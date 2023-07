Skilpadden Sir Henry på ferie: − Her får han kose seg på guttetur

Skilpadden Sir Henry (63) tilbringer sommeren med sin nye samboer Cæsar (52) etter at han ble nektet ombord på flyet til Nord-Norge.

Piloten Sverre Græsholt jobber for Widerøe. Han har hatt skilpadde siden han var ti år. Han tilbød seg å passe Sir Henry, og de to skilpaddene er nå på «guttetur» på gården hans.

Irene er synes det er stas at Sir Henry får bo på gården i sommer.

Skilpaddene går fritt på gården og Sverre bruker ofte GPS for å kunne ha kontroll over hvor de er til enhver tid.

Irene er nå i Nord-Norge, men gleder seg til å se Sir Henry i august. Vis mer

Da Irene Bjørnson (83) skulle bestille sommerferie i Nord-Norge som hun pleier, var det ingen flyselskap som vil ha skilpadden hennes om bord.

SAS har endret regelverket og nå kan man kun ha med seg hund og katt på fly.

Det skapte problemer. For hva skulle Irene gjøre med Sir Henry nå? Han har aldri vært hjemme alene.

I hele 30 år har Sir Henry blitt med henne nordover.

Mangeårig pilot for Widerøe, Sverre Græsholt (62), hørte om problemet. Han tok saken i egne hender og inviterte skilpadden hjem til seg.

Og i hele juli har Sir Henry fått leve livet på gården deres.

– Her i «Sommerfjord» får han kose seg på guttetur, sier Sverre Græsholt (62).

Sverre Græsholt har alltid vært glad i reptiler og hjemme på gården bor også skilpadden Cæsar. Plutselig ble det guttetur for skilpaddene.

– Det er fantastisk. Jeg unner han ferien av hele mitt hjerte. Hjemme på Lambertseter i Oslo har Sir Henry kun et speil – det nærmeste han kommer en skilpadde, sier Irene til VG.

SKILPADDE: Sverre Græsholt har hatt skilpadde hele livet.

Må passe på at de ikke stikker av

Cæsar er en viktig del av storfamilien til Sverre. Som alle andre, får også han ha med seg venner hjem på besøk.

– Hva er det mest krevende med å ha skilpadde – og i sommer passe på to?

– De stikker av så lett, sier eldste datter i familien, Tilia (8).

Til tider har skilpaddene GPS på seg, slik at familien har full kontroll over hvor de er.

– Sir Henry er veldig sprek. Irene går jo mye tur med han, og det ser vi.

Ifølge Sverre går skilpaddene 200 m/t. Han har tatt tiden på skilpaddene.

– Sir Henry hadde brukt fire uker fra Sandefjord til Tønsberg.

– Mye snusing

Begge skilpaddene er godt opp i årene, men det er ingen tvil om at de nyter livet – til tross for at Cæsar har mistet halen sin og Sir Henry kun har ett øye.

– Det er mye snusing og knuffing, sier Sverre.

– Så setter de fart etter hverandre. Det virker som at mange års ensomhet i lav høyde er bortglemt. Skilpadder liker jo ofte å være sammen, legger han til.

Sverre Græsholt fikk Cæsar da han var ti år gammel.

– Jeg bar han forsiktig hjem i en hvit pappeske på begynnelsen av 70-tallet.

– Men han er foreløbig ikke adlet som «Sir Henry», sier han.

Kona er enig.

– Henry har mykere skall enn Cæsar. Det tyder vel på at han har blitt klappet og kost med en god del mer. Han har nok fått mye kjærlighet fra Irene, sier kona Guro Huseby.

GUTTETUR: Sir Henry til venstre og Cæsar til høyre.

Irene Bjørnson er i Nord-Norge nå, men gleder seg til hun kommer hjem igjen i august.

– Jeg har savnet han. Han hører jo til i hjertet mitt, sier hun.

– Vi har jo bodd sammen i 44 år.

TO GODE VENNER: Irene Bjørnson sammen med sin gode gamle venn, Sir Henry.

