbud

– Kan det bli et slags kappløp mellom kommuner som kanskje sliter med lave søkertall til utdanninger om å «kaste penger etter studenter»?

– Vi tenker at det kan skape en litt rar konkurransesituasjon mellom kommunene om hvem som kan «by» på studenters boadresse. Vi tror at de aller fleste velger studier basert på hva og hvor de har lyst til å studere, og kvaliteten på studiene – ikke om de får utbetalt et par tusenlapper ekstra for å flytte et sted, svarer Sæther.

